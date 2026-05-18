Miski Liu Suria

Soberano significa grande, elevado, excelente, espléndido, majestuoso y magnífico.

Vuelve la Soberanía

Nuevo sistema

2026, año soberano

Nerviosismo palpable

Adolescencia monetaria

El mundo está cambiando

Reestructuración energética

Se está acelerando el proceso

Vivimos en la era de las consecuencias

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Está regresando la soberanía a las naciones y a los pueblos, según Rob Cunningham. Los gobiernos no alquilarán su autoridad monetaria a estructuras bancarias privadas. Los ciudadanos no vivirán bajo sistemas de tributos ocultos disfrazados de finanzas públicas. Cuando los bancos centrales intermediarios dejen de interponerse entre el trabajo humano y el valor humano, el mundo pasará de un control basado en la deuda a un intercambio basado en la verdad.

La transición de los sistemas financieros basados en la deuda a prácticas monetarias honestas fomenta la soberanía, aumenta el poder adquisitivo, recompensa el trabajo productivo y promueve la transparencia, transfiriendo el poder de los bancos centrales a los individuos y a las naciones.

Los impuestos dejarán de alimentar a la maquinaria de la deuda. El trabajo, las ganancias y la energía productiva no se cosecharán principalmente para pagar los intereses del dinero creado por intermediarios.

El dinero volverá a ser una medida. La moneda pasará de ser un instrumento de deuda manipulado a un sistema honesto de pesos y medidas: auditables, basados en reglas, canjeables o emitidos con transparencia.

La inflación perderá su principal motor. Si el dinero deja de crearse mediante préstamos con interés compuesto, el poder adquisitivo deja de ser mermado silenciosamente a través de la devaluación de la moneda.

El trabajo productivo se recompensará de forma más honesta. Ganarán valor el trabajo, el ahorro, el espíritu emprendedor, la agricultura, la construcción, la invención y la asunción de riesgos en comparación con la ingeniería financiera.

Las guerras se volverán más difíciles de financiar. Sin la expansión de la deuda pública y la creación de crédito por parte de los bancos centrales, los gobiernos deben justificar directamente el gasto ante la población en lugar de ocultar los costos mediante la inflación y el endeudamiento.

Los mercados se volverán menos manipulados. La asignación de capital se desplazará desde los privilegiados con acceso directo al dinero hacia la utilidad real, las garantías reales, la productividad real y la demanda real.

Los activos reales recuperarán su relevancia moral. El oro, la tierra, la energía, los alimentos, la infraestructura, las empresas productivas y las redes de liquidación digital verificables adquirirán mayor importancia que los títulos en papel y el apalancamiento sintético.

Cobrarán mayor importancia los registros públicos. Se convertirán en herramientas civilizatorias los sistemas de liquidación transparente, el intercambio atómico, las pruebas criptográficas y la interoperabilidad neutra porque reducen la necesidad de intermediarios de confianza.

La humanidad abandonará su adolescencia monetaria. Se romperá el hechizo: la gente reconocerá que el dinero no debe ser un arma de control, sino una herramienta de coordinación veraz. De la extracción a la administración. Del tributo oculto a la contabilidad transparente. De la escasez artificial a la abundancia legítima. De los sacerdocios financieros a la participación soberana.

Central Bank Death 101



Our world soon changes like this:



1. Taxation stops feeding debt machinery.

Labor, gains, and productive energy no longer get harvested primarily to service interest on money created by middlemen.



2. Money becomes measurement again.

Currency shifts from… pic.twitter.com/n19J2xEnJK — Rob Cunningham (@KuwlShow) May 17, 2026

AÑO SOBERANO

2026 es el año de la máxima soberanía según Ross. El mundo no puede depender de Taiwán para la fabricación de chips. El mundo no puede depender de China para el suministro de elementos de tierras raras y el procesamiento de minerales críticos.

