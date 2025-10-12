La alcaldesa felicita “la gran labor” de la Guardia Civil en el día de su Patrona, la Virgen del Pilar 

María del Mar Vázquez y otros miembros de la Corporación han asistido al acto institucional celebrado en el Patio de Armas de la Comandancia

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este domingo en el acto institucional que la Guardia Civil organiza con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar. Una festividad que se conmemora cada 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y honra en la Comandancia a la patrona de la Benemérita.

En el acto, celebrado en el Patio de Armas de la Comandancia de Almería y copresidido por el coronel jefe José Antonio Carvajal, y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, la Guardia Civil ha hecho entrega de las condecoraciones al personal del Cuerpo y personal civil por sus méritos. También han participado la delegada de la Junta, Aránzazu Martín, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, miembros de la Corporación municipal, diputados nacionales, parlamentarios andaluces y almerienses de la sociedad civil, militar y judicial que han querido mostrar su respeto.

A todos los integrantes de la institución militar les ha trasladado la alcaldesa su felicitación “por la gran labor que desempeñan a diario al servicio de todos los almerienses”, así como “por el prestigio y la cercanía que este cuerpo de seguridad que ha logrado a lo largo de los años”. Igualmente, María del Mar Vázquez ha querido agradecer a la Guardia Civil “su estrecha colaboración en todos los grandes eventos que se celebran en la ciudad para garantizar, junto a la Policía Nacional y Policía Local, la seguridad de vecinos y asistentes y su correcto desarrollo”.

Tras la entrega de las distinciones, se ha llevado a cabo el homenaje a los guardias civiles que dieron su vida en el cumplimiento de su deber, un recuerdo que se ha realizado a los sones del himno de la Benemérita. Finalmente, el acto ha concluido con el desfile de la Unidad de Honores.