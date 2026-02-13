VOX denuncia el “colapso médico” del Hospital Universitario Poniente por la nefasta gestión del gobierno del PP en la Junta

SANDRA GÁLVEZ

La parlamentaria de VOX, Montserrat Cervantes, ha recriminado al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía el déficit de más de 300 médicos en el centro, además de la falta de infraestructuras y las promesas incumplidas

El Hospital Universitario Poniente de El Ejido sufre un verdadero “colapso médico”. Así lo ha denunciado la parlamentaria de VOX por Almería, Montserrat Cervantes, quien ha recriminado al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía el déficit de médicos, especialistas y camas que tiene que soportar Almería.

Cervantes ha lamentado que Moreno Bonilla haya abandonado a los más de 350.000 habitantes que viven en el Poniente almeriense. Y es que, según esta cifra, su hospital debería contar con 630 médicos, cuando actualmente tan solo se contabilizan la mitad. “La población ha crecido en cerca de 100.000 habitantes en los últimos 6 años, aunque el PP ha mantenido la plantilla médica prácticamente estática, con únicamente 26 nuevas incorporaciones”, explican desde VOX.

La diputada autonómica de la formación liderada por Santiago Abascal ha señalado, al hilo, la ausencia de especialistas en un Hospital Universitario Poniente que tiene una ratio de 0,92; cuando la media andaluza se sitúa en 2,10. Unas cifras que evidencian la grave ausencia de más de 400 facultativos.

“El problema ya no es solo el espacio, es que no hay médicos”, apuntaba Montserrat Cervantes, la cual ha exigido más camas hospitalarias mientras recordaba las 18 inauguradas por la viceconsejera de Sanidad del gobierno de Moreno Bonilla en la UCI, que fueron cerradas inmediatamente. “Actualmente existen 333 camas y se necesitan 570. Sin embargo, de nada sirven si no se dota al Hospital de facultativos”.

Así, el Partido Popular ha provocado que el Poniente de la provincia de Almería no pueda ser tratado con dignidad. Más de 350.000 habitantes que sufren, según Cervantes, “una UCI fantasma donde apenas hay 12 camas abiertas de las 22 existentes por la falta de médicos y un déficit de quirófanos donde se cuentan con 9 cuando se necesitan 27”.



Situación insostenible que, en definitiva, evidencia que los almerienses “no necesitan ni fotos ni parches”. “El Hospital Universitario Poniente necesita abrir las camas que ya existen, contratar a los 300 médicos que faltan y cubrir puestos de especialista con médicos especialistas”, subrayaba Montserrat Cervantes.