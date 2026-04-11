La Guardia Civil salva la vida de un wingfoiler a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata

El Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Comandancia de Almería alertó a la patrullera Río Tietar que acudió al rescate

La Guardia Civil ofrece indicaciones para realizar estas actividades acuáticas con seguridad

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería rescata y salva la vida de un wingfoiler que era incapaz de regresar a la costa y ya se encontraba a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata (Almería).

El rescate se llevó cabo a las 17:00 horas del día de ayer (10) por la Patrullera Río Tietar compuesta por dos componentes del Grupo Marítimo del Estrecho y personal del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Almería, cuando esta es alertada a través de una llamada al Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería (062).

Tras hacer una búsqueda por la zona, la patrullera localiza al deportista, a 1,5 millas de la costa, donde es rescatado y trasladado hasta la base del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Almería para ser recogido por sus familiares por tierra.

La rápida actuación y localización del wingfoiler evitó que el deportista hubiera perdido la vida en el mar.

La Guardia Civil recuerda que para practicar deportes acuáticos de forma segura es imprescindible hacer uso de chaleco salvavidas, revisar el material y las condiciones meteorológicas, no salir solo, conocer tus propios límites y avisar a alguien en tierra de la ruta que vamos s seguir.

La seguridad comienza antes de iniciar la actividad, revisa el clima, consulta el viento las mareas y el oleaje. Conoce tus límites, no te sobre estimes físicamente ni intentes condiciones para lo que no estás preparado. Familiarízate con la zona, rocas, corriente y zonas de baño. Informa a alguien de la actividad que vas a realizar, hora de inicio y finalización y ruta a seguir. Revisa tu material, utiliza solamente material homologado y lleva contigo algún sistema de comunicación, teléfono móvil en bolsa estanca o sistema VHF.