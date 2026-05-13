Reunión de la Junta Local de Seguridad en Berja para renovar su adhesión al sistema VioGén

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación y el alcalde de esta localidad ratifican el convenio del año 2021

El Ayuntamiento de Berja ha acogido la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, han copresidido esta reunión que da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que Berja suscribió por primera vez en el año 2021. Han participado además el comandante de la compañía de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Mira, junto a la Policía Local y otros representantes municipales.

En el encuentro se ha destacado “la importancia de renovar estos convenios y de seguir trabajando de forma coordinada las administraciones para erradicar la violencia de género de nuestra sociedad, un problema que existe y que necesita de instituciones comprometidas para abordar esta realidad”. Con la última adhesión de Benahadux son en total 33 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén.