Albox celebra la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil

Santa Misa dedicada a la Patrona, acto castrense en la Plaza Mayor con numerosos asistentes que después han disfrutado de una gran fiesta

El municipio de Albox ha celebrado el homenaje a la Guardia Civil en el día de su Patrona, la Virgen del Pilar.

El día de la Hispanidad ha contado con la participación de numerosos vecinos que han participado en los actos conmemorativos. La Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar oficiada por el párroco, don Antonio Saldaña, en la Parroquia de Santa María.

La corporación municipal con la alcaldesa, María del Mar Alfonso, daba la bienvenida a las autoridades, entre los que se encontraba la Diputada Ana Lourdes Ramírez, el delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena o el alcalde del Taberno, Antonio Martos.

Además, numerosos vecinos del municipio se han sumado al homenaje que incluía el acto castrense en la Plaza Mayor en momería de los caídos, con el izado de bandera y la ofrenda de la corona laureada a la bandera nacional.

La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha asegurado en su discurso que “Albox celebra con orgullo el Día de la Hispanidad, nuestra fiesta Nacional, y al mismo tiempo rendimos homenaje a una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país, la Guardia Civil”.

En sus palabras, Alfonso ha reconocido la labor de la Guardia Civil “vuestra historia está escrita con letras de honor y de sacrificio. Estáis siempre donde España más os necesita; en las carreteras, en los pueblos, en las costas, en las fronteras, en cada rincón donde una persona os necesita. Vuestra presencia da seguridad, confianza y seguridad”.

Una vez terminado el acto institucional, todos los asistentes, se han trasladado hasta el Centro de Agua y Salud para compartir la comida y celebrar la fiesta nacional con diferentes actividades.