VOX denuncia en El Ejido la nueva traición al campo de un PP y PSOE “al servicio de Marruecos”

SANDRA GÁLVEZ



Rodrigo Alonso exige que los productos que vengan de fuera cumplan con los mismos requisitos mediambientales, fitosanitarios, burocráticos, laborales y de bienestar animal que cumplen los productores españoles

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha denunciado esta mañana en El Ejido “una nueva traición” al campo por parte del bipartidismo “al servicio de Marruecos”. PP y PSOE no han apoyado una iniciativa presentada por VOX en el Congreso de los Diputados para suspender de manera inmediata el acuerdo comercial con Marruecos, “debido al grave daño que está haciendo, especialmente, a Almería”, y oponerse al acuerdo comercial con Mercosur.

Alonso ha señalado que el PSOE “quiere acabar con el campo español y financiar el desarrollo de la agricultura y las infraestructuras hídricas en Marruecos”, mientras que el Partido Popular “no está siendo honesto y está engañando a los agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Aquí dice una cosa y en Bruselas vota lo contrario”.

Asimismo, VOX exige que los productos que vengan de Mercosur se produzcan cumpliendo con los mismos requisitos mediambientales, fitosanitarios, burocráticos, laborales y de bienestar animal que cumplen los productores españoles.

En Almería “nos va a hacer mucho daño con la entrada de cítricos, sandías o melón”, señala Alonso. Además, de “las plagas que puedan venir de allí y para los que no tenemos fitosanitarios eficientes para erradicarlas, por ejemplo, la mancha negra en cítricos”.

VOX, en la iniciativa que el bipartidismo no ha apoyado, pide aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100 % de los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE y el pago de todo arancel establecido para las operaciones fuera de contingente establecidas en los respectivos acuerdos comerciales.

“NO SON AYUDAS. SON LIMOSNAS”

Además, el portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía ha señalado que las ayudas anunciadas por Sánchez y Moreno Bonilla para los afectados por el temporal “son insuficientes y no reparan todo el daño sufrido por los agricultores, ganaderos y pescadores”. Insiste Alonso que “no son ayudas. Son limosnas”.

Señala que Moreno Bonilla “no tiene credibilidad”. Ha cumplido con su dictado que es “ir a echarse la foto, prometer la ayudas, pero no ha dicho cómo las va a repartir”. El gobierno del PP en la Junta “juega con la desesperación de los agricultores, ganaderos y pescadores”.

En El Ejido las ayudas para los afectados por la Dana de 2024, se dieron en 2025. “Más de un año sin pagar, solo han cubierto el 20% del daño sufrido”. Añade que se ha pagado la misma ayuda al que sufrió un daño del 35% que al que lo perdió todo, “es un auténtico despropósito”.