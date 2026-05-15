Miski Liu Suria

La gente quiere una mentira elaborada que se ajuste a su visión del mundo, según Perro Poeta.

http://www.zippittydodah.com/2026/05/they-know-that-people-prefer-curated.html

No son demonios

Algo está cambiando

Visitantes de las estrellas

Caen las fichas de dominó

Conexiones del monte Hermón

Portal cósmico hacia el despertar

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La idea de que «los visitantes de las estrellas son demonios» es una de las posturas más retrógradas que existen, según Maxpein. Es como ver la oscuridad que existe en algunos seres humanos y luego decidir que toda la humanidad es malvada. La inteligencia infinita detrás de la creación, crea un universo inmenso lleno de miles de millones de estrellas, incontables planetas e infinitas expresiones de vida y posibilidades, y aun así, algunos dicen que todo lo que está más allá de la Tierra es malvado, demoníaco o antinatural.

Eso no tiene ningún sentido. Eso no es discernimiento ni sabiduría. Eso es miedo, es programación religiosa, una mentalidad que intenta encajar una creación infinita en una diminuta caja humana. Que algo exista fuera de tu sistema de creencias no lo convierte en demoníaco. Que algo desafíe tu visión del mundo no lo convierte en malvado, y que la humanidad aún no comprenda del todo algo no significa que deba ser etiquetado como oscuro.

La gente ha sido condicionada a temer todo aquello que amplía su comprensión de la realidad. Así que, en lugar de plantearse preguntas más profundas, en lugar de explorar la creación con humildad, en lugar de darse cuenta de que la vida puede existir de muchas formas a lo largo del cosmos, saltan directamente a que son demonios, que es un engaño o que es el mal. Esa es una respuesta de miedo.

Lo cierto es que existen muchos seres y civilizaciones positivas, benévolas y con un alto grado de conciencia. Muchos de ellos poseen una comprensión mucho más profunda de la vida, de la creación, del espíritu y de la Fuente que la mayoría de los humanos en la actualidad. Muchos están mucho más evolucionados que la humanidad en este momento.

Eso no significa que todos los seres del universo sean automáticamente buenos. Al igual que en la Tierra, existe una pequeña fracción de oscuridad. Hay seres que han caído en la distorsión, la separación, la manipulación y un nivel de conciencia inferior, pero esa pequeña fracción no define a la gran mayoría de la vida en el universo, ni de cerca.

El verdadero problema es que muchas personas han sido tan condicionadas por una religión basada en el miedo y por interpretaciones estrechas de la realidad que no pueden imaginar un universo lleno de vida sin tacharlo de malvado. El universo no está lleno de demonios. El universo está lleno de vida, y gran parte de esa vida está mucho más alineada con el amor, la sabiduría, la conciencia superior y la Fuente de lo que muchas gente está preparada para comprender.

ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Algo está cambiando, y tal vez ese cambio esté ocurriendo dentro de ti, según Zachary Foster. ¿Has notado cuánta gente se ha sentido mal últimamente? Dormir de forma diferente, sentirse emotivos y cuestionar las relaciones, las carreras profesionales e incluso la vida que han construido. Para algunos, se manifiesta como ansiedad, para otros, como agotamiento, y para muchos, la certeza profunda de que algo en su vida ya no está en armonía. No creo que eso sea casualidad. A veces la vida empieza a susurrar antes de empezar a gritar.

Las cosas que antes parecían normales empiezan a resultar pesadas. Las distracciones dejan de funcionar, y los papeles que hemos desempeñado durante años empiezan a parecernos demasiado pequeños para quienes nos estamos convirtiendo. Eso puede resultar incómodo, pero la incomodidad suele ser la primera señal de que algo en nuestro interior nos pide un cambio. No todo lo que nos genera incertidumbre es un problema que resolver. A veces, es una invitación a bajar el ritmo, escuchar y prestar atención a lo que intenta mostrarnos la vida.

