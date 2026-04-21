El BOJA publica la convocatoria de ayudas para que trabajadores autónomos reciban asesoramiento en seguridad laboral

Son subvencionables servicios gratuitos de resolución de consultas y acciones informativas sobre determinados riesgos en el trabajo

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para fomentar acciones de asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales dirigidas específicamente a personas trabajadoras autónomas.

El delegado territorial de Empleo, Amós García Hueso, ha explicado que la convocatoria cubre servicios gratuitos de resolución de consultas (de manera presencial, telefónica o telemática) derivadas de la interpretación de la normativa de prevención de riesgos laborales y acciones informativas que promuevan la capacitación en materia preventiva sobre riesgos psicosociales, trabajos en altura, seguridad vial laboral, enfermedades profesionales, colectivos vulnerables e integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud laboral. Asimismo, Amós García ha subrayado la importancia de extender la cultura preventiva entre el tejido productivo y las personas trabajadoras, incluyendo al colectivo de autónomos, que en la provincia de Almería ha alcanzado en marzo de 2026 las 63.830 personas.

Estas subvenciones cuentan con un crédito de 250.000 € para toda Andalucía hasta 2027 y financian con hasta 75.000 euros y el 100% de su coste proyectos de asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva para el colectivo de autónomos.

Pueden solicitar estas subvenciones las asociaciones profesionales del trabajo autónomo intersectoriales inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las organizaciones sindicales y empresariales que tengan reconocidos entre sus fines el apoyo al trabajo autónomo. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA (https://lajunta.es/6e4v8 ). Las solicitudes de subvención se deberán presentar en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en la dirección https://lajunta.es/6e4w2 .