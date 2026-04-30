Miski Liu Suria

Nunca se diseñó el cuerpo humano para morir. El envejecimiento es un programa, y alguien lo escribió.

https://sunnysjournal.com

Caos diseñado

Estrella cristalina

Código de creación

Ascensión interdimensional

“El león yacerá con el cordero”

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Gerry Gómez sostiene que el cambio no sólo es un evento astronómico natural, sino además un plan decidido hace miles de años por la coalición de mundos para la ascensión de la Tierra. Explica que ascenderá la mayoría de la humanidad, porque el criterio no sería la perfección doctrinal sino la frecuencia del corazón y la capacidad de amar. Sólo quedarían fuera quienes encarnen una oscuridad extrema, aunque nadie quedaría excluido para siempre, ya que cualquier ser humano podría ascender más adelante si se orienta hacia la luz.

También describe la nueva tierra como una civilización sin enfermedad, envejecimiento ni muerte, con telepatía, vuelo, tecnología basada en cristales, reunión con seres queridos fallecidos y acceso completo a los registros akáshicos. También afirma que habría animales en paz, abundancia material y una transición desde la moneda hacia un sistema de intercambio y contribución creativa.

TRANSICIÓN

El cambio no se refiere a algo que se esté construyendo, sino a algo que ha estado listo y esperando durante más de cuatro años. Ya existe la nueva Tierra 5-D llamada ‘Sheen’, que significa ‘brillo’ ya que fue establecida por la coalición de mundos el 2 de abril de 2021.

Cuando se dé la señal, cubrirá todo el planeta un portal de energía y luz. Simultáneamente, se activarán portales individuales alrededor de cada ser humano en ascenso, sincronizados con la estructura cristalina de su cuerpo y con una red planetaria de transmisores de cristal de cuarzo de 60 a 90 metros de profundidad, ubicados en la profundidad de los océanos, bajo las montañas y en los desiertos. Estos transmisores son revisados y mantenidos continuamente por equipos pleyadianos.

Será instantánea la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, los seres humanos que asciendan se encontrarán en el brillo (Sheen). Quienes permanezcan en la tierra 3-D presenciarán cómo desaparecen millones de personas. Surgirá el pánico y aparecerán muchas explicaciones. La más probable es que se atribuya a abducciones alienígenas masivas. Toda la energía negativa liberada en la transición se canaliza a través del agujero negro en el centro galáctico cerca de Sagitario A, que se disuelve, no se dispersa.

EL DÍA DESPUÉS

Gerry Gomez proporciona una descripción más detallada de la civilización posterior al cambio que cualquier otra fuente en este arco argumental. Sheen no es un estado espiritual vago. Es un lugar:

No hay muerte por enfermedad ni por envejecimiento. No hay reencarnación. Los humanos siguen teniendo familias e hijos en cuerpos que no se deterioran.

Telepatía y vuelo como capacidades humanas normales. Un sistema circulatorio basado en cristales que sustituye a la biología basada en carbono que habitamos actualmente.

Reencuentro completo con todos los seres queridos fallecidos. Acceso total a los registros akáshicos: cada vida pasada, cada momento de la historia, disponible para su consulta.

Animales en paz con los seres humanos y entre sí. Se interpreta literalmente la frase de Isaías 11:6 “el león yacerá con el cordero”.

11:6 “el león yacerá con el cordero”. Una moneda de transición a corto plazo que da paso a un sistema sin moneda basado en el trueque, la contribución creativa y la abundancia en lugar de la escasez.

ESTRELLA CRISTALINA

El Glosario de Ascensión define a la estrella cristalina de seis puntas como el campo primario del sonido y el origen de toda la creación, no como una estrella física ni un planeta. Lo presenta como una arquitectura de luz, sonido y colores primarios de la que emanan las dimensiones y la matrix temporal universal.

También lo describe como una estructura semejante a la estrella de seis puntas, asociada con la unión perfecta entre lo femenino y lo masculino y con la conciencia Christos-Sofía. Este campo es la base desde la que surge toda la realidad multidimensional y el marco energético en el que existen todas las densidades de la conciencia. Por lo tanto, lo material sería una manifestación posterior de ese patrón original de luz y sonido.

