Sport Business Para quienes quieren saber todo sobre la industria del deporte

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GabinetedePrensa junio 14, 2026 0
China juega el mundial
Agencia EFE
Un vídeo que humaniza a la selección, China juega el Mundial desde fuera del campo, aumento de vuelos para ver el…
1. La intrahistoria del vídeo Un paisaje, formado por trabajadores en su hábitat laboral, lanzó nombre a nombre la lista de 26 seleccionados. Bomberos, taxistas, médicos, jueces… humanizaron la selección española. Por Lina Tobón 👉https://efesportbusiness.com/noticias/panadera-librero-anunciaron-seleccion-todos-espanoles/2. China gana sin jugarChina volverá a quedarse fuera del Mundial de fútbol, pero sus empresas tendrán una presencia destacada en el torneo. El gigante asiático participa en la cita sin un solo jugador sobre el césped. Tres países, un desafío inédito para fabricantes y exportadores chinos. Por Guillermo Benavides, desde Pekín 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/empresas-chinas-juegan-mundial/3. Los ingleses lo ven en BenidormSe detecta ya un incremento del 18 por ciento en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto de Alicante-Elche con destino a Benidorm justo en las fechas de la Copa del Mundo. Se prepara un operativo especial de seguridad. Por Antonio Martín👉https://efesportbusiness.com/noticias/ingleses-mundial-en-benidorm/4. Pulso millonario entre los ultras y el LazioVeinte millones. Es lo que podría perder el Lazio debido a que los ultras no renovarán su abono. Otro golpe en el pulso contra su presidente, Claudio Lotito, a quien culpan de usar la entidad para sus intereses. Por Carlos Expósito, desde Roma. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/pulso-ultras-lotito-lazio/5. La ‘Fan Zone’ de CastellanaEl Corte Inglés se incorporará al Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1 que se disputará en el circuito Madring, en Valdebebas (Madrid), desde el 11 al 13 de septiembre próximos. En su acuerdo de colaboración se incluye la activación de una zona para aficionados en Nuevos Ministerios. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/corte-ingles-nuevo-patrocinador-gp-espana-madring/Seguir leyendo en LinkedIn

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