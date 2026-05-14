Inicio / Provincia / Huércal-Overa respalda la labor solidaria de Cruz Roja con su Sorteo de Oro

Huércal-Overa respalda la labor solidaria de Cruz Roja con su Sorteo de Oro

Por
No hay comentarios
mayo 14, 2026 11:28 am

Patricia López Rojas

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha mantenido un encuentro institucional con la presidenta de Cruz Roja Vera, Isabel Ramos, con el objetivo de mostrar el apoyo firme del Ayuntamiento al próximo Sorteo de Oro de la organización, que se celebrará el 23 de julio. Durante la recepción, el primer edil ha destacado que este sorteo es una herramienta vital para que la entidad pueda continuar con su importante labor social en el municipio, atendiendo a las personas más vulnerables y desarrollando proyectos de inclusión y emergencia. Fernández ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los huercalenses, animando a los vecinos a participar activamente mediante la compra de boletos, subrayando que «el mayor premio es la ayuda que llega directamente a quienes más lo necesitan en nuestra comarca».

PATRICIA

Related Posts

Reunión de la Junta Local de Seguridad en Berja para renovar su a ...
mayo 13, 2026
Dalías acogerá su II Concurso de Pintura Rápida organizado por Be ...
mayo 13, 2026
La delegada de Fomento visita en Taberno las obras de 2 viviendas ...
mayo 13, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *