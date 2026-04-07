VOX denuncia que el gobierno de Moreno Bonilla destina en Almería más de 2,47 millones de euros para menas en dos años

Rodrigo Alonso, además, ha criticado que el PP en la Junta gaste más de 13 millones de euros en Cooperación Internacional, mientras en Andalucía “mueren todos los días 9 personas esperando una resolución de dependencia”

El parlamentario andaluz de VOX por Almería, Rodrigo Alonso, ha denunciado que el gobierno de Moreno Bonilla tiene previsto destinar un importe de 2.478.169,60€, en un periodo de dos años, para menores inmigrantes no acompañados (menas) en Almería, y exige al PP que “se invierta ese dinero público en financiar dependencia y salud mental”.

Alonso ha explicado que el pasado 2 de diciembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el expediente de contratación de 440 plazas de acogimiento residencial para menores inmigrantes no acompañados (menas) por un gasto de casi 37 millones de euros. Concretamente en Almería “se destinan 32 plazas de recepción y primera acogida por un importe de 2.478.169,60€ para un periodo de dos años”, según datos de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. El gasto por mena al mes es de 3.549,46€, en niños de entre 16 y 18 años procedentes de Marruecos y Argelia, fundamentalmente, y mientras “se destina el dinero a menas, no se destina a las necesidades urgentes de los almerienses”, critica Alonso.

Ha advertido que los recursos que el Gobierno del Partido Popular está dedicando a estos menas son “muy necesarios” en otros sectores de la sociedad almeriense, por ejemplo, para atender a las personas con necesidades especiales o en situación de dependencia. Ha recordado que solo en esta provincia hay “35.746 almerienses esperando recibir el servicio de Dependencia” con un tiempo medio de espera de 477 días. En Andalucía han muerto, entre enero y febrero, 539 andaluces esperando una resolución de dependencia.

“Nos parece un despropósito que Moreno Bonilla continúe promoviendo políticas migratorias que alienten el efecto llamada”, invirtiendo más dinero en menas que en una plaza en una residencia para un mayor “que ha cotizado toda su vida”, señala Alonso. Asimismo, ha lamentado que con esa inversión “no se mejore la asistencia para la salud mental en Almería o se financien plazas para la atención de adultos con TEA en residencias o en centros de día”.

Moreno Bonilla prioriza a los menas antes que reforzar la asistencia en salud mental y para personas con TEA en edad adulta, ya que rechazó las enmiendas que VOX Almería presentó a los presupuestos de 2026 en las que se pedía aumentar el número de instalaciones y espacios sanitarios especializados en salud mental en los hospitales La Inmaculada, Torrecárdenas y Poniente; más apoyo a la Asociación El Timón; el aumento de las plazas residenciales para personas con TEA en edad adulta y el refuerzo del personal de psiquiatría en centros de atención primaria, por un importe de más de 2,5 millones de euros.

MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El parlamentario andaluz de VOX por Almería, además, ha criticado que el gobierno del PP en la Junta gaste 13.210.816,00 de euros en subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Mientras Moreno Bonilla destina más de 13 millones de euros a atender a países extranjeros, en Andalucía mueren todos los días nueve personas esperando una resolución de dependencia. Es una auténtica vergüenza que merece que Moreno Bonilla deje de ser presidente de la Junta de Andalucía.