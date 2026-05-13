Miski Liu Suria

Está llegando a su fin la era del secretismo, y se está restaurando la soberanía de la humanidad.

No es tan fácil

Desafío logístico

Colapso geopolítico

Camino accidentado

Disrupción benévola

Alerta de inteligencia

Embargo de la Verdad

Dos futuros divergentes

Línea temporal soberana

Plan mundial de cinco fases

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La principal barrera logística para el cambio mundial no es la tecnología en sí, sino el colapso geopolítico y económico del actual complejo industrial. El despliegue actuaría como un caballo de Troya, una disrupción benévola que volvería obsoleta la industria tradicional.

¿Se trata de un sueño utópico o de una hoja de ruta calculada para el futuro? Los críticos argumentan que tales afirmaciones carecen de pruebas empíricas sólidas y se basan en fuentes anónimas y no verificables. Sin embargo, para quienes creen en la existencia de tecnología oculta, esto representaría la máxima liberación de la humanidad, pero no sería tan fácil como parece.

Esto es un resumen de la situación actual del mundo basado en información recibida de diversas fuentes que pueden o no ser precisas o veraces, según la alerta de inteligencia de la operación divulgación. Una cosa está clara: independientemente de si estas teorías reflejan una realidad futura o una aspiración colectiva por un mundo mejor, los sistemas actuales del mundo están bajo un intenso escrutinio público. El impulso por la transparencia, la autonomía y la libertad es un movimiento que está marcando el diálogo mundial en el siglo XXI.

REINICIO FINANCIERO

Sería necesario un cierre financiero temporal para una emigración a gran escala de un sistema financiero a otro. El concepto de un sistema respaldado por oro busca restaurar la estabilidad y el valor percibidos de la moneda, en contraste con los sistemas fiduciarios actuales. El sistema financiero cuántico sería una nueva norma mundial diseñada para impedir la corrupción y garantizar una distribución equitativa.

Nuestro sistema bancario electrónico actual se basa en capas de programas informáticos heredados, cámaras de compensación internacional y actualizaciones de registros en tiempo real. Un cambio instantáneo a un sistema respaldado por oro requeriría una emigración perfecta y sin errores de billones de datos en 209 países.

El mayor temor del sector bancario es el riesgo sistémico. Un cierre de diez días desencadenaría una pérdida de confianza en la moneda, lo que llevaría a una emigración masiva hacia economías de trueque o monedas privadas locales, que serían muy difíciles de controlar o normalizar.

No es nueva la idea de un nuevo sistema financiero. Innovaciones como la cadena de bloques están transformando las finanzas tradicionales. Un sistema cuántico centralizado, respaldado por oro, implicaría un cambio radical en la política monetaria y en la arquitectura financiera. Cerrar todos los bancos y cajeros automáticos a nivel mundial durante diez días provocaría un caos económico sin precedentes con los suministros básicos, y sería una medida drástica.

APAGÓN MUNDIAL

El mecanismo central del sistema de transmisión de emergencia EBS es Starlink, con su amplia constelación de satélites en órbita terrestre baja, que está diseñado para brindar cobertura mundial de internet. Esto sugiere una capacidad avanzada para enviar una señal de alerta directa y ensordecedora a cada teléfono celular, sin pasar por las redes celulares tradicionales ni los canales de medios. Esta comunicación directa satélite-dispositivo permitiría una alerta universal, obligando a la audiencia a sintonizar televisores o radios para obtener más instrucciones.

Crearía un vacío el bloqueo informativo de los medios, permitiendo al EBS controlar la narrativa mediante la transmisión de vídeos grabados con información veraz en varios idiomas. Ese entorno informativo controlado se presenta como crucial para revelar delitos y juicios.

La narrativa plantea una capacidad de transmisión directa a dispositivos que anularía los sistemas existentes, haciendo factible una entrega de información mundial y sincronizada. Un cierre de los medios garantizaría entonces que no pudiera competir ninguna narrativa alternativa.

Producir, traducir y verificar tal cantidad de información veraz, requeriría un ejército de investigadores, lingüistas y periodistas trabajando durante meses o incluso años. Lograr un bloqueo mundial de la información exigiría un consentimiento mundial unánime o una demostración de fuerza, ninguna de las cuales se produce de la noche a la mañana sin una preparación considerable.

