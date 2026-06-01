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ABIERTA AL TRAFICO LA AVDA. TORRECÁRDENAS (SENTIDO ASCENDENTE), LA AVDA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y ADYACENTES

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junio 1, 2026 4:16 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de la apertura, a partir de hoy, lunes 1 de junio, de los dos carriles de la Avenida de Torrecárdenas, sentido ascendente, así como la vía de servicio, además de la Avenida de la Constitución de Cádiz y calles adyacentes.

La apertura se produce tras la conclusión de las obras de desvío de tuberías de entrada y desagüe en el depósito de la Pipa Alta y mejorará la movilidad en toda esta zona cercana al Centro Comercial Torrecárdenas.

La finalización de los trabajos permitirá el futuro desarrollo de las parcelas bajo las que pasaban las citadas tuberías y en las que está previsto viviendas y equipamientos urbanos.

GabinetedePrensa

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