Miski Liu Suria

El despertar no consiste en cambiar quién eres, sino en desechar lo que no eres.

Reiniciando el sistema

De forma silenciosa

Para evitar el pánico

Después de la Pascua

Está ocurriendo discretamente

El mundo que conocías ya no existe

La guerra por el planeta está ganada

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Catherine Viel sostiene que se está produciendo un reinicio del sistema financiero tradicional y una expansión de la nueva arquitectura económica. También enlaza ese cambio con un giro geopolítico más amplio, la caída del viejo sistema y la apertura de un nuevo orden económico. Además, plantea que el sistema estaría incorporando más monedas digitales corporativas y una estructura financiera más híbrida y competitiva.

Explica que, durante el periodo de Pascua, se aplicaron cambios estructurales en la arquitectura financiera, sin que hayan tenido gran atención mediática. Describe estas medidas como parte de un reinicio silencioso de la arquitectura financiera, con implicaciones sobre cómo operan los grandes bancos, cómo se regulan los cripto activos y cómo se combate el delito financiero, más allá de los titulares habituales.

Catherine Viel sostiene que ya estaría en marcha un reinicio del viejo sistema financiero de forma silenciosa, con una nueva arquitectura basada en la transparencia, el respaldo en activos y las transacciones seguras. También plantea que la transición no será un cambio brusco, sino una emigración gradual que deja atrás la banca fiduciaria tradicional.

Se refiere a una entrevista con Simon Parkes en la que predijo que «las cosas empezarán a suceder de forma visible y evidente después de la Pascua de este año». Por lo tanto, estos movimientos discretos se consideran parte de la preparación entre bastidores, con resultados positivos visibles que se esperan pronto.

La comunidad interpreta esto como una prueba de que está en marcha la tan esperada transición financiera, no el temido gran reinicio mundialista, sino la versión liberadora, soberana y orientada a la abundancia que tanto anhelamos. Está ocurriendo discretamente para evitar el pánico público y que el antiguo sistema no pueda oponer resistencia.

NOTICIAS DEL RESETEO

Una oleada de cometas se dirige al sistema solar.https://www.youtube.com/watch?v=t3rsyom6Bq0

se dirige al sistema solar.https://www.youtube.com/watch?v=t3rsyom6Bq0 Judy Byington informa de un cambio significativo hacia un sistema financiero respaldado por oro , que implicaría un apagón mundial, operaciones especiales y la activación del nuevo sistema financiero cuántico, e insta a los ciudadanos a prepararse.https://dinarchronicles.com/2026/04/09/restored-republic-via-a-gcr-update-as-of-april-9-2026/

informa de un cambio significativo hacia un sistema financiero respaldado por , que implicaría un mundial, operaciones especiales y la activación del nuevo sistema financiero cuántico, e insta a los ciudadanos a prepararse.https://dinarchronicles.com/2026/04/09/restored-republic-via-a-gcr-update-as-of-april-9-2026/ El tiempo se acaba, según Axios4B.- Estás viendo morir al viejo mundo en tiempo real. Deja de buscar permiso para creerlo. La gente está distraída con Oriente Medio mientras la operación verdadera se desarrolla con dimisiones repentinas. La guerra abrió las bóvedas. Las bóvedas expusieron los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad nombran a los bancos. No con bombas, con códigos, con auditorías, con un sistema del que no pueden salir hackeados, sobornados ni imprimiendo dinero.https://t.me/AXIOS4B

mientras la operación verdadera se desarrolla con dimisiones repentinas. La guerra abrió las bóvedas. Las bóvedas expusieron los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad nombran a los bancos. No con bombas, con códigos, con auditorías, con un sistema del que no pueden salir hackeados, sobornados ni imprimiendo dinero.https://t.me/AXIOS4B Según Mr. Pool , la bóveda se está resquebrajando. La verdad se está filtrando. Y no pueden detener lo que viene. Esto no es política ni escándalo. Esto es el desmontaje sistemático de una red de protección que abarcaba tres continentes, cinco décadas y todas las instituciones en las que te enseñaron a confiar.

