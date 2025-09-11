AEDAS Homes entregará en 2026 su promoción asequible Heco Gredos en Almería capital con viviendas desde 150.000 euros

Este residencial, vendido ya en más del 60%, está conformado por 52 inmuebles de amplias superficies -a partir de 86 m2-de 2 y 3 dormitorios, todos con terraza, y zonas comunes.

Una promoción perfecta para ‘singles’, parejas jóvenes -con y sin niños-, matrimonios cuyos hijos ya se han emancipadoe inversores particulares que compran para alquilar.

Leodegario Villaseca, Delegado de AEDAS Homes en Andalucía Oriental: “Este proyecto en la ciudad se suma ala oferta de AEDAS Homes en la promoción Housesas junto al mar”.

AEDAS Homes, promotora residencial líder a nivel nacional, encara la recta final para comenzar a entregaren 2026 de su primer proyecto asequible en Almería capital: Heco Gredos. Con este residencial, de marcada arquitectura de diseño vanguardista, la compañía facilita el acceso a una vivienda a jóvenes y familias con una oferta a precios asequibles a partir de 150.000 euros, garaje y trastero incluidos.

La promoción Heco Gredos, cuyas obras están ya muy avanzadas, está conformada por 52 inmuebles de amplias superficies -a partir de 86 metros cuadrados- de 2 y 3 dormitorios y dos baños. Todas las viviendas disfrutarán de terrazas y zonas comunes con piscina comunitariay áreas verdes.

“AEDAS Homes entregará en 2026 esta promoción de viviendas diferencial en Almería por su atractiva arquitectura, suconexión con el exterior, su buena ubicacióny su concepción de los inmuebles, amplios y con auténticos miradores en forma de terraza”, aseguraLeodegario Villaseca, Delegado de AEDAS Homes en Andalucía Oriental y responsable de Heco Gredos, quien subrayala excelente relación calidad precio.

Calidad y bienestar

Según el Delegado, AEDAS Homes presenta en Heco Gredos una opción perfecta para quienes valoran vivir en una viviendaen la que se ha primado la eficiencia en todos los sentidos,potenciando, a la vez, lacalidad y el bienestar de los residentes. “Las viviendas de la promoción ofrecen confort a través de espacios bien distribuidos, luminosos y adaptados al estilo de vida de la mayoría de la potencial demanda”, apunta.

Leodegario Villaseca señala cómo Heco Gredos se está alzando, según se constata en el alto ritmo de ventas, como un residencial perfecto para ‘singles’, parejas jóvenes-con y sin niños- e incluso matrimonios cuyos hijos ya se han emancipado y ahora necesitan una vivienda de obra nueva que se adapta a sus nuevas necesidades de vida. “Y también”, añade, “estamos recibiendo mucho interés por parte deinversores particulares que piensan comprar para alquilar”.AEDAS Homes tiene vendido más del 60% de la oferta del proyecto.

Zona norte

Este proyecto se encuentra en la zonanorte de la ciudad, en la calle Sierra de Gredos. Un árearesidencial consolidada y bien comunicada en transporte público y coche que se encuentraa sólo 15 minutos del centro y que dispone de todos los servicios y equipamientos próximos, como colegios, supermercados, centros deportivos y una completa oferta de ocio.

Heco Gredos representa el primer proyecto 100% marca AEDAS Homes que entregará la compañía en la provincia de Almería y se suma aHouseas -141 viviendas-, ya en construcción y situado a orillas del mar Mediterráneo en Almerimar, localidad perteneciente a El Ejido. “De este modo, la compañía completa y complementa su oferta en Almería, ofreciendo viviendas en la ciudad y en la playa para todo tipo de demanda”, concluye el Delegado.