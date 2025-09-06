15 Beneficios del sexo oral: Mejora tu relación y tu bienestar, con motivo del Día Mundial del Sexo Oral

Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con Marie Claire sobre los múltiples beneficios del sexo oral. Una de las prácticas sexuales más populares y que además, es una herramienta muy buena para fortalecer la relación de pareja. Esto lo he visto a lo largo de los años en mi consulta.

Pero también puedo asegurar que el sexo oral es beneficioso para nuestra salud en general. En el post de hoy, te quiero contar todo lo que esta práctica te puede aportar y cómo aprovechar al máximo la experiencia. ¡Empezamos!

Por qué el sexo oral es tan importante

Como muchos ya saben, el sexo oral es la estimulación de los genitales con la boca, la lengua y los labios. Se puede estimular la vulva o vagina (Cunnilingus), el pene (Felación) y el ano (Anilingus).

No importa cuál es tu preferida, todas estas prácticas mejoran la intimidad y es otra forma de explorar el placer en la pareja. Para que esto suceda hay que hablar abiertamente sobre lo que nos gusta y lo que no. Esto es un reto para las parejas, pero es la clave para disfrutar y construir una relación basada en la confianza.

¿Cuáles son los beneficios?

Como ya habia comentado en la entrevista con Marie Claire, el sexo oral tiene un impacto positivo en nuestra salud física, emocional y en la intimidad con la pareja. A continuación te dejo una lista con los beneficios:

Reduce el estrés : porque ayuda a disminuir los niveles de cortisol.

: porque ayuda a disminuir los niveles de cortisol. Libera endorfinas : Lo que te produce una sensación de bienestar y felicidad.

: Lo que te produce una sensación de bienestar y felicidad. Alivia los dolores : Porque se liberan oxitocina y endorfinas, hormonas que ayudan a mitigar dolencias.

: Porque se liberan oxitocina y endorfinas, hormonas que ayudan a mitigar dolencias. Mejora la calidad del sueño : Porque se libera melatonina que favorece un descanso profundo.

: Porque se libera melatonina que favorece un descanso profundo. Mejora de la piel : Todas las hormonas liberadas te ayudan a mantener la piel más suave y elástica.

: Todas las hormonas liberadas te ayudan a mantener la piel más suave y elástica. Aumenta la autoestima : Al sentirte deseado/a se refuerza tu seguridad personal.

: Al sentirte deseado/a se refuerza tu seguridad personal. Mejora los orgasmos: En el caso de las mujeres, al estimular directamente el clítoris, los orgasmos son más intensos.

Y ahora te voy a decir por qué el sexo oral es positivo para las relaciones de pareja:

Mejora la comunicación : Cuando en la pareja se habla de los deseos y preferencias, se mejora la conexión emocional.

: Cuando en la pareja se habla de los deseos y preferencias, se mejora la conexión emocional. Permite explorar nuevas experiencias: Al introducir variedad en la pareja, se renueva la pasión.

Consejos prácticos para disfrutarlo

Comunicación : Habla abiertamente con tu pareja sobre cuáles son tus límites y tus preferencias.

: Habla abiertamente con tu pareja sobre cuáles son tus límites y tus preferencias. Usa lubricantes con sabor : Añaden diversión y placer a la experiencia.

: Añaden diversión y placer a la experiencia. Respeta el ritmo: Ajusta movimientos e intensidad según las reacciones de tu pareja.

Ajusta movimientos e intensidad según las reacciones de tu pareja. Protección : Usa preservativos o barreras de látex para evitar ITS.

: Usa preservativos o barreras de látex para evitar ITS. Explora posturas nuevas: experimenta posiciones diferentes en las que estéis cómodos.

Si esta práctica no es la que más te gusta o no es placentera para tu pareja, está bien y hay que respetarlo. Cada relación es única y no hay una fórmula que funcione para todos. Lo importante es encontrar el punto medio en el que los dos estéis felices y satisfechos.

Rompe tabúes y conecta con tu pareja

Hablar sobre sexo oral aún puede ser un tema complicado para algunas personas. Sin embargo, la comunicación abierta es esencial para disfrutar de una vida sexual plena y construir una relación basada en la confianza.

Comparte tus pensamientos, infórmate y no tengas miedo de explorar. Y si no es algo que disfrutes, no pasa nada, lo importante es encontrar lo que funciona para ti y tu pareja.