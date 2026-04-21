Robin Decaux, sobre el Plan de Vivienda 2026-2030: “El gran reto sigue siendo aumentar la oferta en las zonas donde se concentra la demanda real”

El Gobierno aprobará en los próximos días el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, dotado con 7.000 millones de euros, con el objetivo de reforzar el parque público de vivienda, impulsar la rehabilitación y mejorar el acceso a la vivienda en todo el país. El plan supone un incremento relevante de la inversión en política de vivienda y pone el foco en facilitar el acceso, especialmente entre los jóvenes y en determinados segmentos del mercado con mayores dificultades.Para Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito, la medida representa un paso positivo en la dirección de reforzar la política de vivienda: “Es positivo que se refuerce la inversión y que se ponga el foco en facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y en segmentos donde hay más dificultad.”El programa incluye medidas orientadas a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, así como incentivos para la compra, construcción y rehabilitación de vivienda en zonas rurales. “Son iniciativas que pueden ayudar a dinamizar parte del mercado y a poner más vivienda en circulación, especialmente en determinados territorios”, añade Robin Decaux.El plan también incorpora ayudas específicas para la emancipación juvenil, con apoyo a la compra o construcción de primera vivienda en municipios de menor tamaño, con el objetivo de contribuir al reequilibrio territorial. En este sentido, desde Equito subrayan la importancia de tener en cuenta las dinámicas locales del mercado inmobiliario, que varían significativamente entre territorios.Más allá de las medidas concretas, el debate sobre la vivienda se centra también en la capacidad del sistema para generar nueva oferta en las zonas con mayor presión de demanda.“El gran reto sigue siendo aumentar la oferta en las zonas donde se concentra la demanda real, especialmente en las grandes ciudades”, explica Decaux.Desde Equito destacan que el impacto del plan dependerá en gran medida de su aplicación y de la capacidad de activar vivienda en distintos mercados: “El debate no es solo cuánto se invierte, sino cómo se consigue aumentar el número de viviendas disponibles en las zonas más tensionadas”, concluye Robin Decaux.