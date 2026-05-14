El IPC de abril se modera al 3,2% pero los salarios siguen sin alcanzar los precios

El INE ha confirmado este 14 de mayo que el IPC de abril se modera al 3,2% interanual en España y en Andalucía. La noticia es positiva en apariencia: dos décimas menos que en marzo. Pero la fotografía completa revela un problema estructural: los salarios negociados en convenio llevan ya cuatro meses consecutivos por debajo de la inflación, con una subida media del 2,94%, y seis de cada diez trabajadores carecen de mecanismo de revisión que proteja su poder de compra.

Los precios de la electricidad descendieron más que en abril de 2025, lo que arrastró a la baja la variación anual del grupo de Vivienda hasta el 1,9%, casi dos puntos menos que el mes anterior. Esa es prácticamente toda la buena noticia. Porque al mismo tiempo, el transporte disparó su tasa anual hasta el 6,5%, empujado por el encarecimiento de los combustibles vinculado al conflicto en Oriente Medio, y la inflación subyacente —la que mide la tendencia real, sin energía ni alimentos frescos— solo bajó una décima, hasta el 2,8%. La moderación del titular no llega a la cesta de la compra de las familias trabajadoras.

La subida salarial media en convenio se sitúa en el 2,94%, cuatro meses consecutivos por debajo de la inflación, sin que la patronal haya accedido a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que proteja el poder de compra. Ese déficit acumulado es pérdida real: los salarios de quienes no tienen revisión pactada valen menos cada mes que pasa. Solo tres de cada diez convenios en vigor incluyen cláusula de garantía salarial. El resto, silencio.

En Almería, el problema golpea especialmente en los sectores que vertebran la economía provincial. El sector agrario registra la subida salarial más baja por sectores, con un 2,68%, mientras la inflación se come la diferencia. Tampoco escapa la hostelería, uno de los sectores más inflacionistas en términos interanuales según el propio INE. Trabajar más y cobrar menos en términos reales: eso es lo que el dato de hoy confirma para miles de personas en esta provincia.

CCOO de Almería denuncia la pasividad patronal ante la negociación del nuevo AENC y exige que ningún convenio provincial quede sin cláusula de revisión automática. La propuesta sindical de CCOO y UGT contempla subidas del 4% anual para 2026, 2027 y 2028, con incrementos adicionales para los salarios que se sitúen por debajo de la media nacional y una salvaguarda frente a posibles desviaciones de la inflación. Frente a eso, el 2,94% real es una derrota que no puede normalizarse.

La moderación del IPC que hoy recoge el INE es bienvenida. Pero no es suficiente, no es estable y no se está trasladando a los sueldos. Mientras los precios suban más que los salarios, seguiremos hablando de empobrecimiento de las trabajadoras y trabajadores de Almería.