NOTICIAS DEL RESETEO

Caen las fichas de dominó, según Vincent Fusca . La depravación derriba imperios. La simbología no los salvará. La revelación de la intención no borrará la deuda kármica.https://x.com/hodlrr17/status/2053959641546297467?s=46

. La depravación derriba imperios. La simbología no los salvará. La revelación de la intención no borrará la deuda kármica.https://x.com/hodlrr17/status/2053959641546297467?s=46 La Organización Mundial de la Salud clasificó las frecuencias electromagnéticas como un “agente terapéutico de clase 1” en un documento interno que nunca se hizo público.https://sunnysjournal.com/2026/05/11/who-has-classified-electromagnetic-frequencies-as-class-1-therapeutic-agent/

como un “agente terapéutico de clase 1” en un documento interno que nunca se hizo público.https://sunnysjournal.com/2026/05/11/who-has-classified-electromagnetic-frequencies-as-class-1-therapeutic-agent/ La Orden Ejecutiva 14263 ordena divulgar todas las patentes secretas relacionadas con la salud humana, la medicina bioeléctrica y los dispositivos terapéuticos basados en frecuencias, según Mr. Pool .https://t.me/s/MrPool_Q

.https://t.me/s/MrPool_Q No se construye una infraestructura legal para algo que no va a suceder. Se construye porque ya está aquí y necesitan que el público se ponga al día, según Axios4B .

. Te dijeron que esto sucedería durante el caos. Te dijeron que el cambio ocurre cuando nadie está mirando la pantalla correcta.https://t.me/s/AXIOS4B

Según Judy Byington , un pilar fundamental de esta transición es el cambio del dinero fiduciario tradicional a un sistema respaldado por activos tangibles, como el oro. El informe sugiere que son esenciales las auditorías históricas de importantes reservas de oro, como las de Fort Knox , para validar el valor de la nueva moneda.

, un pilar fundamental de esta transición es el cambio del dinero fiduciario tradicional a un sistema respaldado por activos tangibles, como el oro. El informe sugiere que son esenciales las auditorías históricas de importantes reservas de oro, como las de , para validar el valor de la nueva moneda. Byington sugiere que un algoritmo está calculando los valores por derecho de nacimiento, lo que equivaldría a reembolsar a los ciudadanos las contribuciones tributarias e intereses acumulados a lo largo de su vida. Cada ciudadano soberano tiene una billetera cuántica precargada con su valor de derecho de nacimiento, calculado a partir del bono de su certificado de nacimiento, sus contribuciones fiscales de por vida y los intereses robados desde 1971.https://dinarchronicles.com/2026/05/13/restored-republic-via-a-gcr-update-as-of-may-13-2026/

OPINIONES

El auge de la IA tocó fondo finalmente, según The Market Ear.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/ai-melt-finally-started-cracking

Algo extraño está sucediendo con dos cruceros , según Really Graceful .https://www.youtube.com/watch?v=wbQuf5WvCLA

, según .https://www.youtube.com/watch?v=wbQuf5WvCLA La verdad es la primera víctima de la guerra y la moneda es la segunda, según Nick Giambruno .https://www.zerohedge.com/political/truth-first-casualty-war-currency-second

.https://www.zerohedge.com/political/truth-first-casualty-war-currency-second Guerra de las grandes tecnológicas contra la humanidad, según Mike Adams . No se construyen para el progreso, sino para el lucro y el control, y las comunidades están despertando.https://www.naturalnews.com/2026-05-12-hyperscale-data-centers-big-tech-war-humanity.html

. No se construyen para el progreso, sino para el lucro y el control, y las comunidades están despertando.https://www.naturalnews.com/2026-05-12-hyperscale-data-centers-big-tech-war-humanity.html La médium Bis recomienda actuar con prudencia y evitar gastos innecesarios este año. Su consejo principal es ahorrar, cuidar los recursos y no tomar decisiones impulsivas.https://www.youtube.com/watch?v=bUvFUFKNtjE

recomienda actuar con prudencia y evitar gastos innecesarios este año. Su consejo principal es ahorrar, cuidar los recursos y no tomar decisiones impulsivas.https://www.youtube.com/watch?v=bUvFUFKNtjE Edgar Cayce habló de cambios drásticos en la Tierra, despertares morales y un nuevo ciclo de conciencia que comenzaría en Occidente. Lo que sucederá después de 2027 podría no ser la destrucción, sino la transformación.https://www.youtube.com/watch?v=zYVdeQDPsus

habló de cambios drásticos en la Tierra, despertares morales y un nuevo ciclo de conciencia que comenzaría en Occidente. Lo que sucederá después de 2027 podría no ser la destrucción, sino la transformación.https://www.youtube.com/watch?v=zYVdeQDPsus Tu cuerpo es un detector de mentiras, según Sierra. Siempre sabe la verdad en cada situación. Siéntate un momento cuando te sientas desorientado. Tu cuerpo e intuición te mostrarán el camino de regreso a la claridad.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/12/ascension-with-sierra-relief-from-the-tension/