El mundo no puede depender del estrecho de Ormuz para obtener petróleo. El mundo no puede depender del estrecho de Malaca para el suministro de energía y el flujo comercial hacia el este de Asia. El mundo no puede depender del corredor del Mar Rojo para el transporte marítimo entre Asia y Europa.

El mundo no puede depender del canal de Panamá para un comercio eficiente entre el Atlántico y el Pacífico. El mundo no puede depender del capital barato del Banco de Japón. El mundo está a punto de aprender: o te hundes o sales a flote.

2026 is the year of sovereignty maxxing.



The world cannot rely on Taiwan for chip manufacturing.



The world cannot rely on China for rare earth elements and critical mineral processing.



The world cannot rely on the Strait of Hormuz for oil.



The world cannot rely on the Strait… https://t.co/iiuaKo667W pic.twitter.com/MtoYJyDxlE — Ross (@Ross_ptm) May 16, 2026

NUEVO SISTEMA

Una cosa es segura: habrá un nuevo sistema. Será diseñado por ellos o por nosotros, según LorenzoC . Todos deben estar implicados. Nos han arrebatado nuestro tiempo libre y lo han sustituido por el suyo. La Biblia habla de ser purificados como la plata para encontrar a Dios. Quizás por eso estamos atravesando tiempos como estos. Al final, el Creador sabrá quién se ha librado de las impurezas.https://rumble.com/v79xhg6-a-new-system-ours-or-theirs-they-took-our-leisure-time-are-we-being-purifie.html

. Todos deben estar implicados. Nos han arrebatado nuestro tiempo libre y lo han sustituido por el suyo. La Biblia habla de ser purificados como la plata para encontrar a Dios. Quizás por eso estamos atravesando tiempos como estos. Al final, el Creador sabrá quién se ha librado de las impurezas.https://rumble.com/v79xhg6-a-new-system-ours-or-theirs-they-took-our-leisure-time-are-we-being-purifie.html Vivimos en la era de las consecuencias con la acumulación de deuda y el deterioro de la confianza en el gobierno y en las grandes corporaciones, según Chris Macintosh. Las líneas de intercambio no son más que una tarjeta de crédito, y la deuda es la herramienta definitiva de la esclavitud. La guerra no se libra solo en Oriente Medio, sino también en las salas de juntas de los bancos centrales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/were-living-age-consequences

REFLEXIONES

Están despertando los volcanes dormidos: los científicos no saben por qué.- Todos los volcanes tienen el potencial de entrar en erupción. Cada volcán que despierta nos acerca a esa necesaria purificación del mal.https://youtu.be/JvVjEdjq_wQ

dormidos: los científicos no saben por qué.- Todos los volcanes tienen el potencial de entrar en erupción. Cada volcán que despierta nos acerca a esa necesaria purificación del mal.https://youtu.be/JvVjEdjq_wQ El comandante retirado Ed Dames advirtió sobre un ataque solar antes de su muerte en marzo, afirmando que el actual periodo de mayor actividad solar podría provocar el colapso de la infraestructura a escala mundial.https://www.zerohedge.com/geopolitical/killshot-coming-earth-warned-cia-remote-viewer-recent-death

advirtió sobre un ataque solar antes de su muerte en marzo, afirmando que el actual periodo de mayor actividad solar podría provocar el colapso de la infraestructura a escala mundial.https://www.zerohedge.com/geopolitical/killshot-coming-earth-warned-cia-remote-viewer-recent-death Los investigadores plantean la teoría de que nuestro cerebro está construyendo el universo, según Steve Watson. Los avances en física cuántica y la investigación de la conciencia están llevando a los científicos a reconsiderar la naturaleza fundamental de la realidad. Debates recientes proponen que la experiencia consciente puede desempeñar un papel mucho más importante de lo que se pensaba, llegando incluso a generar el espacio-tiempo.https://www.zerohedge.com/technology/researchers-theorize-our-brains-are-building-universe

