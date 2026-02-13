Inicio / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, día 14, y el lunes 16 de febrero

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, día 14, y el lunes 16 de febrero

Por
No hay comentarios
febrero 13, 2026 4:41 pm

CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, día 14, y el lunes 16 de febrero en la ciudad:

SÁBADO, 14 DE FEBRERO

MARCHA DE LA DESBANDÁ (CENTRO)

HORARIO: De 08.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: La Garrofa, Parque Nicolas Salmerón, calles Real, Trajano (peatonal), Lachambre, Rueda López, Avda. Federico García Lorca (sentido descendente), Reina Regente, cruce por N-340a hacia el monumento en memoria de las víctimas de Mauthausen.

LUNES, 16 DE FEBRERO

PASACALLES POR EL NUEVO AÑO CHINO (NUEVA ANDALUCÍA)

HORARIO: De 11.00 a 13.00 horas.

ITINERARIO: Actividad especial ‘El Año Nuevo Chino’, en colaboración con el IES Alborán, que se celebrará por la zona peatonal de la calle Guadarrama con la participación de unas 600 personas.

GabinetedePrensa

Related Posts

El Carnaval de Almería inicia este fin de semana sus ‘actividades ...
febrero 13, 2026
El Ayuntamiento de Almería presenta la III edición del Torneo de ...
febrero 13, 2026
Siente La Plaza + Music presenta en Madrid su ciclo de conciertos ...
febrero 13, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *