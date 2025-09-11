La Junta mejora la señalización de la carretera A-358 de cara a las fiestas del Cristo de la Luz

Esta actuación garantizará la seguridad a los cientos de miles de peregrinos y visitantes que acudirán a las celebraciones

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha señalizado la carretera A-358, a su paso por el municipio de Dalías, de cara a mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad a los cientos de miles de peregrinos y visitantes que acudirán, durante las próximas semanas, a las celebraciones en honor al Santísimo Cristo de la Luz en la localidad.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha visitado la actuación. El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, y el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola, la han acompañado en esta visita, que se ha llevado a cabo en los últimos días.

Martínez ha destacado que “seguimos mejorando la seguridad vial en nuestras carreteras, en este caso la A-358 de cara a las próximas fiestas del Santísimo Cristo de la Luz de Dalías”. “Hemos mejorado la carretera y señalizado el Santuario desde varios puntos, no solo desde su entrada natural, el acceso sur desde El Ejido y Pampanico, sino también el acceso norte desde Berja, porque son muchos los peregrinos que se van a acercar a la zona, no solo caminantes, sino también vehículos”, ha añadido la delegada.

En este sentido, ha valorado que “esta fiesta cada vez trasciende más el ámbito de la provincia de Almería y son muchos los vehículos que llegan desde otras provincias, que vienen y se acercan, y por eso es muy importante mantener una correcta señalización, que propicie la mayor seguridad para viandantes y conductores”.

El alcalde, Francisco Lirola, ha agradecido a la Junta de Andalucía “su implicación con Dalías y con todos los peregrinos que, como cada año, llegarán a nuestro municipio para rendir culto al Santísimo Cristo de la Luz. Esta señalización no solo facilita la llegada de los visitantes, sino que también contribuye de manera directa a mejorar la seguridad vial, un aspecto fundamental en estas fechas”.

En este sentido, “desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a todos los peregrinos para que se desplacen con responsabilidad: siempre bien señalizados, utilizando los chalecos reflectantes y respetando las normas de circulación. Del mismo modo, pedimos a los conductores que extremen la precaución, moderen la velocidad y estén más atentos al tránsito de caminantes en nuestras carreteras. La seguridad de todos depende de la colaboración de cada uno”.

Por su parte, Gabriel Lirola, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, ha valorado que “esta nueva señalización supone un gesto de enorme importancia. Ayuda a los peregrinos a encontrar con facilidad el camino hacia el Santuario y refuerza el valor espiritual de esta tradición que mueve cada año a miles de personas.

El Cristo de la Luz es el corazón de la devoción de Dalías y de la provincia, y ver cómo se cuidan y se mejoran los accesos al Santuario nos llena de gratitud. Estas son también un símbolo de acogida y de orientación para todos aquellos que vienen movidos por la fe y la promesa”.

La devoción al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías está constatada oficialmente desde el siglo XIX, aunque fue ya mediado el siglo XX cuando esta se incrementó por todo el municipio y también por el resto de la provincia de Almería. Durante el tercer domingo de septiembre, pero también durante los días y semanas anteriores, cientos de miles de visitantes llenarán el municipio de Dalías para participar en esta tradición que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural de carácter etnológico.