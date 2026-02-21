La Red Local de Acción en Salud inicia su implantación en Paterna del Río

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad destaca el papel del programa para impulsar la participación ciudadana

La Red Local de Acción en Salud (RELAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha comenzado a dar sus primeros pasos en el municipio de Paterna del Río, con la celebración del Taller de Impulso RELAS, una sesión formativa y participativa orientada a poner en marcha el proceso de elaboración de su I Plan Local de Salud, a la que ha asistido el delegado territorial de la consejería, Juan de la Cruz Belmonte.

La Red Local de Acción en Salud es una iniciativa de la Consejería que, a nivel provincial, se gestiona desde la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Almería, y que tiene como objetivo asesorar, apoyar y guiar a los municipios andaluces en la identificación de recursos y activos que contribuyan a mejorar la salud de la población. Este programa promueve además la implicación activa de la ciudadanía y la coordinación entre administraciones, profesionales y tejido asociativo.

Durante su visita, Juan de la Cruz Belmonte ha subrayado que “la Red Local de Acción en Salud es una herramienta clave para acompañar a los ayuntamientos en la planificación de políticas públicas saludables, poniendo en valor los recursos propios de cada municipio y fomentando la participación de la ciudadanía”. Asimismo, ha destacado que “el Plan Local de Salud permitirá a Paterna del Río contar con una hoja de ruta consensuada para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”.

El taller ha reunido a representantes municipales, personal técnico, profesionales del centro de salud y agentes sociales del municipio, para avanzar en la creación de una red intersectorial liderada por el gobierno local. Durante la jornada se han abordado los principios de la Acción Local en Salud, las fases del proceso de elaboración del Plan Local de Salud y las bases para la constitución del grupo motor que coordinará el desarrollo de esta iniciativa.

El Plan Local de Salud constituye el instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia de salud pública en el ámbito municipal. Su desarrollo permite integrar el enfoque de “Salud en Todas las Políticas”, favoreciendo la colaboración entre áreas como educación, deporte, servicios sociales, urbanismo y participación ciudadana.

Con esta actuación, la Red Local de Acción en Salud refuerza su compromiso con el impulso de políticas locales orientadas a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida de la población, consolidando el papel de los ayuntamientos como agentes clave en la salud comunitaria.