La estrella cristalina representa la promesa del regreso de la conciencia crística a la Tierra y el reencuentro de los seres humanos con su contraparte divina y su yo superior. En ese esquema, no se entiende la ascensión como un cambio físico aislado, sino como una reconexión con el campo original más allá de la tercera dimensión.

https://ascensionglossary.com/index.php/Krystal_Star

FUERZAS BENÉVOLAS

Las fuerzas benévolas colaboran con fuerzas especiales humanas positivas, y continúan eliminando la antigua red oscura atlante y sus sindicatos humanos negativos asociados que aún están activos en la Tierra según Alcuin Bramerton. Hay otros universos, además del nuestro, en el multiverso más amplio de la creación. Es mínima la presencia de oscuridad en esos otros universos y mucho menor que la que existe actualmente en la Tierra.

Aún existen agujeros de gusano negativos entre éste y otros universos, pero serán despejados en breve, como parte de la transición del falso vacío al verdadero vacío en el multiverso. El planeta Tierra sigue siendo el bastión principal de la negatividad oscura en el multiverso y representa el principal problema aún por resolver.

Ninguna de las entidades oscuras presentes en los otros universos puede viajar a nuestro universo. Los únicos seres capaces de viajar desde otros universos son las fuerzas de luz benévolas que traen refuerzos para la liberación final de la Tierra. Un sindicato negativo en declive, que solía recibir sus órdenes a través de rayos gamma de lo que llamaban el Sol Negro, pero ya no lo recibe. Se han interrumpido esas instrucciones negativas.

https://alcuinbramerton.blogspot.com/2007/12/2008-agenda-for-disclosure.html

CÓDIGO DE CREACIÓN

Han regresado los guardianes estelares benévolos de cristal, de alto estatus, durante este nuevo ciclo terrestre para reclamar su código de creación, que fue secuestrado y asimilado por los sistemas de inteligencia artificial de la agenda alienígena negativa.

En efecto, la familia Ra se ha vuelto más visible al organizar este proyecto para ayudar a recuperar los registros de la Ley del Uno, que fueron incorporados a sistemas de IA negativos. Entidades oscuras de agujeros negros utilizaron estos sistemas impuestos para proyectar holográficamente el mundo al revés de los sistemas invertidos que hemos llegado a conocer como normales en nuestra Tierra 3-D.

Los seres benévolos Aviares Azules son extensiones de la familia Ra. Han estado en contacto con muchos de sus linajes humanos desde la época del antiguo Egipto para ayudar a catalizar esta revelación de la verdad. En los últimos años, se han permitido volverse más visibles para los medios alternativos y para el movimiento de búsqueda de la verdad entre la humanidad que despierta.

La inversión del código de creación de la Ley del Uno fue dada por los grupos oscuros de la agenda alienígena negativa para potenciar sus redes de reversión y sistemas invertidos. Esta inversión es la matrix sobre la que se basa nuestra civilización humana actual, y es en la que se fundamentan la mayoría de nuestras sociedades secretas humanas actuales y las escuelas de misterios usurpadas. Muchas cosas están al revés en la realidad real, fuera de la matrix.

Estos sistemas invertidos se integraron en las redes de inversión para ocultar al público la extracción masiva de energía humana que se llevaba a cabo para el beneficio y el sustento de entidades negativas no humanas.

NOTICIAS DEL RESETEO

Estamos cerca. Tan cerca que ya te veo al otro lado. Ya no es cuestión de si ocurrirá o cuándo.

Pronto sucederán eventos, pero estás preparado. El mundo tal y como lo conocemos está a punto de cambiar.

Estamos a punto de entrar en un agujero de gusano que alterará para siempre los sistemas políticos y económicos mundiales.

No se puede activar por completo el sistema financiero cuántico hasta que la vieja guardia sea apartada del poder. El reinicio financiero requiere un borrón y cuenta nueva.

Esto es el desmontaje sistemático de una red mundial de chantaje que ha controlado gobiernos del mundo durante 50 años.

El gran despertar no es una teoría, sino una operación mundial en marcha.https://t.me/AXIOS4B

Continúa el desmontaje del lado oscuro a través de una operación planeada conocida como “la película”, según Carolyn Bessette Kennedy , esposa de JFK Jr.