NOTICIAS

La Casa Blanca envía una comunicación críptica con el mensaje ‘congelado’ (iced out).https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268617

Pekín exhibió máquinas de guerra del futuro mientras Trump estaba en la ciudad.https://www.zerohedge.com/military/beijing-showcased-future-war-machines-while-trump-was-town

exhibió máquinas de guerra del futuro mientras estaba en la ciudad.https://www.zerohedge.com/military/beijing-showcased-future-war-machines-while-trump-was-town Trump estuvo en el corazón oculto de C hina y salió con las papas fritas en la mano. Regresa a casa con ofertas en frijoles, energía y aviones Boeing, según Jesse Watters .https://x.com/i/status/2055451502311846052

estuvo en el corazón oculto de y salió con las papas fritas en la mano. Regresa a casa con ofertas en frijoles, energía y aviones Boeing, según .https://x.com/i/status/2055451502311846052 Guerra mundial por las papas fritas.- La inteligencia artificial y la geopolítica chocan en la guerra global por los chips, porque el siglo XXI pertenece a quien controle el silicio.https://www.zerohedge.com/news/2026-05-16/global-war-chips

« China no invadirá Taiwán mientras Trump sea presidente» según Xi Jinping . Taiwán fabrica el 92% de los chips avanzados del mundo.https://t.me/AXIOS4B

no invadirá mientras sea presidente» según . Taiwán fabrica el 92% de los chips avanzados del mundo.https://t.me/AXIOS4B Elon Musk bromea “soy el wifi” en el vuelo desde Pekín. Seis mil satélites de Starlink entregan internet a aviones a doce mil metros de altitud, permitiendo conexión a los usuarios sin los proveedores tradicionales.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268615

ORIENTE MEDIO

Pakistán usa la diplomacia para asegurar el suministro de gas natural licuado.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-uses-diplomacy-secure-lng-supply-hormuz

usa la diplomacia para asegurar el suministro de gas natural licuado.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-uses-diplomacy-secure-lng-supply-hormuz Irán proclamó el paso seguro y sin peaje para treinta petroleros chinos .https://www.zerohedge.com/energy/iran-proclaims-safe-toll-free-passage-several-chinese-tankers-amid-xi-trump-summit

proclamó el paso seguro y sin peaje para treinta petroleros .https://www.zerohedge.com/energy/iran-proclaims-safe-toll-free-passage-several-chinese-tankers-amid-xi-trump-summit Irán afirma que se ha restaurado el 80% de las zonas bombardeadas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-claims-80-bombed-out-areas-tehran-restored-amid-270bn-war-loss-compensation

afirma que se ha restaurado el 80% de las zonas bombardeadas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-claims-80-bombed-out-areas-tehran-restored-amid-270bn-war-loss-compensation Se acelera una gran reestructuración energética mundial: Emiratos duplicará su capacidad de exportación de crudo evitando el caos en el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/energy/great-rewiring-accelerates-uae-double-crude-export-capacity-bypassing-hormuz-chaos

duplicará su capacidad de exportación de crudo evitando el caos en el estrecho de .https://www.zerohedge.com/energy/great-rewiring-accelerates-uae-double-crude-export-capacity-bypassing-hormuz-chaos Los cristianos están siendo expulsados de Jerusalén por judíos israelíes, según Richard Engel en NBC News.https://x.com/infolibnews/status/2055646391481868684

por judíos israelíes, según en NBC News.https://x.com/infolibnews/status/2055646391481868684 Fuerzas estadounidenses eliminan al segundo al mando del Daesh en Nigeria.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268622

EUROPA

EEUU cancela el despliegue de cuatro mil soldados en Polonia .https://www.zerohedge.com/military/pentagon-blindsided-hegseth-pulls-plug-4000-troop-deployment-poland

