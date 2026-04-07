Actualización de trabajos recientes en Garrucha como la fumigación contra los mosquitos

La semana pasada concluyeron los trabajos de fumigación de la procesionaria 🐛🌲 en el parque periurbano El Coto y otras zonas de pinar, como el cementerio.

Además, se ha llevado a cabo el primer tratamiento contra los mosquitos 🦟💧, que será reforzado a lo largo del tiempo para mejorar su eficacia.

Tras un invierno muy lluvioso 🌧️, se espera una mayor proliferación de estos mosquitos, por lo que se continuará actuando en la medida de lo posible para controlar su presencia.

🙏 Rogamos a los vecinos que entiendan la situación derivada de este invierno especialmente lluvioso y agradecemos vuestra colaboración.

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