Almería acoge por primera vez el Encuentro Regional de Periodistas de Andalucía

El evento reunirá entre el 13 y 15 de marzo a profesionales de toda Andalucía, Ceuta y Melilla con la celebración de la Asamblea General

El VII Encuentro Regional de Periodistas, organizado por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), tendrá lugar en Almería entre los días 13 y 15 de marzo de 2026. Este evento anual reunirá a profesionales de todas las provincias andaluzas y de Ceuta y Melilla, que reunirá a profesionales de la comunicación de toda la comunidad autónoma en un espacio de convivencia, reflexión y fortalecimiento institucional dentro del sector periodístico y de la comunicación audiovisual.

Evento en Almería

Por primera vez, esta cita se celebrará en la provincia de Almería, cuya elección como sede contribuirá a destacar el valor patrimonial y cultural de la ciudad, así como su relevancia en el ámbito comunicativo andaluz, consolidándose como punto de referencia para el debate y la reflexión periodística. Este evento fomentará el compartir experiencias, analizar los retos actuales del periodismo y reforzar los lazos entre colegiados y colegiadas en un momento clave para la profesión. Asimismo, permitirá visibilizar el papel del Colegio como órgano de representación y defensa del ejercicio profesional en Andalucía.

El CPPA anima a sus miembros a participar en esta convocatoria, que combina el desarrollo institucional con el intercambio profesional y la puesta en común de iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector.

Según la presidenta de la Demarcación en Almería del Colegio de Periodistas, Marina López Fernández, “acoger por primera vez el Encuentro Regional de Periodistas en nuestra provincia supone una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica para situar a Almería en el mapa del periodismo y audiovisual andaluz desde una perspectiva profesional y cultural, así como compartir las propuestas de futuro del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Un espacio de encuentro respaldado por las principales organismos almerienses

El VII Encuentro Regional de Periodistas cuenta con el patrocinio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la diputación de Almería y Costa de Almería de la Diputación de Almería; así como con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el Centro Andaluz de la Fotografía y la Agencia Andaluza de Gestiones Culturales (Consejería de Cultura y Deporte), Unica, Asociación AlVelAl, Contraportada y Castillo de Tabernas

La Demarcación Territorial de Almería, anfitriona de este nuevo encuentro de profesionales andaluces colegiados del Periodismo y de la Comunicación Audiovisual, ha desarrollado un extenso y variado programa de actividades, en el que se incluye la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional en Almería, el día 14 de marzo.

Accede a la documentación de la Asamblea General Ordinaria 2026

Un completo programa de actividades

Entre las actividades de ocio y cultura previstas para ofrecer a los participantes destacan la visita al Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí de Almería, Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, la Alcazaba y el Parque Natural Cabo de Gata – Níjar.

Además, contaremos con una visita al Centro Andaluz de la Fotografía en la que disfrutaremos de la exposición ’Misión Andalucía’ y se ha coorganizado con este un Diálogo con Santi Palacios, reportero gráfico independiente. Especializado en el área internacional, documenta migraciones, fronteras, contaminación, cambio climático y otros aspectos vinculados a la ecología humana. Su trabajo ha sido publicado en los principales periódicos y revistas a nivel global y reconocido con premios como el World Press Photo en la categoría Noticias Generales en 2017, el Premio Nacional de Fotoperiodismo de España en dos años consecutivos (2015 y 2016) o el National Headliner Awards, entre otros. En 2018 fue seleccionado como uno de los seis talentos de Europa por el programa 6×6 de la World Press Photo Foundation. Una sesión en la que trataremos el ’Fotoperiodismo: pasado, presente, futuro’.

El programa de actividades tiene como objetivo poner en valor el entorno almeriense ante la visita de personas colegiadas procedentes de diferentes medios y puntos geográficos de Andalucía.

PROGRAMA

Viernes 13 de marzo

19:00 h Visita al Centro Andaluz de la Fotografía. Exposición Misión Andalucía

20:00 h Diálogo con Santi Palacios. ‘Fotoperiodismo: pasado, presente, futuro’. Centro Andaluz de la Fotografía

22:15 h Cena de bienvenida

Sábado 14 de marzo

9:30 h Asamblea General. Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía

13:00 h Visita guiada Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí y Mesón Gitano

14:00 h Almuerzo

15:30 h Paseo por el casco histórico hacia la Alcazaba de Almería

16:00 h Alcazaba de Almería

18:00 h Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC)

21.30 h Cena

Domingo 15 de marzo

09:00 h Visita guiada por el Parque Natural Cabo de Gata – Níjar y Cortijo del Fraile, escenario de las obras “Puñal de Claveles”, de Carmen de Burgos; y “Bodas de Sangre”, de Federico García Lorca.

Ayudas al alojamiento y transporte

Los asistentes al VII Encuentro Regional de Periodistas de Andalucía podrán alojarse en el Hotel Nuevo Torreluz. Aquellos colegiados que asistan al programa completo de actividades contarán con la bonificación de una noche de hotel con desayuno incluido y plaza de parking. Pero las reservas de alojamientos y demás se llevan a cabo por parte de cada persona particular, no lo realiza el Colegio.

Para facilitar el desplazamiento de todos los asistentes el CPPA han previsto becas de transporte de hasta 30€ cada una, que se adjudicarán por estricto orden de solicitud teniendo preferencia quienes se encuentren en situación de desempleo acreditada. El importe íntegro del desplazamiento se bonificará a quienes realicen el traslado en vehículo propio compartido por tres colegiados/as o más.

Las personas asistentes al encuentro sólo tendrán que asumir gastos de alojamiento y los de manutención que no estén recogidos en el programa, además del desplazamiento con las condiciones antes descritas.

Un foro de encuentro y crecimiento profesional

A este encuentro asistirán más de medio centenar de periodistas de las distintas provincias andaluzas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en representación de las demarcaciones territoriales del CPPA. Este VII Encuentro Regional de Periodistas supone una oportunidad única para la reflexión, el aprendizaje y la convivencia entre profesionales de toda Andalucía. Gracias al respaldo de instituciones y entidades colaboradoras, Almería se convertirá en el epicentro del periodismo andaluz del 13 al 15 de marzo de 2026.

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)

El Encuentro Regional de Periodistas es una actividad anual impulsada por el CPPA que permite a los/as profesionales colegiados/as compartir experiencias, fortalecer lazos y debatir sobre los retos del periodismo en la actualidad.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) es una institución de derecho público que inicia su andadura con la publicación en el BOJA de la Ley 1/2012, aprobada el 25 de enero de ese mismo año en el Parlamento andaluz, y ostenta la representatividad de la profesión en todo el territorio andaluz.