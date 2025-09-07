Abierta la convocatoria de candidaturas para la trigésimo octava edición de los Premios Macael, que se celebrarán el 21 de noviembre

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la trigésimo octava edición de los Premios Macael, el mayor evento de promoción del sector de la piedra natural en España y uno de los de mayor proyección internacional. La gala de entrega de los galardones se celebrará el próximo 21 de noviembre, consolidándose como la gran cita anual de la arquitectura, el diseño, la construcción y la innovación internacional vinculada a este sector.

Los proyectos que concurran a esta edición deberán haber finalizado entre enero de 2022 y septiembre de 2025, tras la ampliación del plazo aprobada por la Asamblea General de AEMA, lo que permitirá dar cabida a iniciativas de mayor envergadura y recorrido.

Categorías

Los galardones se distribuyen en distintas modalidades que reflejan la diversidad y potencial del sector: Premios Internacionales (América del Norte, América Latina, Europa, África, Asia y Oriente Medio), Premio a la Sostenibilidad, Premio a la Persona/Institución, Premio a la Excelencia, Premio al Diseño, Premio a la Comunicación/Comunicador, Premio a la Obra en Blanco Macael y Premio Nacional.

Los premios internacionales, así como las categorías de Diseño y Sostenibilidad, podrán recaer indistintamente en una obra, un arquitecto, un promotor, una administración pública o una institución. Asimismo, cada edición contempla la entrega de diez galardones, adaptando las categorías según las candidaturas recibidas, garantizando una selección representativa del momento que vive la industria.

Plazos de presentación

Los interesados deberán aportar la documentación correspondiente que acredite la

propuesta, conforme a las bases de la convocatoria, disponibles en la sede de AEMA.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, los Premios Macael son un escaparate internacional de

la innovación, la sostenibilidad y el saber hacer de la industria de la piedra natural, y se

consolidan como un encuentro de referencia para empresas, arquitectos, diseñadores y

promotores de todo el mundo.