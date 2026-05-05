ALCER cumple 45 años mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedad renal

La asociación celebra la efeméride en el Espacio ALMA, con asistencia de la concejala Paola Laynez, la diputada Lorena Nieto, el delegado Juan de la Cruz Belmonte y el subdelegado José María Martín

La asociación para la lucha contra las enfermedades renales, más conocida como Alcer Almería, entidad miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ha desarrollado esta mañana el acto principal con motivo de su 45º aniversario en el Espacio ALMA. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, la diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y el subdelegado del Gobierno, José M.ª Martín, han acompañado a la asociación en este acto.

Fue tal día como hoy de 1981 cuando se constituyó formalmente, en un momento en el que las personas con enfermedad renal tenían muchas menos oportunidades, menos recursos y menos apoyos. En este sentido, M.ª Ángeles Zapata, actual presidenta, se ha referido durante la bienvenida, que “la asociación nació de la necesidad, pero también de la valentía de un grupo de personas que decidieron unirse para cambiar las cosas. En estos años el camino no ha sido fácil, pero sí lleno de sentido por todos los hitos que la asociación ha alcanzado en estas más de cuatro décadas” ha afirmado, añadiendo que Alcer ha pasado de luchar por el acceso a tratamientos básicos como la diálisis o el trasplante, a construir una entidad sólida, profesional y cercana que acompaña a los afectados en todas las etapas de la enfermedad ofreciendo apoyo e información.

Una trayectoria en la que ha sabido adaptarse y responder a las necesidades en cada momento hasta construir una cartera de servicios con los que mejoran la calidad de vida del paciente renal a diario. Apoyo en áreas tan importantes como la nutrición, la psicología, el entrenamiento personal, el acompañamiento hospitalario o el asesoramiento social y laboral.

En Almería más de 100.000 personas padecen enfermedad renal crónica, de ellos unos 400 pacientes están en diálisis y alrededor de 600 personas están trasplantadas. La asociación ha destacado que junto a estas cifras se encuentran la de las familias que también son escuchadas y apoyadas por la entidad, “de hecho cada año prestamos apoyo directo a más de 200 personas”, ha afirmado Zapata.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez ha afirmado que “hoy celebramos 45 años de trayectoria. Cuatro décadas y media en las que Alcer ha estado al lado de pacientes y familias, ofreciendo orientación, apoyo emocional y asesoramiento, pero también algo aún más valioso: una red humana donde sentirse comprendido”. Paola Laynez ha añadido que “Alcer ha sabido ir más allá de la atención directa. Ha contribuido a visibilizar la enfermedad renal, a impulsar la cultura de la donación de órganos y a recordar la importancia de la prevención. Ha sido altavoz de quienes necesitan ser escuchados y puente entre pacientes, profesionales sanitarios e instituciones”. Por eso, “desde el Ayuntamiento de Almería, queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud por ese trabajo constante, discreto en muchas ocasiones, pero absolutamente esencial para tantas personas”.

Por su parte, la diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha felicitado a la asociación ALCER Almería por su 45 aniversario y ha agradecido el trabajo que «realizan en beneficio de toda la sociedad almeriense y para mejorar la vida de los enfermos de riñón y de sus familias. El trabajo de la asociación también es el apoyo psicológico que brindan, así como su servicio jurídico o las campañas de concienciación, entre otras». Además, Lorena Nieto ha señalado que ALCER Almería forma parte del Consejo Provincial de Familia de la Diputación

Desde el punto de vista de la sensibilidad social la entidad también ha jugado un papel muy importante en nuestra provincia, cuestión a la que se ha referido el delegado de Salud, Juan de la Cruz, incidiendo que gracias a las campañas de sensibilización de la donación coordinadas junto a Alcer “podemos presumir de tener una tierra con una de las tasas más altas de donación y eso es gracias a campaña como ‘vive la vida, luego dónala’”.

El subdelegado del Gobierno, José M.ª Martín ha felicitado a Alcer por su trayectoria y por el trabajo que realizan por toda la provincia.

Para finalizar la asociación ha nombrado socio de honor a Juan M. Martos, actual entrenador personal que de manera voluntaria y atruista está aportando bienestar y salud a los socios a través de entrenamientos personalizados.