CAMBIOS

El Senado aprueba al candidato para la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh , mientras se acerca la salida de Jerome Powell , según Medea Greere . El nuevo presidente de la Fed funciona bajo el control del Tesoro .https://amg-news.com/confirmed-fed-shakeup-detonation-senate-advances-trumps-fed-chair-pick-kevin-warsh-as-jerome-powells-exit-nears-may-12-2026/

, mientras se acerca la salida de , según . El nuevo presidente de la Fed funciona bajo el control del .https://amg-news.com/confirmed-fed-shakeup-detonation-senate-advances-trumps-fed-chair-pick-kevin-warsh-as-jerome-powells-exit-nears-may-12-2026/ La caravana nacional para restaurar Canadá tendrá lugar el 16 de mayo, con paradas en todas las ciudades principales. El objetivo principal de esta acción es exigir cuentas a Mark Carney por los proyectos de ley que amenazan la libertad de expresión y por el gasto excesivo de los impuestos canadienses en iniciativas extranjeras.https://www.facebook.com/groups/1317010423067206

tendrá lugar el 16 de mayo, con paradas en todas las ciudades principales. El objetivo principal de esta acción es exigir cuentas a por los proyectos de ley que amenazan la libertad de expresión y por el gasto excesivo de los impuestos canadienses en iniciativas extranjeras.https://www.facebook.com/groups/1317010423067206 Puede que hayas cargado con algo que nunca fue tuyo, según Kerry K .- Nada parece explicar por qué siempre hemos sentido tanto, cargado tanto, absorbido tanto, o transitado por la vida con un dolor silencioso que nunca pudimos definir del todo. No siempre vemos un fuego lo suficientemente grande como para describir las quemaduras que hemos sentido.https://goldenageofgaia.com/2026/05/13/kerry-k-you-may-have-been-carrying-what-was-never-yours/

.- Nada parece explicar por qué siempre hemos sentido tanto, cargado tanto, absorbido tanto, o transitado por la vida con un dolor silencioso que nunca pudimos definir del todo. No siempre vemos un fuego lo suficientemente grande como para describir las quemaduras que hemos sentido.https://goldenageofgaia.com/2026/05/13/kerry-k-you-may-have-been-carrying-what-was-never-yours/ Cuando ellos caigan, vosotros os levantaréis, según Chellea Wilder. Este desplome no es motivo de temor, sino de celebración. Es el desmontaje de las falsas construcciones que te han impedido experimentar tu verdadero poder y potencial. A medida que se desploma la ilusión, comenzarás a ver el mundo tal como es en realidad: una construcción diseñada para impedir que recuerdes tu naturaleza divina.https://goldenageofgaia.com/2026/05/13/lyran-high-council-as-they-fall-you-will-rise/

ESPECTACULAR

El 18 y 19 de mayo, con la Luna creciente, Venus y Júpiter ofrecerán un espectáculo en el cielo crepuscular occidental. El momento culminante será la estrecha conjunción de Venus y la Luna el día 18, pero la vista será magnífica ambas noches.https://www.spaceweather.com/

y ofrecerán un espectáculo en el cielo crepuscular occidental. El momento culminante será la estrecha conjunción de Venus y la Luna el día 18, pero la vista será magnífica ambas noches.https://www.spaceweather.com/ Hollywood Boulevard, el paseo de la fama, ha perdido su brillo y glamour. Hay vendedores ambulantes por todas partes, personas sin hogar durmiendo en medio de la calle y muchos edificios están desocupados.https://www.youtube.com/watch?v=Q0_vgG_Inqw

Conexiones ocultas.- El monte Hermón es un lugar envuelto en el misterio, donde convergen antiguas tradiciones bíblicas, con la caída de los ángeles vigilantes y con la idea de un sitio sagrado donde habrían ocurrido eventos decisivos. El monte aparece en relatos apócrifos como el sitio donde juraron su pacto los ángeles caídos y dieron origen a los gigantes Nefilim. También se conecta con la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, en una región cercana.https://www.youtube.com/watch?v=rQvfrTtE9XM

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.