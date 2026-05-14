Miski Liu Suria

El miedo grita y la ansiedad se precipita, pero el Espíritu susurra.

Llega la Revelación

Avistamientos

Tesoro de vídeos

Desclasificación de ovnis

Comienza la Divulgación

Batalla por la transparencia

Materiales muy interesantes

Vehículos de origen no humano

Luces brillantes y orbes calientes

El Pentágono revela archivos de ovnis

Fenómenos anómalos no identificados

Un almirante confirma la existencia de la Atlántida

https://miski-liu-suria.blogspot.com

El Pentágono ha publicado una primera tanda de archivos desclasificados sobre ovnis, con 162 documentos disponibles en un portal oficial. Entre el material hay informes, cables, fotos, vídeos y registros que abarcan desde la década de 1940 hasta casos recientes en Irak y Siria. La colección inicial incluye documentos que ya circulaban con menos tachaduras y otros que no se habían difundido antes. El acceso es público y no requiere autorización de seguridad.

https://www.war.gov/UFO

El lanzamiento inicial es un tesoro de vídeos, imágenes y testimonios que suscitarán más especulaciones entre aquellos que creen que no estamos solos en el universo. El nuevo sitio web del Pentágono, que alberga los documentos sobre fenómenos aéreos no identificados, tiene un estilo marcadamente retro, con imágenes en blanco y negro de objetos voladores que destacan en la página, y declaraciones escritas con una tipografía que imita la de una máquina de escribir.

El Pentágono indicó que seguirá publicando nuevos lotes de forma continua. Los archivos reunidos proceden de varias agencias y oficinas, incluyendo el FBI, la Nasa, la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Oficina de Resolución de Anomalías. También se mencionan imágenes de las misiones Apolo-12 y Apolo-17, además de testimonios e informes de incidentes.

Esta acción pone al descubierto décadas de secretismo gubernamental que custodiaban administraciones anteriores como un tesoro. El Departamento de Guerra publicó más de 160 archivos que abarcan incidentes de hace casi ochenta años, incluyendo vídeos nunca antes vistos, transcripciones de las misiones Apolo que describen fragmentos angulares irregulares en el espacio e información de inteligencia sin procesar sobre objetos anómalos que sobrevolaban los cielos y los activos militares.

Los archivos detallan enfrentamientos claros en los que los objetos superaron a todas las aeronaves conocidas en velocidad, maniobrabilidad y tecnología. Los pilotos informaron que esas naves desactivaron sistemas nucleares, rastrearon submarinos y operaron con una inteligencia que desafía a la ingeniería humana. Esta publicación confirma lo que han sabido durante generaciones los operadores de primera línea: estos fenómenos representan un desafío directo a la superioridad aérea y a la seguridad nacional.

El poder oculto se opuso a esta revelación en cada paso del proceso. Los burócratas de carrera de la comunidad de inteligencia enterraron estos registros para mantener el control sobre la narrativa y proteger sus imperios de presupuestos secretos. Desacreditaron a los testigos, difamaron a los pilotos que denunciaron los hechos, y canalizaron fondos a programas que estudiaban las amenazas sin informar al público.

Fuentes internas con vínculos directos con el Pentágono confirman que los archivos revelan patrones coordinados de intrusión en sitios sensibles. Varios incidentes implican objetos que descienden desde gran altitud, se mantienen inmóviles contra el viento y luego aceleran a velocidades que ningún piloto humano podría sobrevivir.

Las transcripciones del programa Apolo describen cómo los operadores presenciaron fragmentos que se comportaban de manera intencional, no simples desechos espaciales. Estos detalles apuntan a la vigilancia de los esfuerzos espaciales y a las capacidades militares por parte de entidades que operan con tecnología muy superior a la conocida.

Las actualizaciones programadas para las próximas semanas incluirán más vídeos de pilotos, datos de radar y registros de encuentros. Cada lote contribuye a debilitar el control sobre la información que mantuvo a los ciudadanos en la ignorancia mientras la élite acaparaba conocimientos que podrían transformar la política energética, y nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo.

Esta revelación beneficia directamente al ciudadano al restaurar la confianza en la rendición de cuentas del gobierno. Las familias de zonas rurales que informaron de avistamientos durante años ven ahora su confirmación en los registros oficiales en lugar de la burla de los medios controlados.

Obtienen así su reconocimiento veteranos y militares en servicio activo que arriesgaron su carrera para denunciar estos hechos. Las continuas filtraciones impulsarán innovaciones en propulsión, ciencia de materiales y aeroespacial que mantendrán una tecnología de vanguardia.

La burocracia intentará retrasar las futuras entregas y censurar secciones cruciales, pero los objetos demostraron una gran capacidad de desplazamiento, moviéndose sin problemas entre el aire y el agua sin propulsión visible. Además, los informes documentan interferencias con sistemas de armas durante ejercicios clave.

La publicación del archivo sobre ovnis marca un cambio permanente en el poder, que pasa de figuras influyentes no electas al pueblo. Los documentos confirman una actividad en marcha que pone en peligro los vuelos comerciales, las bases militares y la infraestructura crítica. Los ciudadanos poseen ahora pruebas que justifican la búsqueda decidida de avances tecnológicos

Los documentos incluyen más de veinte archivos de vídeo que muestran objetos no identificados captados por sensores militares en lugares que van desde Siria y Japón hasta Norteamérica. Los objetos varían desde puntos que se mueven rápidamente a la distancia hasta un objeto con forma de balón de fútbol americano avistado sobre el Mar de China Oriental en 2022. El vídeo más reciente, del 1 de enero de este año, parece mostrar dos luces circulares volando sobre un fondo negro intenso en Norteamérica.

