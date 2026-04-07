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Abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Capitales Europeas del Turismo 2027

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abril 7, 2026 9:18 pm

La Comisión Europea pone hoy en marcha la edición de 2027 del Premio Capitales Europeas del Turismo. Se invita a los destinos turísticos de toda Europa a presentar sus iniciativas turísticas más innovadoras y sostenibles, posicionándose como ejemplos destacados en este ámbito.

La Comisión premiará a dos destinos que demuestren logros excepcionales en dos categorías. La primera categoría está abierta a destinos de más de 100 000 habitantes y reconoce la excelencia en materia de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad. La segunda categoría está abierta a destinos de entre 25 000 y 100 000 habitantes y reconoce destinos más pequeños que lideran el turismo sostenible.

Como uno de los mayores sectores económicos de la UE, el turismo desempeña un papel clave en el crecimiento económico y la creación de empleo. Contribuye al desarrollo regional, apoya a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y ayuda a preservar el patrimonio cultural. Al mismo tiempo, el sector turístico se enfrenta a importantes retos, como la inestabilidad geopolítica, el cambio climático, la escasez de personal cualificado y la masificación de los principales destinos turísticos. La iniciativa Capitales Europeas del Turismo reconoce y celebra los destinos que aplican soluciones innovadoras en ámbitos como la digitalización, la accesibilidad y la sostenibilidad, así como el apoyo al patrimonio cultural, la creatividad y el talento local.

El plazo de presentación de candidaturas para las Capitales Europeas del Turismo está abierto hasta el 12 de junio a las 17.00 horas CEST. En línea puede consultar más información sobre el premio y los galardones.

GabinetedePrensa

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