, la bóveda se está resquebrajando. La verdad se está filtrando. Y no pueden detener lo que viene. Esto no es política ni escándalo. Esto es el desmontaje sistemático de una red de protección que abarcaba tres continentes, cinco décadas y todas las instituciones en las que te enseñaron a confiar. Más de seis mil patentes se están ocultando ahora mismo, según Mr. Pool . A partir de 2023, existen 6.012 inventos guardados bajo llave que podrían cambiar la vida. El patrón siempre es el mismo: Un inventor crea algo revolucionario y solicita una patente. El gobierno la revisa, pero desaparece si amenaza una industria multimillonaria.https://t.me/s/MrPool_Q

. A partir de 2023, existen 6.012 inventos guardados bajo llave que podrían cambiar la vida. El patrón siempre es el mismo: Un inventor crea algo revolucionario y solicita una patente. El gobierno la revisa, pero desaparece si amenaza una industria multimillonaria.https://t.me/s/MrPool_Q Riccardo Bosi revela que los peores líderes del mundo fueron sustituidos por actores que obedecen órdenes desde hace años. Los líderes nacionales que la gente cree que controlan el país no son más que actores en una serie de televisión, que está entrando en su última temporada. El ciudadano no lo percibe, pero la coalición ha desmontado la red de control de la camarilla, manteniendo rostros conocidos para mantener la ilusión de continuidad. La coalición sustituye a los líderes, pero deja intacta la maquinaria del gobierno bajo una nueva dirección. La guerra por el planeta está ganada. Los cobardes siguen ahí, pero el mundo que conocías ya no existe, y el que está naciendo está diseñado para que puedas valerte por ti mismo.https://rumble.com/embed/v75j66y/?pub=4

RESUMEN DE FULFORD

La familia del Dragón ofrece liberar al pueblo de la esclavitud de la deuda babilónica. Ofrecen cancelar toda la deuda, tanto pública como privada. Además, ofrecen financiación prácticamente ilimitada para ayudar a reconstruir la economía. Esa financiación se otorgaría en forma de subvenciones y no requeriría reembolso.

ofrece liberar al pueblo de la esclavitud de la deuda babilónica. Ofrecen cancelar toda la deuda, tanto pública como privada. Además, ofrecen financiación prácticamente ilimitada para ayudar a reconstruir la economía. Esa financiación se otorgaría en forma de subvenciones y no requeriría reembolso. Los chinos también podrían ofrecer consejos útiles sobre cómo acabar con la trata de seres humanos que azota a gran parte del mundo. China redujo el número de casos de trata en un 78% en 2025 en comparación con el pico alcanzado en 2012.https://www.globaltimes.cn/page/202604/1358144.shtml

también podrían ofrecer consejos útiles sobre cómo acabar con la trata de seres humanos que azota a gran parte del mundo. redujo el número de casos de trata en un 78% en 2025 en comparación con el pico alcanzado en 2012.https://www.globaltimes.cn/page/202604/1358144.shtml China ha retenido a setenta buques estadounidenses con bandera panameña. Se cree que estas acciones son una represalia por la expulsión de China del Canal de Panamá .https://www.idnfinancials.com/news/62519/panama-canal-conflict-china-detains-dozens-of-cargo-ships

ha retenido a setenta buques estadounidenses con bandera panameña. Se cree que estas acciones son una represalia por la expulsión de del Canal de .https://www.idnfinancials.com/news/62519/panama-canal-conflict-china-detains-dozens-of-cargo-ships El gobierno de Quebec prohibió rezar en la calle. Los musulmanes se reunían constantemente para rezar frente a las iglesias de Montreal .https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-107/

prohibió rezar en la calle. Los musulmanes se reunían constantemente para rezar frente a las iglesias de .https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-107/ El nuevo fiscal general interino, Todd Blanche , ha declarado cerrado el caso Epstein , sin que se haya producido ninguna detención.https://www.presstv.ir/Detail/2026/04/04/766287/Lawyers-launch-search-for-Epstein-survivors-as-part-of-Bank-of-America%E2%80%99s

, ha declarado cerrado el caso , sin que se haya producido ninguna detención.https://www.presstv.ir/Detail/2026/04/04/766287/Lawyers-launch-search-for-Epstein-survivors-as-part-of-Bank-of-America%E2%80%99s El Tribunal Supremo ha declarado que el presidente de EEUU no puede usar el poder de indulto para protegerse de ser procesado a sí mismo, ni a su círculo íntimo.

Francia somete a juicio a una logia masónica por asesinatos y escuadrones de la muerte.https://www.euronews.com/2026/03/30/france-puts-freemason-lodge-mafia-on-trial-over-murders-and-hit-squads

somete a juicio a una logia masónica por asesinatos y escuadrones de la muerte.https://www.euronews.com/2026/03/30/france-puts-freemason-lodge-mafia-on-trial-over-murders-and-hit-squads Se filtró a la prensa un informe confidencial de la Secretaría de Coordinación Estratégica y Asistencia en Emergencias de Argentina , detallando un plan para recibir a 300.000 israelíes.

, detallando un plan para recibir a 300.000 israelíes. El canciller alemán Friedrich Merz dice que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios en Alemania deberían regresar a Siria en los próximos tres años.https://www.dw.com/en/germany-news-merz-and-syrian-president-talk-refugee-returns/live-76588579#liveblog-post-76598657

dice que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios en deberían regresar a en los próximos tres años.https://www.dw.com/en/germany-news-merz-and-syrian-president-talk-refugee-returns/live-76588579#liveblog-post-76598657 Con el suministro interrumpido de petróleo en Oriente Medio, Alemania y Europa necesitan comprar petróleo a Rusia y a Irán .

y necesitan comprar petróleo a y a . Rusia ha comunicado a los países europeos que, si desean comprar petróleo a Rusia o a Oriente Medio, deberán pagar con la nueva moneda iraní respaldada por oro.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267252

ORIENTE MEDIO

Trump exige a Irán que deje de imponer tarifas en el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-warns-action-if-iran-fails-uphold-real-ceasefire-optimism-persists-bombing

exige a que deje de imponer tarifas en el estrecho de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-warns-action-if-iran-fails-uphold-real-ceasefire-optimism-persists-bombing El peaje de Irán en el estrecho sentaría un precedente peligroso.https://www.zerohedge.com/markets/irans-tolling-regime-hormuz-chokepoint-would-set-dangerous-precedent-imo-warns

en el estrecho sentaría un precedente peligroso.https://www.zerohedge.com/markets/irans-tolling-regime-hormuz-chokepoint-would-set-dangerous-precedent-imo-warns Irán permitirá el paso de no más de quince buques por día a través del estrecho.https://www.zerohedge.com/energy/iran-allow-no-more-15-vessels-day-through-hormuz-russian-media

permitirá el paso de no más de quince buques por día a través del estrecho.https://www.zerohedge.com/energy/iran-allow-no-more-15-vessels-day-through-hormuz-russian-media Irán condiciona las negociaciones con EEUU a la aplicación de la tregua en el Líbano .https://efe.com/mundo/2026-04-10/iran-negociaciones-eeuu-tregua-libano/

condiciona las negociaciones con EEUU a la aplicación de la tregua en el .https://efe.com/mundo/2026-04-10/iran-negociaciones-eeuu-tregua-libano/ Se ha roto el alto el fuego y el escenario tipo Mad Max es ahora el resultado más probable, según Mike Adams .https://www.brighteon.com/e71e911c-07c3-4e3b-b1ae-91d32eaf9320

.https://www.brighteon.com/e71e911c-07c3-4e3b-b1ae-91d32eaf9320 Israel levanta las restricciones en los lugares santos de Jerusalén , y se reabre el aeropuerto Ben Gurión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/israel-lifts-restrictions-jerusalem-holy-sites-ben-gurion-airport-fully-reopened

levanta las restricciones en los lugares santos de , y se reabre el aeropuerto Ben Gurión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/israel-lifts-restrictions-jerusalem-holy-sites-ben-gurion-airport-fully-reopened Éxodo masivo en el sur de Beirut para evitar los ataques.https://www.zerohedge.com/geopolitical/panic-erupts-south-beirut-israeli-bombing-warnings-trigger-mass-flight-trump-pressures

para evitar los ataques.https://www.zerohedge.com/geopolitical/panic-erupts-south-beirut-israeli-bombing-warnings-trigger-mass-flight-trump-pressures Pakistán busca el respaldo de la UE y de las potencias mundiales para salvar la tregua.https://efe.com/mundo/2026-04-09/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

