Miski Liu Suria

Estamos en la era de la impaciencia, porque lo queremos todo ya, pero cada cosa tarda su tiempo en manifestarse.

Impaciencia

¿A qué esperan?

Confrontación final

Punto crítico en julio

Puede que fuercen el proceso

Lucha cósmica sobre la Tierra

Panorama peligroso y arriesgado

“Estamos esperando a que un periodista haga la pregunta definitiva. ¿A qué están esperando? Pueden acabar con esto en cualquier momento, simplemente preguntando a POTUS, ¿verdad? Puede que tengamos que forzar esto.” Éste es el contenido de un breve mensaje delta de la letra innombrable. La impaciencia es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256385

Steve Quayle afirma que las recientes victorias en el Tribunal Supremo sobre mandatos judiciales, el escándalo de la pluma automática de Biden y los atentados nos están preparando para tiempos difíciles. Quayle opina que “Estas personas están infundidas e instruidas por demonios. Por eso el mundo entero está entrando en crisis, y eso traerá consigo un sistema financiero mundial único.”

Quayle sostiene que el sistema financiero está al borde del colapso. Observen las aseguradoras y las grandes casas de inversión. Todas tienen grandes inversiones y están muy cargadas con bienes raíces comerciales. Cuando falla el capital subyacente sobre el que se otorgaron los préstamos, es como si ya estuvieran cayendo las fichas del dominó. La gente sólo presta atención al mercado de valores, pero es en el mercado de bonos donde reside todo el poder. El panorama financiero mundial es peligroso, arriesgado y, como dijo Gerald Celente, «cuando todo lo demás falla, te llevan a la guerra».

PUNTO CRÍTICO

Todo esto llegará a un punto crítico en julio .- Está previsto que salga algo importante en la cumbre de los BRICS la próxima semana.

1.900 científicos afirman que el cambio meteorológico no está causado por el CO2.

¿Cómo estallará la próxima crisis financiera? Las turbulencias derivadas de los fenómenos naturales extremos podrían desencadenar una crisis en los mercados según el Financial Times.

La economía mundial se enfrenta a un momento crucial.- Las tensiones comerciales y la geopolítica conflictiva corren el riesgo de exponer fallos profundos en el sistema financiero mundial, según el Banco de Pagos Internacionales.

CALMA CHICHA

Según Steve Beckow, se acerca nuestro tiempo de liderar la nueva era. Todo vuelve a estar en calma pocos días después de un sorprendente ataque a tres instalaciones de Irán. Sin embargo, se informa que los paramilitares iraníes están retomando su patrón de represión ciudadana. La gran incógnita es el papel de Reza Pahlevi.

¿Cómo pueden permitirse continuar con sus guerras? ¿Es esto un mal sueño lo que estamos teniendo o hemos venido al planeta equivocado? Ésta es la vida adecuada a medida que la Tierra asciende a la conciencia crística y deja atrás a todos los que han rechazado la oportunidad.

Matthew Ward dijo, “se están revirtiendo tus limitaciones gracias a la creciente intensidad de la luz en los cuerpos que la absorben. De hecho, tu boleto de viaje es la absorción de luz que viene automáticamente al vivir según la voluntad divina. La absorción de luz viene al vivir según la piedad. Quienes se vayan, se habrán negado a vivir según la piedad. La ascensión no es excluyente, sino inclusiva. Tienes que excluirte a ti mismo viviendo de maneras dañinas y malévolas. Todos los que están detrás del escenario nos apoyan y nos ayudan en todo lo que pueden.”

Así que no, no nos hemos equivocado de planeta. Estamos aquí porque dijimos que vendríamos a anclar el amor en estos tiempos turbulentos. Y puede que no encontremos mucho acuerdo ni apoyo del mundo no despierto para el trabajo que hacemos o las opiniones que tenemos. Al menos todavía no. Necesitamos apoyarnos y animarnos mutuamente.