.https://www.zerohedge.com/military/pentagon-blindsided-hegseth-pulls-plug-4000-troop-deployment-poland Aumenta la dependencia de Europa del gas natural licuado estadounidense.https://www.zerohedge.com/commodities/europes-dependence-us-lng-set-surge

EEUU quiere restaurar el oleoducto Nord Stream y comprarlo a los europeos con un gran descuento, según Lavrov .https://www.zerohedge.com/energy/us-wants-restore-nord-stream-pipeline-purchase-europeans-steep-discount-lavrov

.https://www.zerohedge.com/energy/us-wants-restore-nord-stream-pipeline-purchase-europeans-steep-discount-lavrov Está en marcha la batalla mundial por el gas, con Europa en primera línea. Rusia anunció la reactivación de su planta de producción de gas natural licuado Arctic-2, lo que duplicará su capacidad de generación y almacenamiento.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268605

en primera línea. anunció la reactivación de su planta de producción de gas natural licuado Arctic-2, lo que duplicará su capacidad de generación y almacenamiento.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268605 La empresa croata Verne lanza Robotaxi, el primer taxi sin conductor de Europa.https://www.reuters.com/

Verne lanza Robotaxi, el primer taxi sin conductor de Europa.https://www.reuters.com/ Los científicos provocan ocho mil terremotos en los Alpes suizos como parte de un experimento llamado “activación de fallas y ruptura sísmica”.https://www.zerohedge.com/technology/scientists-intentionally-trigger-8000-earthquakes-deep-beneath-swiss-alps

suizos como parte de un experimento llamado “activación de fallas y ruptura sísmica”.https://www.zerohedge.com/technology/scientists-intentionally-trigger-8000-earthquakes-deep-beneath-swiss-alps Macron afirma que el destino de Francia está ligado al continente africano.https://www.zerohedge.com/political/emmanuel-macron-says-frances-fate-tied-african-continent

afirma que el destino de está ligado al continente africano.https://www.zerohedge.com/political/emmanuel-macron-says-frances-fate-tied-african-continent La nueva iniciativa naval británica pretende contener a Rusia en el Ártico y el Báltico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uks-new-multinational-naval-initiative-aims-contain-russia-arctic-baltic

pretende contener a en el Ártico y el Báltico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uks-new-multinational-naval-initiative-aims-contain-russia-arctic-baltic Gran Bretaña está llevando a sus fábricas a la ruina con precios desorbitados.https://www.zerohedge.com/geopolitical/britain-pricing-its-factories-oblivion

está llevando a sus fábricas a la ruina con precios desorbitados.https://www.zerohedge.com/geopolitical/britain-pricing-its-factories-oblivion Gran Bretaña está combatiendo el delito de pensamiento.- Un país que les dice a sus ciudadanos lo que tienen que pensar no está protegiendo el pluralismo.https://www.zerohedge.com/political/britain-now-policing-thought-crime

está combatiendo el delito de pensamiento.- Un país que les dice a sus ciudadanos lo que tienen que pensar no está protegiendo el pluralismo.https://www.zerohedge.com/political/britain-now-policing-thought-crime Se está desmoronando el pacto verde europeo.- En lugar de alcanzar sus objetivos, el pacto verde se asocia con mayor coste energético, menor competitividad y una creciente oposición política. La lección es que la política meteorológica no puede tener éxito si abandona los principios que hicieron próspera a Europa: la libre empresa, los mercados abiertos, la innovación privada y un gobierno limitado. La innovación surge de la competencia, la experimentación y las señales del mercado, no de gobiernos que dicten los resultados tecnológicos.https://www.zerohedge.com/geopolitical/europes-green-deal-unraveling

AMÉRICAS

EEUU intensifica la vigilancia militar frente a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260511/eeuu-intensifica-la-vigilancia-militar-frente-a-cuba-segun-reportes-1173412186.html

