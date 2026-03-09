90.000 personas en Almería caen en pobreza tras pagar la vivienda

Lola Ruiz Moreno
- Daniel Rodríguez de Blas, Coordinador del IX Informe FOESSA y miembro del equipo
de estudios de Cáritas Española: “En Almería, más de 90.000 personas quedan en
situación de pobreza después de pagar la vivienda”.
- María Carmen Torres Galdeano, directora de Cáritas Diocesana de Almería: “La
pobreza no se combate solo con ayudas puntuales, sino con derechos garantizados y
políticas que pongan a la persona en el centro”.
- D. Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería: “Todos estamos en los márgenes de la
pobreza, implicarnos es una actitud de fraternidad y solidaridad”.
Cáritas Diocesana de Almería y la Fundación FOESSA han presentado hoy en la Universidad de Almería los resultados del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un análisis que evidencia que la provincia afronta una situación de exclusión social marcada por tres grandes factores: la inestabilidad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos.
En Almería, la fragilidad del empleo continúa siendo uno de los principales núcleos de
vulnerabilidad. Más de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha
sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando periodos de desempleo,
múltiples contratos o pasando por varias empresas. “El empleo reduce el riesgo de
exclusión, pero ya no la evita. Tener trabajo no siempre garantiza una vida digna”,
ha señalado el coordinador del Informe FOESSA en Andalucía.
La vivienda se ha convertido en el gran factor de empobrecimiento en la provincia. El incremento
del precio del alquiler en los últimos años está empujando a miles de familias a situaciones límite.
“En Almería, más de 90.000 personas caen por debajo del umbral de la pobreza una
vez pagados los gastos de la vivienda”, ha destacado el responsable del estudio. Esta
realidad convierte el acceso a la vivienda en el principal cuello de botella de la integración social.
“Mientras no se garantice como un derecho efectivo y no como un bien de mercado, la
recuperación económica no llegará a quienes más lo necesitan”. El tercer ámbito crítico es la salud. Más de 120.000 personas en la provincia viven en hogare que han tenido que dejar de comprar medicamentos, seguir dietas o tratamientos por falta de recursos económicos. “Cuando cuidar la salud depende del nivel de ingresos, la desigualdad se agrava y la exclusión se cronifica”, ha añadido el coordinador.
- Durante la presentación, María Carmen Torres, directora de Cáritas Diocesana de Almería ha
- subrayado que el Informe FOESSA es una herramienta imprescindible para comprender la
- realidad social que la entidad acompaña cada día. “No podemos normalizar que miles de
- personas trabajen y sigan siendo pobres, o que tengan que elegir entre pagar la
- vivienda o comprar medicamentos. Este informe no solo aporta datos; nos interpela
- como sociedad”.
- Así mismo, ha insistido en que “la pobreza no se combate solo con acciones puntuales,
- sino con políticas justas, estructuras inclusivas y una apuesta decidida por reforzar
- el Estado del Bienestar. Necesitamos un modelo que garantice vivienda, empleo
- digno y acceso a la salud como pilares de cohesión social”.
- Por su parte, D. Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería, ha señalado que “Todos
- estamos en los márgenes de la pobreza, implicarnos es una actitud de fraternidad, de solidaridad.
- No solamente es una actitud a los cristianos, es una actitud de caridad”, ya ha enfatizado en que
- la caridad no es en el sentido de limosna; La caridad es una implicación porque Cáritas significa
- amor de Dios que nos implica a los creyentes a vivir de una manera fija, estable y ordenada para
- dar solución a aquellos que tienen necesidades graves de poder vivir”.
- Además, ha recordado la última frase que le dijo el Papa Francisco en su última conversación
- con él: “Antonio, no te olvides de los pobres”.
- Los resultados del informe reflejan que Almería reproduce con intensidad una tendencia
- andaluza sostenida: un modelo social que no logra integrar plenamente a quienes viven en mayor
- fragilidad. Ante este escenario, la Fundación FOESSA y Cáritas Diocesana de Almería insisten en
- la urgencia de un nuevo pacto social que sitúe el cuidado, la justicia social y la dignidad de las
- personas en el centro de las políticas públicas.