El Arcángel Miguel dijo una vez que se expandiría la familia de misioneros de la luz hasta abarcar a todo el mundo y supongo que entonces cada vez más gente se unirá a la comunidad de la luz, hasta que seamos una sola familia y un solo camino. Así, se acerca nuestro tiempo de comprensión. También se acerca nuestro tiempo de guiar hacia la nueva era.

CURIOSO

Se descubren señales de radio bajo el hielo de la Antártida .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255922

La luz urbana hace que las plantas crezcan durante más tiempo.

Científicos chinos convierten la tecnología 6-G en una potente arma antiaérea.- El nuevo sistema puede repeler un ataque de aviones furtivos, como el F-35, y mantener simultáneamente sus capacidades de telecomunicación.

Hallada la materia que falta en el universo.- Un equipo de astrónomos de Caltech y del Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Smithsoniano ha detectado y contabilizado directamente, por primera vez, toda la materia faltante.

Llega el arco iris acústico: científicos logran descomponer el sonido como si fuera luz pasando por un prisma.- Un nuevo estudio logra separar el sonido en distintas direcciones como si fuera luz, usando estructuras físicas impresas en 3-D.

EEUU

La Casa Blanca y el Tesoro están rodeados por una valla antiescalada.

La Cámara de Representantes prohíbe WhatsApp por la seguridad de los datos.

El tono del diálogo entre Rusia y EEUU da esperanzas de cambios reales.

ORIENTE MEDIO

El presidente Trump afirma que se producirá un cese el fuego en Gaza esta semana.

Israel ordena evacuaciones masivas en el norte de Gaza .

La última ciudad cristiana de Cisjordania atacada y asediada por colonos israelíes.

La crueldad bélica es el resultado de un proceso de deshumanización.

ECONOMÍA

Trump dice que sólo nombrará presidente de la Fed a quien recorte las tasas de interés.

Tormenta perfecta del platino . El oro y el platino alcanzaron niveles récord, impulsados por una tormenta perfecta de agitación geopolítica e incertidumbre.

Fracasa el yuan digital en China .

Se desploma la economía china sin un final a la vista, afirma Kyle Bass.

EUROPA

Las sanciones contra Rusia elevan el precio del gas natural un 150%.

Las bolsas europeas se benefician del optimismo sobre la situación comercial entre EEUU y la UE.

Explosión de empleos de inteligencia artificial en Europa: Irlanda lidera el aumento.

La policía alemana allana 170 viviendas por «discursos de odio» e insultos a políticos.

ESPAÑA

El Ibex recupera los 13.900 puntos tras subir un 0,86% en la semana.

España podría arruinar las negociaciones comerciales entre la UE y EEUU.

Trump dice estar convencido de que España acabará dedicando el 5% de su PIB a defensa.

Trump dice que la UE es muy desagradable pero que aprenderá a respetar a EEUU.

AMÉRICAS

El Pentágono crea una nueva zona de amortiguación de 400 kilómetros en la frontera entre Te j as y México .

La Guardia Nacional de México aumenta su presencia un 75% en seis años.

El Tesoro de EEUU sanciona a bancos mexicanos por colaboración con el narcotráfico .

La Hacienda de México reconoce que los bancos investigados tienen problemas financieros.

Las autoridades mexicanas decretaron la intervención de los bancos sancionados por EEUU.

Canciller mexicano sostiene un diálogo con activistas de EEUU contra la violencia por armas de fuego.

El Gobierno de Milei recibe al FMI para revisar las metas del acuerdo.

Los profesores panameños extenderán su huelga por falta de diálogo con el Gobierno.

El banco de los BRICS abre sus puertas a Colombia .

S&P rebaja la calificación crediticia de Bolivia por sus divisiones políticas.

Las recomendaciones del FMI a Bolivia no serán aceptadas por la población.

La Fiscalía de Ecuador pide trece años de cárcel en contra del exvicepresidente Glas.