Varios archivos incluyen vídeos militares de los últimos años que muestran pequeños puntos difusos moviéndose sobre paisajes de Irak, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. En ocasiones, los objetos blancos cruzan la pantalla en menos de un segundo, mientras que en otras se deslizan lentamente por el aire o eran seguidos por la cámara.

Otros archivos incluyen informes escritos de miembros del servicio militar que realizaban labores de vigilancia en Oriente Medio. Un informe describe un objeto con forma de pelota que rebotaba y que, en 2023, se desplazaba a 777 km/h de forma constante durante al menos siete minutos sobre Siria.

Entre los archivos se encuentran cientos de páginas que detallan avistamientos reportados desde la década de 1940. Un informe de 1948 de aviadores estadounidenses en los Países Bajos generó preocupación por los recurrentes avistamientos de platillos voladores. Sus homólogos suecos también los vieron y creían que no procedían de «ninguna cultura actualmente conocida en la Tierra», según el informe.

El Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de documentos relacionados con ovnis, y el Congreso creó una oficina en 2022 para desclasificar dicho material. Su primer informe, publicado en 2024, reveló cientos de nuevos incidentes de fenómenos aéreos no identificados.

Un pequeño grupo de republicanos en el Congreso ha presionado para que haya mayor transparencia, acusando al Pentágono de retener documentos. En una carta de marzo, la representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, exigió 46 vídeos de fenómenos aéreos no identificados por informantes. Luna declaró el viernes que el Pentágono publicará esos videos más adelante.

Otros aprovecharon la publicación del viernes para exigir una mayor transparencia sobre lo que sabe el gobierno sobre los fenómenos aéreos no identificados. La Fundación Sol, un grupo de investigación centrado en los ovnis, presionó para que se aprobara una legislación que obligara a realizar una revisión exhaustiva de los registros clasificados, con el fin de brindar a los ciudadanos toda la verdad sobre el conocimiento y los programas gubernamentales de largo plazo relacionados con tecnologías y vehículos de origen no humano.

https://esrt.press/actualidad/603868-eeuu-publica-archivos-documentan-ovnis

https://apnews.com/article/trump-ufos-uap-aliens-pentagon-records-investigation-3e658d2cf3742465127c0049c872240a

https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-desclasifica-remesa-documentos-ovnis-otros-objetos-no-identificados-20260508152016.html

https://gazetteller.com/breaking-trump-forces-release-of-classified-ufo-files-military-videos-apollo-records-nuclear-base-incidents-and-80-years-of-hidden-alien-encounters-finally-exposed-to-the-american-people

NOTICIAS

La OMS descarta una nueva crisis sanitaria.https://es.euronews.com/salud/2026/05/07/la-oms-descarta-una-nueva-pandemia-por-el-brote-de-hantavirus-en-el-crucero-no-es-el-proxi

Wall Street toca nuevos máximos y se desmarca de las caídas de Europa.https://www.expansion.com/mercados/2026/05/08/69fe15f1468aebd97f8b459e.html

Un almirante retirado de una estrella, muy implicado en la divulgación de ovnis, afirma que la Atlántida es real y que pueden demostrarlo, según Joshua Charles . https://t.me/s/CaptKylePatriots

es real y que pueden demostrarlo, según . Fox News abre los ojos a la gente común: Los visitantes de las estrellas no están en camino, ya están aquí. Inteligencia no humana operando naves, naves que residen en nuestros océanos y terremotos que sacudieron el Área-51.https://t.me/s/CaptKylePatriots

Resumen de Fulford.- La coalición está lista con una oferta para condonar toda la deuda y financiar una nueva era dorada. Ocho de los once científicos desaparecidos o presuntamente fallecidos, relacionados con la tecnología anti-gravedad y los ovnis, se encuentran bajo la protección de la coalición en una instalación subterránea segura fuera de EEUU. Ojalá pronto podamos viajar en platillos voladores.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268341

AMÉRICAS

Ariadna Montiel es la nueva presidenta nacional del partido mexicano Morena.https://noticiaslatam.lat/20260503/ariadna-montiel-es-la-nueva-presidenta-nacional-del-partido-mexicano-morena-1173322002.html

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jura como presidenta de .https://esrt.press/actualidad/603937-laura-fernandez-juramentar-presidenta-costa-rica Mercenarios colombianos mueren sin causa en Ucrania , declara Petro .https://noticiaslatam.lat/20260505/mercenarios-colombianos-mueren-sin-causa-en-ucrania-declara-petro-1173332368.html

mueren sin causa en , declara .https://noticiaslatam.lat/20260505/mercenarios-colombianos-mueren-sin-causa-en-ucrania-declara-petro-1173332368.html Bolivia anuncia la guerra al narcoterrorismo tras asesinato de un magistrado.https://noticiaslatam.lat/20260503/bolivia-anuncia-la-guerra-al-narcoterrorismo-tras-asesinato-de-un-magistrado-1173321137.html

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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