Diego Cruz asiste a la muestra de carnaval de los Centros de Participación Activa

marzo 7, 2026 5:20 pm

Se ha celebrado en la Biblioteca Villaespesa y ha estado acompañado por delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco G. Bellido

El carnaval se vive todo el año en la ciudad de Almería y en la tarde de ayer se celebró una exhibición de los cuatro Centros de Participación Activa de la Junta de Andalucía en Almería, que contó con la asistencia del concejal de Cultura, Diego Cruz, acompañado por el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco G. Bellido.

Con ilusión, alegría, divertidas letras y disfraces muy trabajados, los usuarios de estos centros mostraron su arte y demostraron cómo disfrutar de un envejecimiento activo en un salón de actos repleto de público.

Diego Cruz afirma que “el Carnaval tiene una larga tradición en la ciudad de Almería, como se ha demostrado en la programación celebrada en nuestra ciudad, junto a la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA). Per también se vive en centros educativos y sociales como los Centros de Participación Activa, que esa tarde están demostrando su calidad en un ambiente de convivencia”.  

