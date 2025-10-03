VOX, en la huelga de médicos: «El bipartidismo les ha abandonado, ninguneado, pisoteado y abusado de su entrega y vocación»

SANDRA GÁLVEZ

La portavoz Nacional de Sanidad de VOX, María Fuster, ha apoyado hoy la huelga de los médicos desde Barcelona. Allí, en declaraciones a los medios, ha denunciado que «durante décadas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista les han abandonado, les han ninguneado, les han pisoteado, y han abusado de su talento y han abusado de su entrega y de su vocación».

Fuster ha garantizado que la formación va a seguir apoyando y trabajando, «mano a mano» con los médicos, «hasta conseguir que tengan lo que se merecen: un estatuto médico». Y es que, tal y como ha insistido la portavoz Nacional de Sanidad de VOX, los médicos «no piden privilegios, lo único que piden es poder negociar ellos sus propias condiciones laborales». Y dentro de ello, solicitan «unas condiciones laborales dignas, que les permitan atender con calidad a los pacientes, atender a los pacientes como se merecen».



Así, ha destacado que los médicos «son la columna vertebral de nuestro sistema sanitario». «Sin ellos no hay sanidad pública, sin ellos no hay nada. Los necesitamos, hay que trabajar por ellos», ha concluido.