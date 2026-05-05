La Mesa de Contratación de la Consejería de Justicia eleva la propuesta para la adjudicación del contrato de obras de construcción de la nueva sede judicial en Huércal-Overa

PATRICIA LÓPEZ ROJAS

El proyecto supondrá triplicar el espacio actual para acabar con la dispersión de juzgados y mejorar el servicio a toda la comarca

La Mesa de Contratación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elevado la propuesta para la adjudicación del contrato de obras de construcción de la nueva sede judicial en Huércal-Overa, dando un paso definitivo para la modernización de las infraestructuras judiciales en la comarca , con un presupuesto de licitación de 8.343.818,36 euros (IVA incluido), permitirá unificar en un solo edificio todos los órganos judiciales del partido judicial, resolviendo una demanda histórica del municipio tras más de 15 años de espera.

De las ocho empresas que optaban al contrato y tras la aplicación de las fórmulas de ponderación, la clasificación final quedó liderada por la UTE DIZU S.L. GROULOP 21 S.L., que obtuvo una puntuación total de 79,09 puntos. Una firma con sede en el municipio de Huércal-Overa, lo que no solo asegura la calidad técnica del proyecto, sino que garantiza que la importante inversión de la Junta de Andalucía tenga un impacto directo en la economía local, generando puestos de trabajo y dinamizando el sector de la construcción en la zona.

Siguiendo lo dispuesto en el pliego de condiciones, el órgano de contratación requerirá formalmente a la empresa propuesta para que presente la documentación necesaria para proceder a la adjudicación definitiva.

​ El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha mostrado su satisfacción tras conocerse la adjudicación, «estamos ante un gran momento para Huércal-Overa. Con esta nueva sede judicial no solo vamos a dignificar el trabajo de los profesionales y el servicio que reciben nuestros vecinos, siendo un gran paso para el crecimiento y la modernización de Huércal-Overa».

La nueva sede, que se ubicará en una parcela de titularidad municipal cedida para este fin ubicada en la avenida doctor Jiménez Díaz y las calles doctor Pasteur y doctor Martorell, contará en su primera fase con casi 3.800 metros cuadrados de superficie construida. Este nuevo espacio permitirá pasar de los actuales 1.645 metros cuadrados (repartidos en dos edificios) a más de 5.000 metros en el futuro, triplicando así la capacidad actual y mejorando la operatividad de los servicios.

La construcción de este nuevo Palacio de Justicia no es solo una mejora de infraestructuras para Huércal-Overa, sino un servicio fundamental para los ocho municipios que integran el partido judicial (Albox, Arboleas, Cantoria, Partaloa, Pulpí, Taberno, Zurgena y el propio municipio huercalense).

El nuevo edificio albergará el Tribunal de Instancia con tres secciones de Primera Instancia e Instrucción, la Fiscalía, el Registro Civil con sala de bodas, el Juzgado de Guardia, el Instituto de Medicina Legal y servicios avanzados como la Sala Gesell, garantizando una justicia más ágil, moderna y accesible tanto para los profesionales del derecho como para la ciudadanía. El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 17 meses.