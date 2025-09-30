Almería acoge una nueva edición del Oktoberfest del 3 al 12 de octubre en el Parque de las Almadrabillas

Pensada para todos los públicos, y con acceso gratuito, esta experiencia tradicional alemana aunará gastronomía y ocio, con actuaciones musicales en directo

Los amantes de la buena cerveza y la gastronomía alemana están de enhorabuena. Un año más la ciudad de Almería se sumará a la tradición alemana de celebrar el Oktoberfest, uno de los eventos más populares a nivel mundial con la llegada del otoño desde hace más de 200 años que ha sido capaz de traspasar las fronteras de Múnich y adaptarse a cada ciudad. El concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, y Jaime Villa, Área Mánager de Heineken en Almería y Granada, han sido los encargados de presentar esta nueva edición, que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre en la gran carpa que se ubicará en el Parque de las Almadrabillas.

“Una cita ya consolidada en el calendario de eventos de nuestra ciudad que aúna cultura, gastronomía, ocio y tradición en un entorno festivo y familiar abierto a todos los públicos”, ha destacado Óscar Bleda, quien ha avanzado que la propuesta de este año “es más ambiciosa” ya que contará con novedades como la creación de un espacio definido para los menores “para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad”. Además, se amplían también las zonas de restauración, pasando de dos a cuatro.

Así, bajo el Cargadero de Mineral del Parque de las Almadrabillas se ubicará la gran carpa en la que se celebrará el Oktoberfest. El acceso será gratuito durante los diez días consecutivos que dura el evento. El horario será de 18:00 horas a 24:00 horas de domingo a jueves y de 12:00 a 02:00 horas durante los fines de semana. Durante todos los días habrá música de ambiente y actuaciones musicales en directo, tanto con Djs de la talla de Miriam Amat como con grupos como Los Vinilos o Generación Beta, entre otros.

“Es, en definitiva, un evento que no solo busca el entretenimiento, sino también la dinamización del centro urbano, el impulso al comercio local y la creación de un espacio gastrocultural y turístico que atraiga tanto a almerienses como ha visitantes”, ha apuntado Óscar Bleda, quien ha destacado que el Oktoberfest de Almería superó los 20.000 asistentes en ediciones anteriores, siendo el 15% de fuera de la ciudad.

Por su parte, el delegado de Heineken España en Almería y Granada, Jaime Villa, ha señalado que el Oktoberfest, “la fiesta de la cerveza más importante del mundo, se ha consolidado en Almería como la más importante de toda Andalucía”. Tal y como ha avanzado, en esta ocasión los asistentes podrán degustar varias especialidades de cervezas entre las que se encuentran la Paulaner Oktoberfestbier, una cerveza tipo lager de 6 grados; la Paulaner de trigo, Weissbier, de 5 grados; y la Paulaner Salvator, de mayor graduación, con 7,9.

Además, como es tradicional, se podrá degustar comida típica bávara compuesta de salchichas Frankfurt, Bratwurs, codillo de cerdo o bretzel, entre otras propuestas gastronómicas.

“Invitamos a todos los almerienses a que pasen por allí a disfrutar de la cultura alemana y disfruten de nuestros productos siempre con un consumo totalmente responsable para poder disfrutar y vivir una experiencia superemocionante e inolvidable”, ha concluido Villa.

El evento está organizado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Grupo Heineken en España, Plaza Market, La Cuarta Planta y Atalaya.