Ayuntamiento, Diputación y ASHAL brindan por una Ruta de Tapas que reivindica el tapeo como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad

La concejal de Comercio, Ana Trigueros, ha participado en el brindis inaugural de la edición 2026, en la que participan casi medio centenar de establecimientos hasta el próximo 28 de junio



La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha celebrado este jueves el brindis inaugural de la Ruta de Tapas por Almería 2026 en el bar de la peña El Taranto, una cita gastronómica que se desarrollará hasta el próximo 28 de junio y que reúne a más de medio centenar de establecimientos de la capital y distintos municipios de la provincia.

El acto ha contado con la presencia del presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún; la diputada provincial, María López Asensio; y la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, además de representantes de asociaciones sociales colaboradoras como Anda, Altea, Asperger Almería y Asalsido.

Trigueros ha destacado durante el acto que “hoy brindamos por mucho más que una ruta gastronómica; brindamos por Almería, por su hostelería y por el talento de nuestros cocineros”.

La edil ha agradecido «a los hosteleros, patrocinadores, instituciones y, sobretodo, a quienes salen a disfrutar y a quienes hacen posible que esta ruta siga creciendo año tras año». “El Área de Comercio va a tender siempre su mano a los hosteleros para que sigan realizando esta y otras muchas actividades con las que potenciamos la gastronomía de la ciudad”, ha añadido.

Entre tanto, Sánchez-Fortún ha destacado el valor que tiene el tapeo dentro de la identidad cultural española y almeriense y ha recordado el apoyo de ASHAL a la candidatura impulsada por Hostelería de España a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para convertir “El Tapeo” en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ha animado a los almerienses a apoyar esta iniciativa subiendo a sus redes sociales su foto con el hashtag #TapearNosUne”

El presidente de la patronal hostelera ha señalado que la Ruta de Tapas constituye una de las mejores herramientas para poner en valor la calidad de la hostelería almeriense, así como la capacidad de sus profesionales para innovar sin perder las raíces de una tradición que forma parte de la vida cotidiana de la provincia.

Por su parte, la diputada provincial María López Asensio ha agradecido la implicación de ASHAL, del Ayuntamiento de Almería y de todas las empresas e instituciones colaboradoras que hacen posible esta iniciativa.“Hablamos de una cita que reúne a más de 50 establecimientos donde los almerienses y quienes nos visitan podrán disfrutar no solo del talento y la creatividad de nuestros cocineros y cocineras, sino también de la extraordinaria calidad de los productos de nuestra tierra, auténticos protagonistas de la gastronomía almeriense”.

Asimismo, ha invitado a vecinos y visitantes a recorrer los establecimientos participantes durante las próximas semanas y a vivir una experiencia económica única. “Esta edición trasciende la capital y llega también a municipios como Huércal de Almería, Carboneras, Mojácar o El Ejido, consolidando la Ruta de la Tapa como una magnífica oportunidad para descubrir la riqueza culinaria de toda la provincia y seguir impulsando uno de nuestros grandes atractivos turísticos y culturales”, añadió.

ASHAL ha aprovechado este acto para hacer entrega de los tickets 2×1 a representantes de las asociaciones Anda, Altea, Asperger Almería y Asalsido, una iniciativa que busca favorecer la participación de personas con discapacidad o necesidades especiales en una actividad que combina gastronomía, ocio e inclusión social.

La Ruta de Tapas por Almería permanecerá activa hasta el 28 de junio. Los participantes podrán completar una cartilla con sellos de distintos establecimientos y obtener una taza conmemorativa de la edición, elaborada por usuarios de Asalsido, además de entrar en el sorteo de diversos regalos y experiencias gastronómicas, entre otros, circuitos termales en Aire Hotel & Ancient Baths o cheques regalo de productos de la marca gourmet Sabores Almería.

Con esta nueva edición, la asociación hostelera vuelve a convertir el tapeo en un escaparate de la gastronomía provincial y en una herramienta de promoción turística, económica y social para toda la provincia de Almería.

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