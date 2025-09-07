‘Verano en verso’ conecta la vida y poesía de José Ángel Valente con el público infantil

Paula Mandarina crea e interpreta un cuentacuentos en la Casa del Poeta, en el que narra la relación de Valente con las palabras y los versos, seguido muy atentamente por los pequeños y sus familias

José Ángel Valente siempre ha estado vinculado a la palabra, que transformaba en versos para expresar la belleza del mundo y también las tragedias que a veces sucedían a su alrededor. Siguiendo este hilo conductor, la narradora Paula Mandarina ha creado un cuentacuentos donde se desarrolla la vida de uno de los poetas más importantes del siglo XX a través de la palabra y lo ha compartido el pasado jueves en la nueva actividad de ‘Verano en verso’, el programa de dinamización de la Casa del Poeta.

De manera muy interactiva, Paula Mandarina ha cogido “palabras bonitas y feas”, para coser una historia que ha atrapado a los más pequeños, la vida de este poeta, que nació en Orense, trabajó para la Unesco y se enamoró de Almería, su sol, su paz, Cabo de Gata y La Chanca, y en cuyo casco histórico vivió y donó para convertirse en el espacio museístico ‘Casa del Poeta’. Una historia escrita expresamente por Paula Mandarina para ‘Verano en Verso’.

La narradora ha realizado una deliciosa historia donde se ha puesto en valor la importancia de las palabras y las aportaciones a la literatura de José Ángel Valente y ha continuado con un juego y dos cuentacuentos más, donde se refleja la interacción que se consigue con el público infantil a través de las narraciones orales. Muy aplaudida por el público que ha llenado todas las plazas de la actividad.

El programa de dinamización ‘Verano en verso’ está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía. La idea es original de Contraportada y Asiento Vip, que han creado y producen ‘Verano en verso’. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa en el email asientovip@gmail.com.

El acto estuvo presentado por Maribel García Sánchez, coordinadora de Programas del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip, las dos agencias que han producido el programa para el Ayuntamiento de Almería,

‘Verano en verso’ se desarrolla a lo largo de los meses de agosto y septiembre con siete actividades. En agosto se ha celebrado el taller de dibujo Super Valente, lectura poética y freestyle. Tras este delicioso cuentacuentos, la programación continuará el 11 de septiembre con una lectura dramatizada a cargo de la actriz almeriense Mar Galera, que está triunfando en la Gran Vía madrileña. Concluirá el 18 de septiembre con el ‘Cuentacuentos para amar la poesía’, que también narrará Paula Mandarina para un público familiar. Todas las actividades comienzan a las 19:30 horas en la Casa del Poeta, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad.

Además, se está invitando a participar en la actividad ‘Poesía en red’. Desde el Área de Turismo se anima a todos los visitantes a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta, y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers.