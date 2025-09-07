Llega el Festival Zaidín Rock de Granada donde podrás ver de forma gratuita los mejores conciertos de 091, Los Estanques y El Canijo de Jerez, Raule, Lagartija Nick, Hora Zulú, Muerdo y muchos más



¡Tres días intensos de no parar, el 11, 12 y 13 de septiembre en el recinto entre el estadio de Los Cármenes y el Palacio de los Deportes y todo gratis! La 43º edición del Festival Zaidín Rock de Granada ya está a la vuelta de la esquina y es que el fin de semana del 11, 12 y 13 de septiembre en el recinto entre el estadio de Los Cármenes y el Palacio de los Deportes será la cita más esperada de la ciudad y la provincia para disfrutar de un festival muy querido en Granada y reconocido como el festival con más historia en el tiempo del mundo de rock en España, data desde 1983, y quizás el más antiguo de Europa con entrada gratuita.



Este año lucirá a lo grande con un cartel puro sabor Granada 100%. Son catorce las bandas que desfilarán por el escenario del barrio granadino del Zaidín durante jueves, viernes y sábado. Tendremos rock con la esperada actuación de unos grandes como son 091, la banda formada por José Ignacio Lapido (guitarra y compositor), José Antonio García (cantante), Tacho González (batería) y Jacinto Ríos (bajo) ha sido y sigue siendo referente nacional del rock alternativo. Desde sus inicios en 1982, destacó por su estilo único, que fusiona rock con toques de punk y new wave. El concierto en ZAIDÍN ROCK será el preludio de su próximo álbum que, según la propia banda, verá la luz a finales de 2025. También habrá concierto especial, el de LOS ESTANQUES y EL CANIJO DE JEREZ que se unen en un proyecto explosivo de flamenco fusión y rock que promete un espectáculo único con mucho baile y alegría para una noche que será inolvidable. Frescura con mucha raíz de la buena. Otros artistas como el murciano MUERDO, un “sinvergüenza” con mucho son que ha contado con la colaboración del mismo Elíades Ochoa en su último disco, también se apunta a la fiesta al igual que el jerezano RAULE que marcará la noche del viernes con su flamenco funk-pop que ha conquistado a miles de fans. Presentará “zurdo”, su más reciente trabajo cocinado con mucho “love, papa y huevo”. Los madrileños TU OTRA BONITA también actuarán con sus influencias mestizas con arreglos pop rock, una auténtica fusión de estilos que funcionan a la perfección en sus directos. La fusión flamenco-pop de MOROCHOS traerá a Granada un “puñao” de alegría con sus temas sencillos y cotidianos que llegan a miles de corazones.



Y Graná no puede estar mejor representada porque además de 091 tendremos a MÜGRE, con un rapcore genuino y con miembros reconocidos en la escena local forjados en otras bandas como Demiurgo o Proyecto Hiroshima. El estilo melódico chill-out de SOUNDBAY seguido de los veteranos también granadinos D´BALDOMEROS, electro rock funk que incita a pisar la pista. El trío rey del loop, LOS 300 también estarán dando lo suyo con su impetuoso ritmo galáctico que harán explotar más de una cabeza.



Y para el último día despedirán la 43 edición el grupo de rock MENTE FRÍA y las chicas de VIRGINIAS. Y como no, no podían faltar dos grupazos de los de siempre, de esos que nunca sobran porque siempre deben estar, por su categoría y por sus directazos, como son LAGARTIJA NICK y HORA ZULÚ. HORA ZULÚ es uno de los grupos exponentes del rock andaluz con mensaje, mucho mensaje, su metal rap flamenco es alto voltaje sin comisuras mientras que LAGARTIJA NICK rozan la maestría conceptual llena de matices rock, ellos han parido grandes canciones que ya son parte de la historia musical más culta de nuestro país.CARTEL POR DIAS:



JUEVES 11

LOS ESTANQUES y EL CANIJO DE JEREZ

MUERDO

MOROCHOS

MÜGRE



VIERNES 12

RAULE

TU OTRA BONITA

LOS 300

D’BALDOMEROS

SOUNDBAY



SÁBADO 13

091

LAGARTIJA NICK

HORA ZULU

MENTE FRÍA

VIRGINIAS

Entrada gratuita hasta completar aforo

Organiza: Concert Route AIE – Producciones TORO – Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles

Colabora: Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía. Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Gegsa, Diputación de Granada, Sabor Granada y Cervezas Alhambra.