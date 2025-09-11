‘La Ruta del Desayuno’, la nueva propuesta de ASHAL para septiembre

Entre el 12 y 28 de este mes, 31 establecimientos participarán en esta iniciativa que proporcionará regalos a los clientes

Tras la buena acogida que ha consolidado ‘De Tapas por Almería’, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) pone en marcha una nueva iniciativa para abrir el paladar desde primera hora de la mañana: la Ruta del Desayuno. Del 12 al 28 de septiembre, una treintena de establecimientos de la capital echarán más imaginación a la primera comida del día con propuestas como el tradicional pan con aceite y jamón o los churros con chocolate pero también tostadas gourmet, cafés especiales… “Con este nuevo evento gastronómico tratamos de promocionar nuestra hostelería y motivar a los almerienses para que disfruten de una práctica que es muy habitual en muchos de ellos. El buen clima que aún tenemos y las terrazas de nuestros bares invitan a que alarguemos un poco más el verano, a pesar de la vuelta al trabajo y la rutina, y disfrutemos de esa primera hora de la mañana con una primera comida que queremos sea especial”, explica el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún.

Para este evento, se ha dispuesto una ruta que parte en la Rambla y contempla casi una veintena de establecimientoshaciaPoniente y el resto hacia Levante. Como en la ruta ‘De Tapas por Almería’, losclientesdeberánevaluarlosdesayunos de losestablecimientos a losqueacudan y si completan una cartilla con cincodistintosrecibirán un pack de posavasosexclusivos con rincones de la ciudadrealizados por usuarios del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería. Ademásentretodoslosclientes y una vezconcluyael evento se realizará un sorteo con diferentesregalos.

Esta actividad en la quecolabora la marca gourmet de la Diputación Provincial ‘Sabores Almería’, estáfinanciada a través de la subvenciónqueelAyuntamiento de la capital ha dispuesto para lasasociaciones de comerciantes y hosteleros.

“Queremos animar a losalmerienses a participar en esta propuesta. Comenzar la jornada con másalegría si cabe e incentivar a nuestroshostelerostambién. La respuestaquereciba esta ‘Ruta del Desayuno’ será la que nos marque su continuidad en próximasediciones. Confíamos en que este evento se sume al calendario de iniciativasgastronómicasqueorganizamosa la lo largo del año”, concluye Sánchez-Fortún.

Establecimientos de Rambla a Poniente: Industrial Coffee, Coimbra, TabernaNuestraTierra, Rosso, NuevoTorreluz, Croissant D’or, Confitería Café El Bombón, La Chumbera, San Francisco 26, La Favorita, La Innata, Cafetería Ana María, Habibi, Craft Coffee, Ortuño, MardeCafé, Stylo, Cafetería Ti Penso Io.

Establecimientos de Rambla a Levante: Aroma y Sabor, Troy-K, Elena’s Café, Santa Clara, Iceberg, Maricastaña, Clasijazz, CraftBunch&Drunch, Roypa, CafeteríaVenue, La bellota&buey, Fausto Vram y La DoncellaHeladerias y Cafeterias.