LEY MARCIAL

Con un bloqueo total de la información y cambios sistémicos en marcha, se aplicaría la ley castrense para mantener el orden y garantizar la seguridad pública durante la transición. Ese control de los recursos se presenta como una medida necesaria para impedir el caos y asegurar que se satisfagan las necesidades básicas mientras se desmontan los sistemas antiguos.

En un escenario de convulsión mundial sin precedentes y cambios sistémicos, la imposición de dicha ley se presenta como un paso lógico para gestionar la población y la infraestructura crítica, pero eso no implicaría una transición sin contratiempos. La fricción entre ejércitos nacionales, con lealtades e intereses muy diferentes, daría lugar a un control regional fragmentado en lugar de a una transición mundial unificada.

La suspensión de los servicios de internet y la limitación de la funcionalidad telefónica durante diez días se plantea como medida para impedir interferencias durante la transmisión del EBS. La introducción de una aplicación Signal cifrada a través del nuevo sistema Starlink y una nueva internet cuántica más eficiente implica una actualización de la infraestructura mundial de comunicaciones.

Deshabilitar los antiguos canales de comunicación permitiría un nuevo sistema seguro. Una internet cuántica representa una tecnología de próxima generación que podría aprovechar el entrelazamiento cuántico para lograr una velocidad y seguridad sin precedentes, libre del control actual.

Tras los diez días, los antiguos sistemas de gobierno, educación, finanzas, salud, comercio y negocios se describen como desmontados y sustituidos para mejor. Eso implica un esfuerzo mundial coordinado para introducir modelos nuevos y mejorados en todos los sectores de la sociedad, diseñados para fomentar la paz, la prosperidad y la libertad. Es probable que la verdad revelada se considere el catalizador para la aceptación pública y la demanda de estos cambios.

Las naciones individuales pueden declarar una ley marcial e imponer confinamientos, pero un escenario mundial implica una autoridad única y suprema capaz de controlar las fuerzas armadas de las 209 naciones. Ese nivel de control mundial coordinado supera con creces el mandato o la capacidad de cualquier organismo internacional actual.

AYUDA HUMANITARIA

Por otro lado, llevaría décadas el despliegue de las famosas camas médicas y capacitar al personal necesario para operarlas. Si se inauguraran mañana, la enorme cantidad de pacientes que buscaría tratamiento colapsaría cualquier centro, lo que provocaría un caos, contrario a la ayuda humanitaria prometida. Si esta tecnología se encuentra almacenada en bases subterráneas seguras, sería enorme el desafío logístico pasar de una operación en la sombra a un servicio público mundial.

Producir suficientes dispositivos avanzados para lograr una cobertura planetaria en siete días requeriría una capacidad de fabricación mundial mucho mayor que cualquier cosa imaginable en la actualidad. Establecer centros de curación gratuitos en todo el mundo y capacitar a millones de personas para operar esos dispositivos requeriría una infraestructura mundial construida desde cero.

CINCO FASES

Según Ismael Pérez, se está llevando a cabo un plan de cinco fases orquestado meticulosamente para garantizar que la humanidad pueda procesar las revelaciones venideras sin un colapso social:

Avistamiento masivo de ovnis, es decir, un aumento de los fenómenos aéreos no identificados diseñado para acostumbrar al público a una presencia no terrestre. Intervenciones estratégicas, es decir, acciones directas de la coalición para desactivar sistemas agresivos, lo que indica que las inteligencias superiores no permitirán una destrucción nuclear o a escala planetaria. Reconocimiento soberano: Las naciones comenzarán a reconocer oficialmente el contacto ET, rompiendo un embargo a la verdad que ha durado décadas. Liberación de tecnologías curativas avanzadas, con la introducción de ciencia reprimida, incluyendo la curación basada en frecuencias para aliviar el sufrimiento humano. Un gran cambio sistémico, es decir, un periodo de desobediencia civil y un colapso natural de las instituciones centralizadas y corruptas que ya no sirven al bien común.

ENCRUCIJADA

Estamos presenciando la transición de un viejo orden mundial centralizado y tecnocrático hacia un orden internacional multipolar. Bajo el lema de «Operación Soberanía Unida», las principales potencias están trabajando para desmontar las redes mundialistas del lado oscuro. El objetivo es un mundo descentralizado donde las naciones mantengan su identidad única mientras cooperan como iguales soberanas. Este cambio marca el declive de la camarilla, cuya influencia se estima que se ha reducido en un 95%.

