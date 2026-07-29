El III Asfaltrail “La Pintoresca” supera la participación y bate de nuevo el record en solidaridad

La recaudación, que irá íntegramente a la Fundación Unoentrecienmil, ascendió a 5.080 €

Un total de 354 participantes desafiaron el pasado sábado la dureza del recorrido entre la Sierra de Gádor y las calles de Vícar Pueblo, de la tercera edición del Asfaltrail “La Pintoresca”, organizada por el Ayuntamiento de Vícar junto a Tractormman. De ellos 313 fueron adultos y 41 menores. De ellos, 211 participantes realizaron la carrera Asfaltrail de 14 km y 102 participantes realizaron el senderismo de 6 kilómetros, en una prueba que un año más ha puesto de manifiesto el espíritu solidario de los aficionados vicarios, ya que su recaudación, que ha alcanzado los 5.080 euros, se destina íntegramente a la Fundación Unoentrecienmil para la lucha contra la leucemia infantil. Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, el objetivo solidario del evento “se ha cumplido con creces a la vista de la gran participación y de la importante recaudación alcanzada”.

Los aficionados a este tipo de competiciones reaccionaron de una forma espectacular, habiendo incluso participantes que se inscribieron poco antes de disputarse la prueba. Entre niños y adultos, los participantes alcanzaron los 354, algunos provenientes de otras provincias y de los más diversos rincones de la provincia de Almería. Unos participantes que destacaron la excelente organización, de la que fueron responsables más de una treintena de voluntarios.

El primer puesto en la competición masculina de adultos, con un recorrido de 14 exigentes kilómetros, fue para Miguel Morales Franco del Club Aqueatacamos, con un crono de 54:33. La segunda y tercera plaza fue para Roberto Garrido Martínez y Juan José Rivas López, respectivamente. En la competición femenina, la ganadora fue Paula Ramírez, que ya fue primera en la edición anterior, quien empleó 59 minutos y 26 segundos en completar el recorrido. Detrás llegaron Eugenia Suárez Fernández y Estíbaliz Plaza Pérez.

Esta exigente cita deportiva planteaba un recorrido por asfalto con un desnivel de 435 metros en la modalidad de 14 kilómetros y un desnivel de 215 metros en los 6 kilómetros de senderismo Dentro de la modalidad de participación para adultos recibieron premio también los participantes en la categoría de diversidad funcional, siempre presente en todas las competiciones vicarias. Además, hubo carreras infantiles con salida desde la Plaza Barranquillo, pasando por la Calle Baja y Alta Estación, con un total de 41 corredores. Los más pequeños participaron en recorridos de 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1.200 metros en función de su categoría.

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