.https://noticiaslatam.lat/20260511/eeuu-intensifica-la-vigilancia-militar-frente-a-cuba-segun-reportes-1173412186.html El ministro del Interior cubano se reunió con el director de la CIA.https://noticiaslatam.lat/20260514/ministro-del-interior-cubano-se-reune-con-director-de-la-cia-en-la-habana-confirman-autoridades-de-1173456008.html

se reunió con el director de la CIA.https://noticiaslatam.lat/20260514/ministro-del-interior-cubano-se-reune-con-director-de-la-cia-en-la-habana-confirman-autoridades-de-1173456008.html Cuba agotó su reserva de combustible a medida que empeoran los apagones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/cuba-depletes-fuel-blackouts-worsen-putting-havanas-communists-under-pressure-ahead-us

agotó su reserva de combustible a medida que empeoran los apagones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/cuba-depletes-fuel-blackouts-worsen-putting-havanas-communists-under-pressure-ahead-us Tribunal boliviano ordena la detención del expresidente Evo Morales .https://noticiaslatam.lat/20260511/tribunal-boliviano-ordena-la-detencion-del-expresidente-evo-morales-1173418966.html

ordena la detención del expresidente .https://noticiaslatam.lat/20260511/tribunal-boliviano-ordena-la-detencion-del-expresidente-evo-morales-1173418966.html El consumo de carne en Argentina alcanza su nivel más bajo en veinte años.https://noticiaslatam.lat/20260517/el-consumo-de-carne-en-argentina-alcanza-su-nivel-mas-bajo-en-20-anos-1173487575.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Semilla de uva

¿Cómo se llama el extracto se semillas de uva que han descubierto los chinos para la longevidad? Se llama procyanidin C1, abreviado PCC1, un compuesto aislado de las semillas de uva dentro del extracto de proantocianidinas.

Un equipo del Shanghai Institute of Nutrition and Health identificó PCC1 como un “senolítico” natural capaz de eliminar células senescentes (“zombi”) en modelos animales. En ratones viejos, la administración de PCC1 mejoró parámetros de salud y extendió la vida aproximadamente un 9%, aunque por ahora esto solo se ha demostrado en animales.

Empresas chinas de longevidad están desarrollando cápsulas basadas en extracto de semilla de uva enriquecido en PCC1, pero las afirmaciones de llegar a 120–150 años son especulativas y no están validadas en humanos.

Se ha demostrado que la procianidina C1 es un agente senolítico eficaz en ratones de tipo salvaje, con efectos de aumento de la esperanza de vida, reducción de los marcadores de senescencia y aumento de su aptitud física. También se descubrió que aumenta considerablemente la eficacia de la quimioterapia en ratones a los que se les implantaron células tumorales de próstata humanas.

Cómo funciona PCC1 como senolítico

PCC1 actúa como senolítico selectivo en células senescentes gracias a un mecanismo dual dependiente de la dosis, basado en estudios chinos publicados en Nature Metabolism (2021).

Baja dosis (1-20 μM): Funciona como senomorfo, suprime el fenotipo secretor asociado a la senescencia (SASP) al inhibir NF-κB y vías como p38/MAPK, reduciendo inflamación (IL-6, TNF-α) sin matar células.

Alta dosis (≥50-100 μM): Se convierte en senolítico, induce apoptosis selectiva vía reequilibrio de proteínas BCL-2 (baja BCL-2/XL, sube BAX/PUMA), permeabilización mitocondrial (MOMP), activación de caspasas 3/7/9 y ROS/NOX4 en células «zombi».

Aplicación en tejidos específicos

En riñón y retina: Upregula ANGPTL4 para elevar ROS y bajar umbral apoptótico en células epiteliales senescentes, mejorando reparación y reduciendo fibrosis.

En sistema inmune y tumores: Elimina subpoblaciones mieloides senescentes, modula SASP tumoral y potencia quimioterapia al limpiar microambiente.

https://en.wikipedia.org/wiki/Procyanidin_C1