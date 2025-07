El mercado inmobiliario no se detiene en verano. Contrariamente a la creencia generalizada de que el mercado inmobiliario se desacelera en verano, esta temporada puede ser clave para cerrar operaciones, especialmente en zonas costeras y de alta demanda turística.

Así lo señala Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia a nivel estatal. “Mucha gente piensa que en verano el mercado se para, pero la realidad es que, bien gestionado, puede ser una muy buena época para cerrar operaciones, sobre todo en zonas con alta demanda turística o de segunda residencia”, afirma el director general de ACV Gestión Inmobiliaria.

Según el experto, destinos vacacionales como la Costa Brava, Baleares o incluso ciertas zonas de Barcelona ven cómo se incrementa el número de visitas durante julio y agosto, ya que muchos compradores aprovechan las vacaciones para explorar el mercado sin las prisas del día a día. “Si ya llevas tiempo buscando, el verano puede ser el momento ideal para tomar decisiones con más calma”, aconseja Unsain.

Zonas turísticas y clientes internacionales, los más activos

El perfil más dinámico durante el verano es el del comprador extranjero o nacional que busca una segunda residencia o una propiedad para alquiler turístico. En estos casos, las agencias y profesionales locales cierran operaciones que se han ido gestando durante el año. “Muchos clientes combinan sus vacaciones con visitas a viviendas. Es habitual que aprovechen su tiempo libre para avanzar en el proceso de compra”, apunta Unsain.

Las afirmaciones del experto se apoyan en los últimos datos sobre actividad inmobiliaria del pasado verano. Según el Consejo General del Notariado, en julio de 2024 la compraventa de viviendas se incrementó un 20,2% interanual, hasta alcanzar las 70.101 unidades y la concesión de préstamos hipotecarios subió un 31,1%. Un mes después, en agosto, los datos del INE volvieron a confirmar la tendencia positiva: las compraventas crecieron un 0,9% interanual, impulsadas por la obra nueva, y la firma de hipotecas subió un 8,8%, con más de 30.600 operaciones.

Segmento de lujo, el más buscado en verano

Unsain también destaca el comportamiento del cliente de alto poder adquisitivo, muy activo en verano. “Muchos de estos compradores están en destinos como Baleares, la Costa Brava o la Costa del Sol, y aprovechan sus vacaciones para visitar propiedades. Si encuentran lo que buscan, toman decisiones con rapidez”, asegura. Además, al tener más flexibilidad en su agenda, “es más fácil organizar visitas y avanzar en las negociaciones”, explica el experto, quien señala que, en el caso de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el verano no es sinónimo de parón, sino de oportunidad, “si se sabe dónde y cómo moverse”.

Aunque en ciudades como Madrid o Barcelona puede notarse una leve ralentización del ritmo habitual, Unsain insiste en que ciertos segmentos, como el de la inversión o el lujo, mantienen su actividad. “El mercado no se paraliza, solo cambia el ritmo y el tipo de comprador activo en cada zona”, concluye.