EEUU

Trump declara a Antifa como una organización terrorista.https://twitter.com/TRUMP_ARMY_/status/2042202434110685264

declara a Antifa como una organización terrorista.https://twitter.com/TRUMP_ARMY_/status/2042202434110685264 Trump firma una orden ejecutiva que cierra los laboratorios biológicos secretos.https://amg-news.com/boom-trump-signs-historic-executive-order-no-more-secret-bio-labs-frankenstein-science-fauci-lies-or-pandemic-experiments-on-u-s-soil-video/

firma una orden ejecutiva que cierra los laboratorios biológicos secretos.https://amg-news.com/boom-trump-signs-historic-executive-order-no-more-secret-bio-labs-frankenstein-science-fauci-lies-or-pandemic-experiments-on-u-s-soil-video/ Hackers pro iraníes vulneraron la infraestructura estadounidense.https://www.zerohedge.com/political/pro-iranian-hackers-breached-us-infrastructure-feds-say

La CIA localizó al soldado caído en Irán rastreando su pulso cardíaco.https://es.euronews.com/2026/04/08/la-cia-localizo-al-soldado-caido-en-iran-rastreando-su-pulso-cardiaco

ECONOMÍA

Criar a un hijo cuesta ahora más de trescientos mil dólares.https://www.zerohedge.com/personal-finance/raising-child-now-costs-about-303000-study

cuesta ahora más de trescientos mil dólares.https://www.zerohedge.com/personal-finance/raising-child-now-costs-about-303000-study La guerra ha causado daños duraderos al sistema del dólar .https://www.zerohedge.com/markets/war-has-caused-lasting-damage-dollar-system

.https://www.zerohedge.com/markets/war-has-caused-lasting-damage-dollar-system El crudo alcanza máximos, pero se mantiene por debajo de los cien dólares por barril.https://www.zerohedge.com/markets/crude-highs-below-usd-100bbl-amid-concerns-us-iran-ceasefire-fragility-newsquawk-us-market

alcanza máximos, pero se mantiene por debajo de los cien dólares por barril.https://www.zerohedge.com/markets/crude-highs-below-usd-100bbl-amid-concerns-us-iran-ceasefire-fragility-newsquawk-us-market Continúa interrumpida la exportación de Qatar de gas natural licuado debido al desvío de buques cisterna del estrecho de Ormuz .https://www.naturalnews.com/2026-04-08-qatar-lng-export-disruption-continues.html

de natural licuado debido al desvío de buques cisterna del estrecho de .https://www.naturalnews.com/2026-04-08-qatar-lng-export-disruption-continues.html El conflicto perjudica al suministro de petróleo barato, el salvavidas de China .https://www.naturalnews.com/2026-04-08-global-conflict-is-reshaping-chinas-oil-lifeline.html

barato, el salvavidas de .https://www.naturalnews.com/2026-04-08-global-conflict-is-reshaping-chinas-oil-lifeline.html China produce drones kamikaze «Baby Shahed» por quinientos dólares.https://www.zerohedge.com/military/china-produces-baby-shahed-kamikaze-drones-500

produce drones kamikaze «Baby Shahed» por quinientos dólares.https://www.zerohedge.com/military/china-produces-baby-shahed-kamikaze-drones-500 La directora del FMI advierte que los bancos centrales deben estar preparados para subir los tipos de interés.https://efe.com/economia/2026-04-09/fmi-alerta-bancos-centrales-subir-tipos-interes-inflacion-guerra-oriente-medio/

El FMI determina que la crisis por el conflicto en Irán será «grande, global y asimétrica».https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-determina-crisis-conflicto-iran-sera-grande-global-asimetrica-20260409162841.html

EUROPA

Un eurodiputado polaco alerta sobre la expansión de poderes de Europol.https://www.zerohedge.com/geopolitical/will-europe-have-its-own-fbi-polish-mep-sounds-alarm-over-eus-planned-expansion-powers

alerta sobre la expansión de poderes de Europol.https://www.zerohedge.com/geopolitical/will-europe-have-its-own-fbi-polish-mep-sounds-alarm-over-eus-planned-expansion-powers Irlanda despliega al ejército para poner fin a las protestas contra el gobierno.https://twitter.com/CilComLFC/status/2042189643089608889

despliega al ejército para poner fin a las protestas contra el gobierno.https://twitter.com/CilComLFC/status/2042189643089608889 El vicepresidente Vance afirma que el intento de Bruselas de influir en el voto húngaro es «la peor injerencia extranjera en unas elecciones que jamás haya visto».https://www.zerohedge.com/geopolitical/vp-vance-says-brussels-attempt-sway-hungarian-vote-worst-foreign-election-interference

afirma que el intento de de influir en el voto es «la peor injerencia extranjera en unas elecciones que jamás haya visto».https://www.zerohedge.com/geopolitical/vp-vance-says-brussels-attempt-sway-hungarian-vote-worst-foreign-election-interference Putin y Zelenski dicen estar listos para una tregua por la Pascua ortodoxa.https://efe.com/mundo/2026-04-09/rusia-tregua-ucrania-pascua-ortodoxa/

ESPAÑA

El Ejército del Aire completa su séptima misión de policía aérea en Estonia .https://es.euronews.com/2026/04/08/el-ejercito-del-aire-de-espana-concluye-su-rotacion-en-lituania-tras-900-horas-de-vuelo-pa

.https://es.euronews.com/2026/04/08/el-ejercito-del-aire-de-espana-concluye-su-rotacion-en-lituania-tras-900-horas-de-vuelo-pa Netanyahu acusa a España de librar «una guerra diplomática» contra Israel.https://efe.com/espana/2026-04-10/netanyahu-israel-espana-guerra-diplomatica/

AMÉRICAS

Los meteorólogos advierten sobre un fenómeno extremo de El Niño.https://www.zerohedge.com/weather/meteorologists-warn-about-super-el-nino-event

La Casa Blanca afirma que el régimen cubano está destinado a caer.https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-says-cuban-regime-bound-fall

está destinado a caer.https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-says-cuban-regime-bound-fall México obliga a todos los usuarios de teléfonos móviles a incorporarse al sistema de vigilancia de la agenda 2030 de control biométrico.https://gazetteller.com/mexico-forces-every-phone-user-into-the-agenda-2030-surveillance-system-biometric-slave-grid-activated/

obliga a todos los usuarios de teléfonos móviles a incorporarse al sistema de vigilancia de la agenda 2030 de control biométrico.https://gazetteller.com/mexico-forces-every-phone-user-into-the-agenda-2030-surveillance-system-biometric-slave-grid-activated/ Ecuador escala su tensión con Colombia con una nueva medida drástica.https://esrt.press/actualidad/598377-ecuador-escalar-tensiones-colombia-alza-arancel

escala su tensión con con una nueva medida drástica.https://esrt.press/actualidad/598377-ecuador-escalar-tensiones-colombia-alza-arancel Bolivia aplicó una devaluación encubierta de su moneda.https://noticiaslatam.lat/20260409/bolivia-aplico-una-devaluacion-encubierta-encarecera-el-costo-de-vida-de-la-poblacion-1172982515.html

aplicó una devaluación encubierta de su moneda.https://noticiaslatam.lat/20260409/bolivia-aplico-una-devaluacion-encubierta-encarecera-el-costo-de-vida-de-la-poblacion-1172982515.html Perú vota este domingo con un récord de 35 candidatos y sin un favorito claro.https://es.euronews.com/2026/04/09/peru-vota-este-domingo-con-un-record-de-35-candidatos-y-sin-un-claro-favorito

vota este domingo con un récord de 35 candidatos y sin un favorito claro.https://es.euronews.com/2026/04/09/peru-vota-este-domingo-con-un-record-de-35-candidatos-y-sin-un-claro-favorito Según Alejandro Grisanti, EEUU está considerando levantar las sanciones contra el banco central de Venezuela para aumentar los ingresos petroleros, estabilizar la economía y mejorar las operaciones del mercado de divisas.https://dinarchronicles.com/2026/04/08/majeed-ksa-here-comes-the-ves-rv/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Roma

Los Demonios Confiesan:

«Roma es Nuestra, Corrupta e Infiltrada».