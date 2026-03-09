La Universidad de Almería sigue avanzando en transporte sostenible: nueva entrega de bicicletas en préstamo

UAL Sostenibilidad y UAL Deportes fomentan el interés por el uso de la bici para desplazarse al campus y moverse por la ciudad, y en ese contexto ceden medio centenar de ellas para todo el cuatrimestre entre una comunidad universitaria cada vez más concienciada: “La primera convocatoria tuvo mayoría de Erasmus y en esta segunda hay más variedad”

Con la labor de concienciación se genera automáticamente un interés, seguido de una necesidad que después se atiende. El cambio de mentalidad es fundamental, pero también poner muy fácil el cumplir las expectativas de ser más sostenibles, más saludables en los hábitos y más activos. Esa es la secuencia que siguen todas las líneas estratégicas puestas en marcha desde el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería, siendo un ejemplo muy claro el que este viernes se ha escenificado en el Centro Deportivo. Allí han sido citados los integrantes de la comunidad universitaria que han solicitado el préstamo de una bicicleta para este cuatrimestre completo, en el marco de un programa impulsado por UAL Sostenible y gestionado por UAL Deportes. Se ha hecho entrega de casi medio centenar de bicis, además de ofrecer un taller de mantenimiento básico que ha impartido Jesús Hinojo, de ‘Aventura Bike’.

Laura Piedra, directora del Secretariado de Sostenibilidad de la UAL, ha recordado que este Programa de Servicio de Préstamo de Bicicletas es “una apuesta de la Universidad de Almería en la promoción de la movilidad sostenible”. Surgió desde la convicción de que “era necesario que hubiera bicis disponibles para préstamo para todas aquellas personas de la comunidad universitaria que quisieran utilizarla”. Ha destacado que “la primera convocatoria tuvo mucho éxito”, algo que ha vuelto a suceder con esta segunda convocatoria: “Se hacen dos veces al año para cubrir cada cuatrimestre, consiste en un préstamo gratuito de la bicicleta con depósito de 100 euros que luego se reintegra cuando se devuelva la bicicleta”. Vistos los resultados, “hay que estar muy contentos por toda la aceptación y el éxito que ha tenido entre la comunidad universitaria”.

La directora de Sostenibilidad ha explicado que el formato de entrega única en un mismo día para todas las personas solicitantes se ha debido a ofrecer una formación sobre mantenimiento básico de la bici. Y es que “después de la primera convocatoria vimos que sería interesante también, puesto que se han instalado tres puestos de taller de reparación de bicicleta en tres puntos estratégicos del campus, enseñar a la gente cómo utilizar esos mini talleres en los que pueden realizar pequeñas reparaciones, hinchar una rueda o arreglar un pinchazo”, de modo textual. Es un programa abierto a cualquiera con Tarjeta Deportiva Plus de UAL Deportes y se ha visto ya una evolución en el perfil de la persona usuaria: “En Europa hay más cultura de usar la bicicleta, mayor tradición, y es cierto que nos hemos encontrado mucha demanda de bicicletas por parte de los estudiantes Erasmus en la primera convocatoria, pero en esta segunda hay más variabilidad y hemos recibido de PDI, de PTGAS y de estudiantado nacional”.

Pablo Martínez, jefe de Sección de Deportes de la Universidad de Almería, ha manifestado que “desde UAL Deportes evidentemente vamos de la mano con UAL Sostenibilidad porque creemos firmemente en que en una ciudad como Almería, y en un campus situado donde está el nuestro, el transporte en bicicleta es ideal”, dicho de modo textual. Dicha colaboración es “activa” y se materializa “llevando a cabo todo el procedimiento operativo, con la gestión de la entrega, de la recogida, el mantenimiento de la bicicleta…”. Además, ha invitado “a que todos los universitarios que así lo deseen pasen por el Centro Deportivo, donde se les ayudará a tramitar lo necesario para disponer de una bicicleta como estas”. El único requisito que se pide es tener la Tarjeta Deportiva Plus y es muy interesante para los usuarios disponer de la bici permanentemente, durante todo el cuatrimestre”. Eso sí, “es verdad que tienen que comprometer a cuidarla y mantenerla segura, y podrán venir al campus de manera más fácil y más sostenible”.

Una de las nuevas usuarias es Margarita Asensio, profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura, contenta por abrir una nueva etapa en su movilidad personal: “Sabía que existía el programa, pero nunca me había atrevido, y este año decidí que era el momento porque creo que es fundamental tomarse en serio la situación del planeta y el cambio climático”. De este modo, “una de las pequeñas acciones que podemos realizar es precisamente montar en bici, dejar el coche y lanzarse, que además es muy sano”. Ha querido dar un mensaje “a toda la comunidad universitaria, estudiantes, compañeros del profesorado, profesionales del PTGAS…”, y o ha sido otro que “animáos a coger una bicicleta, porque creo que merece la pena por vuestra salud y por el mundo”.