Nos encontramos en una encrucijada entre dos futuros divergentes:

Una línea temporal distópica, con futuro de control tecnocrático, el dominio de una inteligencia artificial controladora y una pérdida de la autonomía espiritual humana. Una línea temporal soberana, con un futuro orgánico y despierto, caracterizado por avances tecnológicos externos y la expansión de la conciencia interna.

El éxito de la coalición depende de la capacidad colectiva de la humanidad para elegir un camino positivo y orgánico. No se trata de esperar a salvadores de las estrellas, sino de una evolución interna de la conciencia humana.

Aunque el progreso es significativo, el camino sigue siendo accidentado. Se han producido intentos recientes de los remanentes de la vieja guardia para interrumpir esta transición mediante crisis provocadas artificialmente, incluidos brotes virales. Sin embargo, la coalición informa que han sido muy eficaces las contra-medidas para contener estas amenazas, impidiendo que alcancen los niveles catastróficos previstos por sus creadores.

A medida que nos acercamos al verano de 2026 en el hemisferio norte, está clara la llamada a la acción de la gente que observa cómo se desarrollan estos acontecimientos: educación y preparación. Se anima a quienes buscan respuestas, a integrar la ciencia con la espiritualidad. Es fundamental comprender el simbolismo metafísico de nuestra era actual y la verdadera intención de nuestros vecinos cósmicos para una transición armoniosa.

SABOTAJE

La camarilla está socavando el nuevo orden, según Prolotario. Han ocurrido tantas cosas en los últimos días, que es un desafío recopilarlas mientras suceden. El ritmo es brutal. Los eventos se acumulan más rápido de lo que se puede analizar. Todas las miradas están puestas en Pekín, el 14 y el 15 de mayo, tras un apretón de manos que confirmará si se están sellando los interruptores o si se están cubriendo con pintura.

Está funcionando el aparato a toda máquina, y la vieja arquitectura está lanzando al vacío todo lo que le queda, mientras luchan por encontrar puntos de apoyo las capas ocultas. La máquina se mueve ahora a velocidad terminal. Se está desmoronando en semanas lo que requirió décadas de planificación cuidadosa de trampas de deuda, guerras indirectas, control de la narrativa, bóvedas subterráneas y poderío familiar.

La convergencia es brutal, elegante e implacable. Cada nodo de la lista choca entre sí como placas tectónicas. La vieja guardia lo siente en los huesos y se extiende el pánico desde los áticos de Toronto hasta las bóvedas de Londres, pasando por los centros de negocios donde aún susurran los últimos reductos sobre la continuidad del gobierno.

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CURIOSO

El canciller alemán Friedrich Merz calificó a la UE de «completo fracaso».https://x.com/thematrixb0t/status/2053784743024718300

calificó a la UE de «completo fracaso».https://x.com/thematrixb0t/status/2053784743024718300 La senadora mexicana Lilly Téllez dice que México se ha convertido en un narcoestado.https://x.com/GuntherEagleman/status/2053549979630010795

dice que se ha convertido en un narcoestado.https://x.com/GuntherEagleman/status/2053549979630010795 «La muerte del antiguo modelo de mundo es impactante y traumática» dijo el exdirector político de Obama , quien se encuentra en Toronto .https://x.com/PrometheanActn/status/2053877017657905472

, quien se encuentra en .https://x.com/PrometheanActn/status/2053877017657905472 Un documento desclasificado de la CIA que hace referencia a un «templo bajo la Esfinge», ha reavivado el interés por la mítica sala de los registros que, según se dice, se encuentra bajo la Gran Esfinge de Egipto .https://www.zerohedge.com/geopolitical/cia-document-sparks-wild-theories-ancient-knowledge-hidden-under-egypts-sphinx

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/cia-document-sparks-wild-theories-ancient-knowledge-hidden-under-egypts-sphinx En imágenes desclasificadas publicadas por el Pentágono , un ovni esférico procedente de las Pléyades aterriza en el desierto. Los pleyadianos parecen usar la telepatía para explicar a los lugareños que Dios es el origen de todas las cosas, un don del universo.https://x.com/QFs_Global/status/2053884517455458701