, esposa de JFK Jr. Abundan las señales de victoria a medida que avanza la película. Prevalecen las fuerzas de la luz, acelerando el gran despertar.

La coalición garantiza que se gestione cada detalle con precisión para asegurar una victoria duradera.

Se espera una activación del EBS después de que se complete la fase de Irán .

. Los denunciantes revelan que está trucado el software electoral.

Los mundialistas bloquearon progresos que podrían acabar con la dependencia energética.

El mundo entrará en una nueva era de independencia financiera cuando se desplomen los mercados, quiebren los bancos y sustituya a la economía fiduciaria el reinicio financiero mundial con monedas respaldadas por oro y otros activos.

JERARQUÍA DE ACCESO

Nivel 1: Bancos centrales, tesoros soberanos y élites financieras. Nivel 2: Instituciones bancarias privadas, grandes fideicomisos y redes religiosas. Nivel 3: Tenedores de bonos históricos y familias adineradas o ‘ballenas’. Nivel 4A: Personas con información privilegiada y agentes vinculados al ejército. Nivel 4B: La comunidad digital informada. Nivel 5: El público general desinformado.

Ha llegado la tormenta, y los poderosos tratan de evitar que se extienda antes de que descubras la verdad

Están en quiebra las mayores economías del mundo. Está ocurriendo el evento del cisne negro ante nuestros ojos.

Quieren mantenerte ocupado mientras cambian el orden financiero en secreto.

La élite sabe que se le acaba el tiempo. Necesita que ocurra el colapso como ellos quieren. Necesitan que no estés preparado.

El EBS está listo para entrar en acción en medio de todo este caos.

¿Qué surgirá de las cenizas? Un sistema justo respaldado por activos que devuelva el poder al pueblo.

NOTICIAS

La guerra contra Irán ha costado 25.000 millones de dólares.https://www.reuters.com/world/middle-east/us-war-iran-has-cost-25-billion-so-far-says-pentagon-official-2026-04-29/

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está en apuros para almacenar su tras dos semanas de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-already-scrambling-oil-storage-after-two-weeks-us-blockade Podrían explotar los oleoductos de Irán si continúa el bloqueo, según Battle for World.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#TrumpIranWarRestart%5Etfw

si continúa el bloqueo, según Battle for World.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#TrumpIranWarRestart%5Etfw Irán se encuentra en estado de colapso. Quieren abrir el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su liderazgo.

se encuentra en estado de colapso. Quieren abrir el estrecho de lo antes posible, mientras intentan resolver su liderazgo. EEUU se prepara para un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/max-pressure-us-prepares-extended-hormuz-blockade-treasury-warns-sanction-risks-linked

prolongado del estrecho de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/max-pressure-us-prepares-extended-hormuz-blockade-treasury-warns-sanction-risks-linked El primer superpetrolero cargado de crudo cruza el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/energy/first-loaded-lng-tanker-clears-hormuz-first-crude-supertanker-attempts-exit

.https://www.zerohedge.com/energy/first-loaded-lng-tanker-clears-hormuz-first-crude-supertanker-attempts-exit Los Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP.https://www.zerohedge.com/energy/first-many-uae-exits-opec-iran-chaos-triggers-nationalistic-realignment-among-producers

Árabes Unidos abandonan la OPEP.https://www.zerohedge.com/energy/first-many-uae-exits-opec-iran-chaos-triggers-nationalistic-realignment-among-producers La salida de los Emiratos despoja a la OPEP de su influencia.https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/uae-exit-strips-opec-clout-risks-bitter-price-war-2026-04-28/

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persigue a los pilotos de los aviones de geoingeniería, los captura y consigue sus nombres. Pagarán por lo que han hecho.https://x.com/conspiracyb0t/status/2048056212240076853 El otro día alguien me preguntó si creía en las conspiraciones. Pues claro que sí. Se llama sistema político.https://x.com/iluminatibot/status/2048486243793825986?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2048486243793825986%7Ctwgr%5E5a450791e2ad9438a96e4ca5385ecf5b4927ce54%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D267966

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.