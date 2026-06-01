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CONCENTRACIÓN POR NUEVO TRABAJADOR FALLECIDO EN ACCIDENTE LABORAL EN ALMERIA

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junio 1, 2026 4:20 pm

Los sindicatos UGT y CCOO de Almería, convocan a los medios a la Concentración que se llevará a cabo mañana,
martes 2 de junio, a las 10:00 horas en la puerta del Edificio sindical sito en C/ Javier Sanz, 14 para denunciar el
fallecimiento de un trabajador en accidente laboral en nuestra provincia.
Se guardará un minuto de silencio en su memoria.
Esperamos contar con su presencia.

GabinetedePrensa

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