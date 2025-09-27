8 de cada 10 entidades de Gusto del Sur se sienten “muy orgullosas” de pertenecer a este sello

La Consejería de Agricultura presenta los resultados de valoración de la marca, que ya cuenta con 536 productos y 209 entidades

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha presentado los resultados del estudio de valoración de la marca de calidad agroalimentaria Gusto del Sur, realizado entre las entidades adscritas a esta iniciativa. El informe refleja un alto grado de satisfacción de las empresas y asociaciones, ya que el 78 por ciento de los encuestados, o lo que es lo mismo, casi 8 de cada 10, afirma sentirse muy o bastante orgulloso de formar parte de este sello.

Gusto del Sur, que identifica los productos agroalimentarios y pesqueros de calidad garantizada, cuenta ya con 209 entidades con 536 productos etiquetados. Durante su trayectoria, ha logrado generar un sentimiento de arraigo territorial entre el sector que apuesta por la calidad diferenciada de los alimentos y bebidas andaluzas. Tanto es así que las empresas están presentes porque “creen en Andalucía como marca común”.

Entre los principales beneficios destacados por las entidades adheridas figuran la identificación de sus productos con Andalucía y la calidad certificada, el respaldo de un sello con garantía pública; así como el acceso a mayor visibilidad y promoción en mercados nacionales e internacionales. Es por ello que las empresas y asociaciones adheridas valoran sentirse “parte de una marca compartida, con beneficios tangibles, exclusiva y que impulsa el crecimiento colectivo”.

La Consejería de Agricultura ha subrayado la importancia de esta colaboración público-privada para seguir construyendo la gran marca agroalimentaria de Andalucía. “Gusto del Sur es una marca para y por el sector, que contribuye a mejorar la competitividad de nuestras empresas y a reforzar el prestigio de la agroalimentación andaluza en todos los mercados”, han abundado desde la consejería.

El objetivo de esta investigación de mercado ha sido conocer y analizar las percepciones de las entidades agroalimentarias de la región tras dos años de vida de la marca Gusto del Sur; así como recoger propuestas de mejora para adecuar la estrategia del sello y que aporte más valor.

Evolución positiva

Las conclusiones del estudio revelan una evolución positiva de la percepción del sector en cuanto a la creación de un sello de calidad regional en agroalimentación. Se ha pasado de un 5,4 por ciento de satisfacción en 2022 (cuando se realizó una investigación previa) al 7,4 por ciento actual.

El informe subraya que, aunque el nivel de conocimiento de la marca entre la población general es todavía reducido, las entidades demandan reforzar su visibilidad mediante campañas de publicidad masiva, acciones experienciales y programas de educación alimentaria. También se incluye la necesidad de potenciar la presencia en la distribución comercial y la hostelería.

Presencia en 12 ferias internacionales

En 2025, la presencia de Gusto del Sur ha sido decisiva en la proyección de Andalucía como referente gastronómico y agroalimentario. Bajo este sello, la Junta ha participado en 12 ferias nacionales e internacionales, con la implicación directa de más de 209 entidades adscritas que contaron con expositores o espacios compartidos y con la participación de alrededor de 70 entidades en catas y degustaciones organizadas.