, un ovni esférico procedente de las aterriza en el desierto. Los pleyadianos parecen usar la telepatía para explicar a los lugareños que Dios es el origen de todas las cosas, un don del universo.https://x.com/QFs_Global/status/2053884517455458701 Según el comandante Val Thor , el rey Carlos III falleció el 8 de mayo de 2026 bajo la supervisión de los sombreros blancos. La familia real se encuentra en confinamiento. Realizarán el anuncio formal durante la transmisión del EBS. Carlos se ha ido, y la corona es la siguiente.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/2053609275117756816

, el rey falleció el 8 de mayo de 2026 bajo la supervisión de los sombreros blancos. La familia real se encuentra en confinamiento. Realizarán el anuncio formal durante la transmisión del EBS. Carlos se ha ido, y la corona es la siguiente.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/2053609275117756816 Uno de los últimos mensajes de John McAfee al mundo: “Algunos de ustedes quizás vivan una existencia de insatisfacción, de vacío y de anhelo. Este sentimiento de anhelo es en realidad la pérdida de su libertad, y es la libertad lo que ansían. Despierten un poco más y hagan algo al respecto.”https://x.com/redpillb0t/status/2053867799710511186

al mundo: “Algunos de ustedes quizás vivan una existencia de insatisfacción, de vacío y de anhelo. Este sentimiento de anhelo es en realidad la pérdida de su libertad, y es la libertad lo que ansían. Despierten un poco más y hagan algo al respecto.”https://x.com/redpillb0t/status/2053867799710511186 Tu cuerpo no es una bolsa de sustancias químicas esperando una pastilla, dice Paul Gold Eagle . Es un sistema eléctrico que funciona con frecuencias. Cada célula vibra, cada órgano resuena, y la frecuencia correcta puede restaurar lo que destruyó la incorrecta. No enterraron la tecnología porque fracasara. La enterraron porque funcionaba.https://x.com/PaulGoldEagle/status/2053683236224782373

. Es un sistema eléctrico que funciona con frecuencias. Cada célula vibra, cada órgano resuena, y la frecuencia correcta puede restaurar lo que destruyó la incorrecta. No enterraron la tecnología porque fracasara. La enterraron porque funcionaba.https://x.com/PaulGoldEagle/status/2053683236224782373 Aviso de tormenta solar: Es posible que se produzcan tormentas geomagnéticas menores el viernes 15 de mayo, cuando se espera que impacte la Tierra una corriente de viento solar. Este material gaseoso procede de un gran agujero en la atmósfera del Sol. La Luna Nueva proporcionará cielos oscuros para observar auroras boreales en latitudes altas.https://www.spaceweather.com/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Mal

Pura maldad.- Se les extirpan los corazones y se les cortan las caras a los bebés mientras aún están vivos para obtener tejido cerebral. Según la Dra. Theresa Deisher, los bebés nacen vivos a los cinco o seis meses, y se les extraen los corazones latiendo sin anestesia para la investigación; los investigadores también les cortan la cara para recolectar tejido cerebral. “Los bebés todavía están vivos cuando los investigadores comienzan a extraer el tejido, hasta el punto en que su corazón aún late, y generalmente no se les administra anestesia, porque eso alteraría las células que los investigadores intentan extraer”.

Here it is;



PURE EVIL ON AMERICAN SOIL:



Babies’ hearts cut out and their faces cut through while still alive to obtain brain tissue.



According to Dr. Theresa Deisher, babies are born alive at five to six months, and their beating hearts are removed without anesthesia for… pic.twitter.com/bdgONwLyXY — 🇺🇸RealRobert🇺🇸 (@Real_RobN) May 11, 2026

El documental «Guinea Pig Kids» de Anthony Fauci, ambientado en la ciudad de Nueva York, expone cómo niños inocentes bajo tutela estatal fueron utilizados como conejillos de indias para probar fármacos experimentales contra el VIH/SIDA en colaboración con los NIH, Pfizer y GlaxoSmithKline, lo que provocó la muerte de bebés inocentes.

Anthony Fauci's "Guinea Pig Kids" in New York City, in which innocent Foster Care children were used as lab rats to test experimental HIV-AIDS drugs in partnership with the NIH, PFIZER and GlaxoSmithKline, resulting in the deaths of innocent infants.



This documentary exposes how… pic.twitter.com/jliHww3r8B — Bridgett Fertig (@LightOnLiberty) May 9, 2026