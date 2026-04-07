Lanzamiento del concurso Youth4Regions 2026 para aspirantes a periodistas

La Comisión Europea ha abierto hoy el plazo de presentación de candidaturas para la 10.a edición de Youth4Regions, su programa emblemático diseñado para apoyar a los aspirantes a periodistas. Del 10 al 16 de octubre de 2026, los participantes seleccionados pasarán una semana en Bruselas donde recibirán formación impartida por expertos, podrán adquirir experiencia práctica en salas de prensa y tendrán acceso exclusivo tanto a las instituciones de la UE como a las principales organizaciones de medios de comunicación. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 7 de julio de 2026 en el sitio web del programa.

Este año se admiten candidaturas en cuatro formatos: reportajes periodísticos escritos, videoperiodismo, periodismo radiofónico y fotoperiodismo. Youth4Regions está abierto a estudiantes y periodistas noveles de los Estados miembros de la UE, los países vecinos y los países candidatos, y ofrece una oportunidad única para desarrollar capacidades, crear redes profesionales y obtener información de primera mano sobre los asuntos de la UE. Hasta la fecha, 300 jóvenes periodistas se han beneficiado de este apoyo desde la puesta en marcha del programa en 2017.

Los participantes también tendrán la oportunidad de competir por el prestigioso Premio Megalizzi — Niedzielski, que rinde homenaje a jóvenes periodistas excepcionales. Se concederá el 14 de octubre de 2026. Los ganadores también serán nombrados «corresponsales de la cohesión» para 2027, y participarán en una misión sobre el terreno de dos semanas de duración, informando sobre los proyectos de la política de cohesión y su impacto en la vida de los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE.