Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Reiniciando el sistema

Reiniciando el sistema

Por
No hay comentarios
abril 10, 2026 8:56 pm

Miski Liu Suria

El despertar no consiste en cambiar quién eres, sino en desechar lo que no eres.

Reiniciando el sistema

  • De forma silenciosa
  • Para evitar el pánico
  • Después de la Pascua
  • Está ocurriendo discretamente
  • El mundo que conocías ya no existe
  • La guerra por el planeta está ganada
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Catherine Viel sostiene que se está produciendo un reinicio del sistema financiero tradicional y una expansión de la nueva arquitectura económica. También enlaza ese cambio con un giro geopolítico más amplio, la caída del viejo sistema y la apertura de un nuevo orden económico. Además, plantea que el sistema estaría incorporando más monedas digitales corporativas y una estructura financiera más híbrida y competitiva.

Explica que, durante el periodo de Pascua, se aplicaron cambios estructurales en la arquitectura financiera, sin que hayan tenido gran atención mediática. Describe estas medidas como parte de un reinicio silencioso de la arquitectura financiera, con implicaciones sobre cómo operan los grandes bancos, cómo se regulan los cripto activos y cómo se combate el delito financiero, más allá de los titulares habituales.

Catherine Viel sostiene que ya estaría en marcha un reinicio del viejo sistema financiero de forma silenciosa, con una nueva arquitectura basada en la transparencia, el respaldo en activos y las transacciones seguras. También plantea que la transición no será un cambio brusco, sino una emigración gradual que deja atrás la banca fiduciaria tradicional.

Se refiere a una entrevista con Simon Parkes en la que predijo que «las cosas empezarán a suceder de forma visible y evidente después de la Pascua de este año». Por lo tanto, estos movimientos discretos se consideran parte de la preparación entre bastidores, con resultados positivos visibles que se esperan pronto.

La comunidad interpreta esto como una prueba de que está en marcha la tan esperada transición financiera, no el temido gran reinicio mundialista, sino la versión liberadora, soberana y orientada a la abundancia que tanto anhelamos. Está ocurriendo discretamente para evitar el pánico público y que el antiguo sistema no pueda oponer resistencia.

Resetting the Old System (expansion on “Quiet Financial Architecture Reset Underway”)

NOTICIAS DEL RESETEO

  • Una oleada de cometas se dirige al sistema solar.https://www.youtube.com/watch?v=t3rsyom6Bq0
  • Judy Byington informa de un cambio significativo hacia un sistema financiero respaldado por oro, que implicaría un apagón mundial, operaciones especiales y la activación del nuevo sistema financiero cuántico, e insta a los ciudadanos a prepararse.https://dinarchronicles.com/2026/04/09/restored-republic-via-a-gcr-update-as-of-april-9-2026/
  • El tiempo se acaba, según Axios4B.- Estás viendo morir al viejo mundo en tiempo real. Deja de buscar permiso para creerlo. La gente está distraída con Oriente Medio mientras la operación verdadera se desarrolla con dimisiones repentinas. La guerra abrió las bóvedas. Las bóvedas expusieron los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad nombran a los bancos. No con bombas, con códigos, con auditorías, con un sistema del que no pueden salir hackeados, sobornados ni imprimiendo dinero.https://t.me/AXIOS4B
  • Según Mr. Pool, la bóveda se está resquebrajando. La verdad se está filtrando. Y no pueden detener lo que viene. Esto no es política ni escándalo. Esto es el desmontaje sistemático de una red de protección que abarcaba tres continentes, cinco décadas y todas las instituciones en las que te enseñaron a confiar.
  • Más de seis mil patentes se están ocultando ahora mismo, según Mr. Pool. A partir de 2023, existen 6.012 inventos guardados bajo llave que podrían cambiar la vida. El patrón siempre es el mismo: Un inventor crea algo revolucionario y solicita una patente. El gobierno la revisa, pero desaparece si amenaza una industria multimillonaria.https://t.me/s/MrPool_Q
  • Riccardo Bosi revela que los peores líderes del mundo fueron sustituidos por actores que obedecen órdenes desde hace años. Los líderes nacionales que la gente cree que controlan el país no son más que actores en una serie de televisión, que está entrando en su última temporada. El ciudadano no lo percibe, pero la coalición ha desmontado la red de control de la camarilla, manteniendo rostros conocidos para mantener la ilusión de continuidad. La coalición sustituye a los líderes, pero deja intacta la maquinaria del gobierno bajo una nueva dirección. La guerra por el planeta está ganada. Los cobardes siguen ahí, pero el mundo que conocías ya no existe, y el que está naciendo está diseñado para que puedas valerte por ti mismo.https://rumble.com/embed/v75j66y/?pub=4

RESUMEN DE FULFORD

ORIENTE MEDIO

EEUU

ECONOMÍA

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

_______________________________________________________

Roma

Los Demonios Confiesan:

«Roma es Nuestra, Corrupta e Infiltrada».

Miski Liu Suria

Related Posts

Fondo de Saint Germain
abril 9, 2026
Ancianos Chinos
abril 8, 2026
División de la realidad
abril 7, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *