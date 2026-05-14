Huércal-Overa respalda la labor solidaria de Cruz Roja con su Sorteo de Oro

Patricia López Rojas

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha mantenido un encuentro institucional con la presidenta de Cruz Roja Vera, Isabel Ramos, con el objetivo de mostrar el apoyo firme del Ayuntamiento al próximo Sorteo de Oro de la organización, que se celebrará el 23 de julio. Durante la recepción, el primer edil ha destacado que este sorteo es una herramienta vital para que la entidad pueda continuar con su importante labor social en el municipio, atendiendo a las personas más vulnerables y desarrollando proyectos de inclusión y emergencia. Fernández ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los huercalenses, animando a los vecinos a participar activamente mediante la compra de boletos, subrayando que «el mayor premio es la ayuda que llega directamente a quienes más lo necesitan en nuestra comarca».