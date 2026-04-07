Abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Capitales Europeas del Turismo 2027

La Comisión Europea pone hoy en marcha la edición de 2027 del Premio Capitales Europeas del Turismo. Se invita a los destinos turísticos de toda Europa a presentar sus iniciativas turísticas más innovadoras y sostenibles, posicionándose como ejemplos destacados en este ámbito.

La Comisión premiará a dos destinos que demuestren logros excepcionales en dos categorías. La primera categoría está abierta a destinos de más de 100 000 habitantes y reconoce la excelencia en materia de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad. La segunda categoría está abierta a destinos de entre 25 000 y 100 000 habitantes y reconoce destinos más pequeños que lideran el turismo sostenible.

Como uno de los mayores sectores económicos de la UE, el turismo desempeña un papel clave en el crecimiento económico y la creación de empleo. Contribuye al desarrollo regional, apoya a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y ayuda a preservar el patrimonio cultural. Al mismo tiempo, el sector turístico se enfrenta a importantes retos, como la inestabilidad geopolítica, el cambio climático, la escasez de personal cualificado y la masificación de los principales destinos turísticos. La iniciativa Capitales Europeas del Turismo reconoce y celebra los destinos que aplican soluciones innovadoras en ámbitos como la digitalización, la accesibilidad y la sostenibilidad, así como el apoyo al patrimonio cultural, la creatividad y el talento local.

El plazo de presentación de candidaturas para las Capitales Europeas del Turismo está abierto hasta el 12 de junio a las 17.00 horas CEST. En línea puede consultar más información sobre el premio y los galardones.