El alcalde de Carboneras valora el Plan Estatal de Pago a Proveedores: “Saneará las cuentas y ayudará al tejido empresarial”

ANA LÓPEZ

El municipio se acogerá a esta medida de financiación, que pondrá fin a los 3 millones de deuda arrastrada del mandato anterior

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha valorado el Mecanismo Estatal de Pago a Proveedores que permitirá al Consistorio acceder a financiación destinada en su totalidad al pago de servicios prestados por autónomos y empresas. “Este plan viene para sanear nuestras cuentas, ayudar al tejido empresarial y acabar con la deuda arrastrada. Podemos decir que supondrá hacer un borrón y cuenta nueva para, con la contención del gasto que ya venimos aplicando, mantener una senda de estabilidad económica en la gestión municipal”, ha señalado el regidor.

El Mecanismo Estatal de Pago a Proveedores, una medida consolidada desde 2009, podrá beneficiar en esta ocasión hasta a 206 municipios del país, entre los que se encuentra cinco de la provincia con Garrucha y Cuevas del Almanzora en el Levante almeriense. Entre ellos, Carboneras tiene una casuística diferencial ya que el periodo medio de pago a proveedores se ha visto incrementado ante la importante caída de ingresos derivada del cierre de la central térmica y por una deuda asumida del mandato anterior de 3 millones de euros.

Según ha explicado Hernández, a pesar de los esfuerzos realizados —con el abono de 1,7 millones de euros en obligaciones pendientes de ejercicios anteriores solo en lo que va de 2026—, los ingresos actuales no permiten liquidar la deuda con la rapidez necesaria y deseada por parte del gobierno municipal. “Aún tenemos que afrontar 900.000 euros en obligaciones creadas en 2023”, ha señalado como ejemplo.

“El Gobierno central articula esta medida para ayudar y no se trata de ninguna intervención ni en las cuentas ni en la autonomía municipal, como se está tratando de malinterpretar de una manera interesada”, ha querido dejar claro el alcalde.

El Mecanismo de Pago a Proveedores del Gobierno de España es un instrumento gestionado por el Ministerio de Hacienda para que los Ayuntamientos y Entidades Locales accedan a financiación extraordinaria con la que cancelar sus deudas comerciales. Esta inyección de liquidez se instrumenta mediante el Fondo de Financiación a Entidades Locales. El Ejecutivo ha asignado al Mecanismo para este 2026 hasta 304 millones de euros.