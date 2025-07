El crecimiento de China impulsa las tecnológicas y refuerza su papel como motor mundial

En un contexto internacional marcado por la rivalidad comercial entre China y Estados Unidos y las recientes amenazas arancelarias, los inversores globales siguen analizando dónde se concentrará el crecimiento económico en la próxima década. Asia, y en particular China, se mantiene como uno de los focos de crecimiento y de atracción para los gestores de activos a nivel mundial.

“No te puedes permitir el lujo de quedarte fuera de China”, asegura Esteve Manasanch, director de inversiones de Gesinter, de forma contundente sobre la necesidad de mantener la vista sobre China en las carteras.

El directivo señaló el papel esencial de China como motor económico global. “China es el motor del mundo junto con Estados Unidos y no podemos permitirnos el lujo de no tener empresas o no tener exposición al crecimiento asiático en nuestras carteras. Dar la espalda al crecimiento global no es una opción.”, subrayó Esteve.

El crecimiento de China sigue sólido: el PIB aumentó un 5,2 % en el segundo trimestre y la producción industrial creció un 6,8 %, datos que reflejan la fortaleza de su economía. Además, la bolsa de Hong Kong acumula una revalorización superior al 22 % en lo que va de año, la mayor de todas las bolsas, y está pasando desapercibida, pero que para Esteve confirma la vitalidad de la región.

En cuanto a las empresas tecnológicas chinas, el director de inversiones de Gesinter destacó su potencial: “Continúan muy baratas y esta es una de las características de las que la gente habla poco”, afirmó en referencia a compañías como Baidu, Alibaba o JD.com, que el mismo día registraban subidas de entre el 4 % y el 10 %.

Desde Gesinter explican que la apuesta está enfocada en capturar el crecimiento y el liderazgo tecnológico mundial. “China está dando unos pasos con unas políticas a muy largo plazo, muy bien pensadas, para poder liderar los sectores tecnológicos del futuro”, detalló Esteve, “desde las energías renovables, la robótica, los vehículos eléctricos o la IA”. Como inversores hemos de entender que las empresas Chinas lideran la innovación tecnológica y se benefician del incremento de la productividad y de los beneficios con la aplicación IA de código abierto como DeepSeek, por ejemplo”.

El director concluyó con un mensaje estratégico claro: “Las empresas Chinas son de las más competitivas del mundo y por diversificación, por crecimiento y por valoración continúan siendo una oportunidad de inversión”.