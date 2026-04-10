ALDI supera los 8.000 empleados en España tras crecer más de un 25%en tres años

María Villoria

Estas contrataciones se traducen en generación de empleo en todo el territorio: Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son las regiones donde más ha crecido la plantilla desde 2022

La compañía incorporará más de 1.100 nuevos trabajadores en España durante 2026, un crecimiento que se concentrará en la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia y Cataluña

Estas contrataciones responden al aumento de ALDI en España en tiendas y músculo logístico: ya cuenta con 500 tiendas y 7 centros de distribución

El crecimiento de ALDI a nivel nacional sigue traduciéndose en la generación de empleo estable en todo el territorio. En los últimos tres años, la compañía ha aumentado su plantilla nacional en un 25,2%, tras incorporar más de 1.600 trabajadores. Actualmente cuenta con un equipo de más de 8.000 profesionales en toda España.

Entre 2022 y 2025, el crecimiento se ha reflejado en distintas regiones, tanto en el número de personas como en su evolución. Andalucía lidera el crecimiento con un aumento del 21% (cerca de 300 nuevos empleados), seguida de Cataluña, con un 18% más (270 incorporaciones), y la Comunidad Valenciana, donde la plantilla ha crecido un 27% (más de 260 personas).

En cuanto al mayor crecimiento proporcional destaca Castilla y León, con un incremento del 142%. Los trabajadores en la región han pasado de 126 a más de 300 empleados, apoyado en la apertura del centro logístico de ALDI en Miranda de Ebro el pasado 2024.

En cuanto a volumen, las cinco comunidades autónomas con mayor número de empleados de ALDI a cierre de 2025 son Cataluña y Andalucía (más de 1.700 empleados, respectivamente), la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (con más de 1.200 trabajadores cada una) y las Islas Canarias (con más de 300 contratados).

ALDI supera las 500 tiendas y prevé más de 1.100 empleos en 2026

Para seguir impulsando su crecimiento en España, ALDI prevé incorporar más de 1.100 nuevos empleados a lo largo del año, en refuerzo a su plantilla actual y en respuesta a la apertura de 40 supermercados en 2026. La mayor parte de estas nuevas incorporaciones se concentrará en la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Baleares, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña. Como ejemplo, la compañía ya ha confirmado la incorporación de más de 160 profesionales en las Islas Baleares, 75 en Cataluña y otros 75 en la Región de Murcia durante 2026.

Estas cifras reflejan el compromiso de ALDI con el empleo y con el desarrollo económico en todo el territorio nacional. Todo ello llega en un momento clave para la compañía, que ha alcanzado y ya ha superado las 500 tiendas en España tras sus últimas aperturas en Mijas (Málaga) e Irún (Guipúzcoa). En respuesta a este crecimiento su músculo logístico ya se sustenta en 7 centros de distribución, en Miranda de Ebro (Burgos), Sagunto (Valencia), San Isidro (Alicante), Masquefa (Barcelona), Dos Hermanas (Sevilla), Pinto (Madrid) y Agüimes (Gran Canaria).

El crecimiento de ALDI responde también a la confianza de los consumidores, ya son 8 millones de hogares los que compran de forma habitual en sus tiendas en España. De hecho, es la cadena de supermercados que más ha crecido en clientes en los últimos cuatro años en el país.

ALDI permite ahorrar hasta 2.000 € al año

Con un surtido en el que 9 de cada 10 productos son de marca propia de la mejor calidad al mejor precio, ALDI permite a las familias ahorrar cerca de 40 euros semanales en la compra, lo que puede suponer hasta 2.000 euros al año, según el último estudio de la compañía.

Como resultado, ALDI se consolida como una de las opciones más económicas para hacer la compra completa, con precios un 13% por debajo de la media del mercado. En un contexto de subida de precios, la compañía actúa como dique de contención, situándose 1,5 puntos por debajo de la media del sector (3,5%), según datos de Worldpanel by Numerator a cierre de 2025.

*Más información sobre cómo aplicar en Oportunidades de empleo | ALDI Supermercados

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Preguntas Frecuentes (FAQs)





¿Cuántos empleados tiene ALDI en España y cuánto ha crecido la plantilla? ALDI supera los 8.000 profesionales, tras aumentar su plantilla un 25,2% en los últimos tres años con más de 1.600 incorporaciones.

ALDI supera los 8.000 profesionales, tras aumentar su plantilla un 25,2% en los últimos tres años con más de 1.600 incorporaciones. ¿Qué regiones han liderado la generación de empleo desde 2022? En volumen destacan Andalucía (21%), Cataluña (18%) y la Comunidad Valenciana (27%). En términos proporcionales, resalta Castilla y León con un incremento del 142%.

En volumen destacan Andalucía (21%), Cataluña (18%) y la Comunidad Valenciana (27%). En términos proporcionales, resalta Castilla y León con un incremento del 142%. ¿Cuáles son las previsiones de contratación para 2026? La compañía prevé incorporar más de 1.100 nuevos empleados durante el año.

La compañía prevé incorporar más de 1.100 nuevos empleados durante el año. ¿Dónde se concentrarán las nuevas contrataciones este año? Principalmente en la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia y Cataluña.

Principalmente en la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia y Cataluña. ¿A qué responde este crecimiento de personal​ para 2026? ​ Este responde a la apertura de 40 nuevos supermercados, al refuerzo de​ las plantillas actuales en cada región y al crecimiento de la estructura logística de la compañía, que ya cuenta con 7 centros de distribución.

Este responde a la apertura de 40 nuevos supermercados, al refuerzo de​ las plantillas actuales en cada región y al crecimiento de la estructura logística de la compañía, que ya cuenta con 7 centros de distribución. ¿Cuál es la capacidad de ahorro para los clientes de ALDI? El ahorro puede alcanzar los 2.000 euros anuales (unos 40 euros semanales), con precios un 13% por debajo de la media del mercado.

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Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.