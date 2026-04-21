La Subdelegación de Almería acoge la comisión de seguimiento del PFEA

Plan de fomento del empleo agrario

El encuentro se enmarca en el seguimiento habitual para conocer el estado de desarrollo del programa

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido hoy la reunión de la comisión de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), celebrada en la sede de la Subdelegación. En el encuentro han participado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín y el director provincial del SEPE, José Carlos Lara, junto a representantes del resto de administraciones y entidades implicadas en el desarrollo de este programa.

Durante la reunión se ha llevado a cabo el seguimiento técnico de las actuaciones vinculadas al programa, en coordinación con las distintas instituciones participantes, abordando cuestiones relativas a su desarrollo y ejecución en la provincia.

Este encuentro se enmarca en los trabajos habituales de coordinación entre administraciones públicas en relación con el PFEA.