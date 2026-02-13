CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, día 14, y el lunes 16 de febrero en la ciudad:

SÁBADO, 14 DE FEBRERO

MARCHA DE LA DESBANDÁ (CENTRO )

HORARIO: De 08.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: La Garrofa, Parque Nicolas Salmerón, calles Real, Trajano (peatonal), Lachambre, Rueda López, Avda. Federico García Lorca (sentido descendente), Reina Regente, cruce por N-340a hacia el monumento en memoria de las víctimas de Mauthausen.

LUNES, 16 DE FEBRERO

PASACALLES POR EL NUEVO AÑO CHINO (NUEVA ANDALUC ÍA)

HORARIO: De 11.00 a 13.00 horas.

ITINERARIO: Actividad especial ‘El Año Nuevo Chino’, en colaboración con el IES Alborán, que se celebrará por la zona peatonal de la calle Guadarrama con la participación de unas 600 personas.