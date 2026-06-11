CONCLUYE EL ASFALTADO DE AV. CABO DE GATA Y CTRA. AL-3202 (COSTACABANA)

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a la finalización de los trabajos de asfaltado de la Avenida Cabo de Gata, en el tramo entre la rotonda de la Avenida Vega de Acá (sin incluirla) hasta el inicio del puente que conecta con la AL-3202, a la altura del Centro de Protección y Adopción Animal, que ejecuta el Área de Obras Públicas, y de la carretera AL-3202 (Costacabana), se restablece el tráfico rodado en ambos sentidos desde las 18:00 horas de este jueves, 11 de junio.

Tal y como estaba planificado, en los próximos días se procederá al pintado de las marcas viales (señalización horizontal), aunque ya sin corte de tráfico, por lo que la circulación recupera la normalidad.

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